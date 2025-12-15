Freedom Finance подвел итоги года: как изменился брокер в 2025

В 2025 году брокер Freedom Finance Тимура Турлова значительно изменился: выросла пользовательская база, открылись новые офисы, запустился проект по кибербезопасности и многое другое. Рассказываем об инновациях одного из самых известных брокеров СНГ в уходящем году.

Фото: Desingned by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Очки на фоне биржи

Сколько заработал Freedom Finance

Одним из ключевых показателей успеха стала динамика финансовых результатов. Активы Freedom Finance Global по итогам отчетного периода составили 245,9 млн долларов. Собственный капитал по состоянию на 30 сентября 2025 года достиг 191,1 млн долларов, что на 85,1 млн (или на 80,2 %) больше по сравнению с предыдущим периодом.

При этом группа Freedom Holding Corp., куда входит Freedom Finance, продемонстрировала значительный рост выручки: за шесть месяцев финансового года выручка превысила миллиард долларов. Во II квартале 2026 финансового года компания отразила совокупную выручку (нетто) в размере 526,1 млн долларов США.

Общее количество клиентов холдинга возросло до 6,2 млн. Рост зафиксирован по всем основным бизнес-сегментам:

количество брокерских счетов "Фридом Финанс” достигло 776 тыс. (увеличение на 93 тыс.);

клиентская база страховых компаний составила 1,3 млн человек (рост на 115 тыс.);

число пользователей банковских услуг достигло 3,6 млн (увеличение на 1 102 тыс.).

Брокерское направление остается ядром бизнеса и самым прибыльным сегментом. За январь — сентябрь 2025 года компания осуществила 27,2 млн сделок с ценными бумагами и открыто 80,6 тыс. новых брокерских счетов — это на 23,6 % больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как Freedom Finance борется с мошенничеством

"Фридом” запустил специальный "Онлайн-центр доверия" для защиты пользователей от злоумышленников в интернете. Центр предоставляет следующие возможности:

сообщить о случаях мошенничества или об уязвимостях сайтов и платформ Freedom Finance;

проверить ссылки, аккаунты или контакты и узнать, относятся ли они к официальным ресурсам компании;

ознакомиться с полезными статьями, памятками и подкастом о кибербезопасности.

Самый удобный брокер

В 2025 году компании в составе холдинга получили ряд наград.

Freedom Bank признан лучшим в возврате средств по операциям с признаками мошенничества по версии Нацбанка РК.

Freedom Finance Global PLC получила награду от МФЦА за интеграцию трансформационных технологических решений.

Торговая платформа Tradernet, на которой базируется брокер "Фридом Финанс”, признана самой удобной в Европе.

На форуме Astana Finance Days 2025 компания Freedom Finance Global PLC получила от Международного финансового центра "Астана" награду Tech for Finance Excellence Award. Награда подчеркивает, что компания внедряет трансформационные технологические решения в финансовом секторе, стимулирует инновации и обеспечивает значимые результаты внутри экосистемы МФЦА и за ее пределами.

На ежегодной премии Best Broker Award 2024, которую провела биржа Astana International Exchange (AIX), компании Freedom Broker отмечены в трех ключевых номинациях:

лучший брокер по акциям (по объёму торгов) — Freedom Finance JSC; лучший брокер по долговым инструментам (по объёму торгов) — Freedom Finance Global PLC и Freedom Finance JSC; лучшая инвестиционно-банковская команда — Freedom Finance JSC.

Эти награды отражают значительный вклад компании в развитие фондового рынка. Freedom продолжает укреплять позиции как один из ведущих игроков, предлагая клиентам передовые решения и качественное обслуживание. Таким образом 2025 год стал для "Фридом Финанс” и ее подразделений временем значительных достижений и новых начинаний, которые задают планку другим брокерам СНГ.