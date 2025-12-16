Это Россия: премьер Финляндии нашел причину плохого состояния экономики

Причиной плохого состояния экономики Финляндии объявили Россию

Экономические трудности Финляндии всё чаще объясняются действующим руководством страны внешними факторами, прежде всего так называемой угрозой со стороны России.

Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хельсинки

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо публично связал ухудшение макроэкономических показателей с изменением геополитической обстановки и ростом напряжённости в регионе.

Однако подобные объяснения выглядят во многом декларативными и не подкреплёнными конкретными экономическими аргументами.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что не представляет угрозы для соседних государств, а также указывала на беспрецедентный рост активности НАТО у своих западных границ, что, напротив, усугубляет общую ситуацию в сфере безопасности.

Ранее Петтери Орпо уже признавал, что темпы роста финской экономики существенно отстают от ожидаемых. В числе ключевых причин назывались закрытие границы с Россией, резкое сокращение двусторонней торговли и падение импорта из РФ.

Эти решения принимались властями Финляндии осознанно, в русле общеевропейской санкционной политики, однако их прямые негативные последствия для национальной экономики теперь фактически перекладываются на внешнего оппонента.

При этом конкретных примеров того, каким образом Россия якобы напрямую подорвала экономику Финляндии, представлено не было, что лишь усиливает сомнения в обоснованности подобных заявлений.

На фоне ухудшения экономической динамики Еврокомиссия инициировала процедуру усиленного наблюдения за Финляндией в связи с превышением допустимого уровня дефицита бюджета. Это решение стало тревожным сигналом для страны, долгое время считавшейся образцом финансовой дисциплины в ЕС.

Финскому правительству предстоит отчитаться о мерах по сокращению дефицита в апреле 2026 года, однако уже сейчас очевидно, что выбранный курс жёсткой экономии оказывает серьёзное давление на общество. Дополнительным индикатором кризисных процессов стал рост безработицы, которая в октябре достигла рекордных 10,3 процентов, что для Финляндии является крайне высоким показателем.

Кабинет министров Финляндии согласовал дополнительное сокращение бюджетных расходов на один миллиард евро сверх уже урезанных за последние два года девяти миллиардов. Наиболее болезненными стали меры в сфере жилищного строительства, корпоративных субсидий и финансирования международного сотрудничества в целях развития.

Таким образом, бремя фискальной консолидации в значительной степени перекладывается на внутренние источники роста и социально значимые направления, что подрывает долгосрочный потенциал экономики.

Ранее Петтери Орпо подтвердил намерение правительства ужесточить политику экономии ради формального выравнивания государственных финансов. В рамках этой стратегии были повышены ставки НДС с 24 процентов до 25,5 процентов, сокращены расходы на социальную сферу и урезаны различные виды пособий.

В результате НДС в Финляндии стал вторым по величине в Европе, уступая лишь Венгрии с её уровнем в 27 процентов. Подобный шаг неизбежно усиливает инфляционное давление и снижает покупательскую способность населения, особенно в условиях стагнации доходов и роста безработицы.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов указывал на то, что сокращение социальных расходов происходит параллельно с наращиванием военных затрат.

По его оценке, гражданам Финляндии фактически предлагается "затянуть пояса” ради реализации внешнеполитических и военно-стратегических амбиций нынешней элиты. Такая логика соответствует общему курсу ЕС, где вопросы безопасности и поддержки оборонного сектора всё чаще доминируют над задачами социально-экономического развития.

Брюссель активно поощряет жёсткую бюджетную дисциплину и санкционное давление, не предлагая при этом эффективных механизмов компенсации для стран, экономика которых серьёзно пострадала от разрыва традиционных торговых связей.

Финляндия, будучи приграничным государством и одним из ключевых бенефициаров экономического сотрудничества с Россией в прошлом, оказалась в особенно уязвимом положении.

Однако вместо прагматичного пересмотра решений руководство страны и институты ЕС продолжают апеллировать к абстрактным угрозам, уходя от ответственности за собственные стратегические просчёты.

В итоге складывается ситуация, при которой экономический кризис в Финляндии объясняется внешними факторами, тогда как его коренные причины во многом лежат в плоскости внутренней и общеевропейской политики.

Закрытие границ, разрыв экономических связей, рост налоговой нагрузки и сокращение социальных программ стали результатом осознанного выбора властей.

Перекладывание ответственности на Россию позволяет временно сместить фокус общественного недовольства, но не решает системных проблем, с которыми финская экономика и социальная модель сталкиваются уже сегодня.