Работа без бухгалтеров и очередей: простой налоговый режим взорвал рынок занятости

Режим самозанятости продолжает набирать популярность в России и становится выбором для миллионов людей с разными профессиями. Эксперты связывают этот тренд не только с цифровизацией, но и с понятными финансовыми условиями. Простота и прозрачность делают формат особенно привлекательным на фоне классического предпринимательства. Об этом сообщает ОСН.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко объясняет рост интереса к самозанятости сочетанием двух ключевых факторов. Первый — максимально упрощённая регистрация. Второй — мягкая и предсказуемая налоговая нагрузка, которая не требует сложного администрирования.
"Возможность за несколько минут через приложение "Мой налог” легализовать свой заработок особенно привлекает молодежь и тех, кто хочет монетизировать профессиональные навыки без необходимости преодолевать преграды бюрократии", — подчеркнул доцент Финансового университета Петр Щербаченко.
Речь идёт как о фрилансерах и специалистах сферы услуг, так и о людях, получающих дополнительный доход помимо основной работы.
По словам эксперта, распространение самозанятости имеет значение не только для отдельных граждан, но и для экономики в целом. Легализация доходов способствует сокращению теневого сектора и формированию более прозрачной налоговой базы. Это, в свою очередь, положительно отражается на бюджетных поступлениях без повышения фискального давления.
Щербаченко отмечает, что государство получает дополнительные доходы без необходимости усиливать контрольные механизмы или вводить жёсткие проверки, несмотря на обсуждение усиления контроля за самозанятыми в перспективе.
Эксперт отдельно подчеркнул, что в ближайшие годы изменения в правовом режиме не планируются. Действующий формат самозанятости остаётся частью долгосрочного эксперимента.
"Никакого пересмотра закона о самозанятых до 2028 года, когда истекает 10-летний эксперимент по применению налогового режима, не планируется", — отметил Щербаченко.
Это создаёт ощущение стабильности для тех, кто уже работает в этом статусе или только рассматривает переход.
Интерес к самозанятости усиливается и на фоне изменений в финансовом поведении населения. Так, за десять месяцев текущего года объём выдачи потребительских кредитов снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подталкивает людей искать дополнительные источники дохода и более гибкие формы занятости.
Одновременно расширяется социальная составляющая режима — в частности, обсуждаются механизмы, при которых самозанятые смогут получать больничные при добровольном участии в системе страхования.
Самозанятость выгодно отличается от индивидуального предпринимательства простотой отчётности и отсутствием обязательных страховых взносов. При этом ИП даёт больше возможностей для масштабирования бизнеса и работы с крупными заказчиками. Выбор формата зависит от объёма доходов, типа деятельности и долгосрочных планов.
Из-за простоты регистрации и низкой налоговой нагрузки.
Официальных решений нет, режим действует без изменений до 2028 года.
Тем, кто планирует нанимать сотрудников или превышать установленный лимит дохода.
