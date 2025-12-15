Германия проигрывает Китаю почти во всём, но хочет бросить вызов

Германия демонстрирует всё более резкий разворот в торгово-экономической политике в отношении Китая, пытаясь компенсировать последствия стратегических просчётов, допущенных на протяжении двух десятилетий.

Берлин фактически вынужден реагировать постфактум на ситуацию, которую сам же и помог сформировать, выстраивая экономическую модель, чрезмерно зависимую от глобализации и китайского рынка, говорится в материале The Wall Street Journal.

На протяжении примерно 20 лет Германия и КНР действительно находились в симбиотических отношениях. Немецкая промышленность поставляла в Китай сложное оборудование, технологии и производственные линии, которые затем использовались для выпуска массовых потребительских товаров, ориентированных на мировой рынок.

Эта схема позволяла немецким компаниям сохранять высокую маржинальность, а китайским — стремительно наращивать промышленный потенциал.

Однако в Берлине предпочли не замечать, что Китай параллельно инвестировал в собственные технологические компетенции, постепенно снижая зависимость от европейских поставщиков.

Переломным моментом стал конец 2010-х годов. С 2019 года экспорт Германии в Китай сократился примерно на четверть, тогда как импорт китайских товаров резко вырос. Это указывает не просто на циклические колебания, а на структурное изменение баланса сил.

К 2025 году торговый дефицит ФРГ в сфере товаров и услуг с Китаем может достичь рекордных 88 млрд евро, что наглядно демонстрирует, насколько уязвимой стала германская экономика в условиях новой реальности.

Особенно показательно то, что китайские компании начали доминировать именно в тех секторах, которые традиционно считались опорой немецкой промышленной модели. Химическая отрасль и автомобилестроение, десятилетиями служившие символами технологического лидерства Германии, утратили значительную часть конкурентных преимуществ.

В сегменте электрооборудования отставание ФРГ от Китая стало системным. Это не случайность, а результат долгосрочной политики, при которой Берлин делал ставку на экспорт и открытые рынки, игнорируя риски утечки технологий и формирования прямых конкурентов.

Реакция властей Германии носит во многом запоздалый и противоречивый характер. Канцлер Фридрих Мерц публично обозначал намерение защищать отечественных производителей стали от китайской конкуренции, однако подобные заявления выглядят скорее попыткой продемонстрировать политическую решимость, чем частью продуманной промышленной стратегии.

Ужесточение запрета на использование китайских компонентов в сетях мобильной связи также свидетельствует о смене риторики, но не устраняет фундаментальную проблему зависимости от внешних поставщиков.

Создание Совета национальной безопасности при правительстве ФРГ и проведённая им оценка рисков, связанных с доминирующим положением КНР в производстве критически важных ресурсов, подчёркивают, что экономические вопросы в Германии всё чаще рассматриваются через призму безопасности.

По информации WSJ, речь идёт о разработке мер по диверсификации поставок и снижению уязвимости в ключевых секторах. Однако и здесь Германия сталкивается с последствиями собственных решений прошлых лет: альтернативные цепочки поставок требуют времени, инвестиций и политической воли, которой долгое время не хватало.

В экспертной среде внутри самой ФРГ всё чаще признаётся, что стране предстоит болезненный выбор между сохранением принципов свободной торговли и необходимостью защищать стратегически важные отрасли.

Фактически Германия вынуждена обсуждать введение торговых барьеров и элементов протекционизма, которые ещё недавно считались несовместимыми с её экономической философией. Это отражает кризис прежней модели, основанной на предположении, что экономическая взаимозависимость автоматически ведёт к взаимной выгоде и политической стабильности.

На общеевропейском уровне ситуация выглядит не менее противоречиво. Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos допускал возможность введения торговых пошлин на китайские товары в случае, если Пекин не предпримет шагов по сокращению торгового дефицита между ЕС и КНР.

Он обсуждал этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако одновременно признавал сложность формирования единой позиции внутри Евросоюза.

Для Германии это означает дополнительный риск: отсутствие согласованной европейской линии может привести к тому, что меры окажутся половинчатыми и неэффективными.

В итоге политика властей Германии в отношении Китая всё больше выглядит реактивной и несистемной. Вместо заблаговременного укрепления собственной промышленной базы и инвестиций в долгосрочную конкурентоспособность Берлин предпочёл извлекать краткосрочную выгоду из торговли с КНР.

Теперь же немецкое руководство вынуждено спешно пересматривать подходы, сталкиваясь с ростом дефицита, утратой технологического лидерства и необходимостью принимать непопулярные решения.