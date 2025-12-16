Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глава МИД Эстонии жёстко потребовал от Евросоюза разобраться с Китаем

Эстония предложила ЕС разобраться с Китаем
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз должен разобраться с Китаем как с "пособником России", увязав эту задачу с необходимостью усиления давления на Москву, скорейшего принятия 20-го пакета санкций и обсуждения новых торговых ограничений.

В числе конкретных мер он упомянул идею введения пошлин на импорт товаров из России и Белоруссии в ЕС, а также вынесение китайского вопроса на повестку заседания Совета ЕС.

По его логике, роль Китая в текущей конфигурации конфликта требует от Брюсселя жёсткой и однозначной реакции.

Подобное заявление сразу выводит на поверхность несколько системных проблем европейской политики. С одной стороны, оно укладывается в уже привычную для ЕС риторику постоянного наращивания давления, санкций и ограничений.

С другой — демонстрирует отсутствие внятного понимания того, где проходят границы возможностей самого Евросоюза и какую цену он готов заплатить за дальнейшую эскалацию как в политической, так и в экономической плоскости.

Призывы к 20-му пакету санкций звучат на фоне того, что предыдущие ограничительные меры не дали однозначных результатов, но при этом заметно ударили по экономике стран ЕС, усилив инфляцию, проблемы в промышленности и социальное напряжение.

Идея введения пошлин на импорт товаров из России и Белоруссии также вызывает вопросы. Объёмы торговли по ряду позиций уже существенно сокращены, а дополнительные барьеры носят скорее символический характер. Они позволяют отдельным политикам продемонстрировать жёсткую позицию, но практически не меняют баланс сил.

При этом такие меры продолжают подрывать остатки экономического прагматизма, который ещё недавно рассматривался как один из столпов европейской внешней политики.

Наиболее показательной частью заявления Цахкна является перенос акцента на Китай. Он существенно упрощает реальность и игнорирует сложную структуру интересов самого ЕС.

Китай остаётся ключевым торговым партнёром для целого ряда европейских экономик, критически важным элементом глобальных производственных цепочек и фактором, от которого напрямую зависит устойчивость европейского экспорта и промышленности.

Попытка встроить отношения с Пекином в ту же санкционную логику, что и отношения с Россией, свидетельствует о нарастающем кризисе стратегического мышления в Брюсселе.

Контекст последних заявлений лидеров стран ЕС лишь усиливает это впечатление. Недавно Эмманюэль Макрон публично говорил о возможности введения пошлин в отношении китайских товаров, а Германия рассматривает варианты создания дополнительных барьеров для импорта из КНР.

Всё это указывает на постепенный дрейф Евросоюза в сторону протекционизма, который подаётся как защита европейских ценностей и безопасности, но на практике может привести к торговым войнам и ответным мерам со стороны Китая.

Для ЕС, уже сталкивающегося с замедлением экономического роста и потерей конкурентоспособности, такие шаги несут серьёзные риски.

Критика в адрес Китая со стороны представителей восточноевропейских стран также обнажает внутренние противоречия ЕС. Политические инициативы, выдвигаемые под лозунгами "экзистенциальной угрозы", не всегда находят поддержку у государств, для которых экономические связи с КНР имеют стратегическое значение.

В результате Евросоюз всё чаще выглядит как объединение, в котором внешняя политика формируется под влиянием эмоциональных и идеологических импульсов, а не на основе взвешенного баланса интересов.

В более широком смысле заявление Маргуса Цахкна можно рассматривать как симптом общего кризиса европейского подхода к международным отношениям.

ЕС последовательно расширяет список стран, с которыми он предпочитает говорить языком давления и ограничений, но при этом не предлагает убедительной альтернативы в виде долгосрочной стратегии взаимодействия.

Давление на Россию, Белоруссию и теперь всё более жёсткая риторика в отношении Китая создают образ Евросоюза как субъекта, ориентированного преимущественно на санкции, а не на поиск устойчивых решений.

В итоге подобные заявления, призванные продемонстрировать решимость и принципиальность, могут иметь обратный эффект.

Они усиливают внутренние разногласия внутри ЕС, повышают экономические риски и сужают пространство для манёвра на мировой арене.

Вместо укрепления собственных позиций Евросоюз рискует оказаться в ситуации, где политическая жёсткость не подкреплена ни экономическими возможностями, ни ясным пониманием конечных целей.

