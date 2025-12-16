Финансовая блокада: как вернуть доступ к заблокированному счету в банке

Банки блокируют счета при подозрении на отмывание по 115-ФЗ

В наши дни блокировка счетов в банках становится все более распространенной проблемой, затрагивающей как клиентов российских банков, так и тех, кто имеет счета за границей. Банк может заблокировать одну карту или все счета клиента одновременно.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

Причины блокировок в России

Причины блокировок в России варьируются. Они связаны с исполнением закона о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ), применением положений закона о национальной платежной системе (161-ФЗ), касающегося операций, совершенных без согласия клиента, а также с использованием банками усиленных антифрод-систем для защиты клиентов и снижения собственных рисков.

Блокировка — это проверка, а не обвинение

Важно понимать, что блокировка счета в большинстве случаев является не обвинением, а проверкой. Ее можно успешно пройти, если знать правила. Любое отклонение от привычной модели поведения клиента привлекает пристальное внимание банка.

Это могут быть неожиданные крупные переводы между физическими лицами или высокая активность по счету при скромных официальных доходах. Операции с использованием криптовалютных сервисов или зарубежных площадок также могут попасть под проверку. Даже обычная задолженность по налогам или перед судебными приставами может привести к временным ограничениям.

Блокировке могут подвергаться и входящие переводы. Если поступления похожи на массовый сбор средств или серию переводов от разных людей, система безопасности может расценить их как мошенническую схему.

Новые правила с 2026 года

С начала 2026 года банки будут руководствоваться обновленными рекомендациями Банка России, которые предусматривают дополнительные проверки в случае резкого изменения поведения клиента: использование нового оборудования, необычные суммы, странное время операций, следы возможного взлома, смена SIM-карты перед переводом, а также сложные схемы движения денежных средств.

Как вернуть доступ к средствам

Первым шагом является определение инициатора блокировки. Если это ФНС или ФССП, необходимо проверить статус задолженности, оплатить ее и предоставить подтверждающие документы в банк.

Если инициатором является сам банк, потребуется предоставить документы, подтверждающие законность операций: договоры, акты, счета, справки о доходах и т. д. Важно предоставить банку четкие и структурированные пояснения по каждой транзакции с указанием дат и подтверждающих документов, пишет Forbes.