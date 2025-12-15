Китайских чиновников будут наказывать за разгон роста ВВП

В Китае будут наказывать чиновников за экономический хаос в стране

Председатель КНР Си Цзиньпин жёстко раскритиковал чиновников, которые в погоне за карьерным ростом и красивыми отчётами слепо стремятся к увеличению ВВП, игнорируя реальные потребности экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Pyzhou is licensed under GFDL Шанхай, Китай

По его словам, такая практика уже привела Китай к серьёзным проблемам — росту государственного долга и накоплению избыточных производственных мощностей, создающих всё больший экономический дисбаланс.

С критикой завышенных показателей экономического роста Си Цзиньпин выступил 10 декабря на Центральной экономической рабочей конференции в Пекине.

В своей речи он прямо заявил, что реализация "безрассудных" и поверхностных проектов, ориентированных лишь на цифры в отчётах, будет иметь последствия. Выдержки из этого выступления опубликовала газета "Жэньминь жибао".

Китайский лидер подробно остановился на типичных нарушениях, которые, по его словам, стали слишком распространёнными на местах.

Среди них — строительство неоправданно крупных индустриальных парков, не имеющих достаточной загрузки, хаотичное расширение местных выставок и форумов, искусственное завышение статистических данных.

Он также упомянул фальсификацию дат начала строительства и так называемую "экономику, основанную на выставлении счетов", когда активность существует лишь на бумаге и не создаёт реальной добавленной стоимости.

Си Цзиньпин подчеркнул, что подобный подход подрывает основы устойчивого развития.

"Всё планирование должно основываться на фактах, стремиться к реальному и подлинному росту без преувеличений и содействовать высококачественному и устойчивому развитию. Те, кто нереалистичен, поспешен, безрассуден и действует хаотично, будут привлечены к строгой ответственности", — заявил он.

Отдельное внимание глава государства уделил вопросу оценки работы чиновников. По его словам, политические достижения не должны строиться на недальновидной погоне за быстрыми успехами, обмане или рискованных шагах, призванных произвести впечатление на вышестоящее руководство.

Си Цзиньпин отметил, что эффективность управленцев следует измерять не только темпами роста ВВП, но и реальными результатами в сфере повышения уровня жизни и благополучия населения.

В ходе выступления он также обозначил ключевые задачи на следующий год в экономической политике страны. Все они, как отмечает "Жэньминь жибао", так или иначе связаны с решением проблемы "обеспечения средств к существованию населения".

В приоритете — стабилизация занятости, поддержка рынка труда и дальнейшее развитие сельского хозяйства, которое остаётся критически важным для социальной стабильности и продовольственной безопасности.

Говоря об итогах последних пяти лет, Си Цзиньпин отметил значительные успехи Китая в сфере научно-технических инноваций. Он назвал "замечательными" достижения страны в космических исследованиях, а также в проектах, реализуемых на суше и на море.

Эти успехи, по его мнению, показывают, что ставка на качество и долгосрочную стратегию приносит гораздо более устойчивые результаты, чем механическое наращивание показателей.

Агентство Bloomberg обратило внимание на необычно прямой и конкретный характер высказываний китайского лидера. По оценке издания, такие формулировки подчёркивают растущую обеспокоенность Пекина качеством экономического роста и тем, как используются финансовые ресурсы страны.

Особенно остро эта проблема стоит на фоне увеличивающегося внутреннего долга, который всё сильнее ограничивает возможности правительства для стимулирующих расходов.

На протяжении многих лет именно краткосрочные темпы экономического роста были ключевым фактором при принятии решений о продвижении по службе китайских чиновников.

Такой подход действительно способствовал стремительному подъёму экономики КНР, однако со временем стал источником серьёзных перекосов. Массовое освоение одних и тех же отраслей привело к появлению избыточных мощностей, а активное заимствование — к накоплению значительных объёмов внутреннего долга.

Сегодня руководство Китая всё более явно даёт понять, что эпоха безусловного культа ВВП подходит к концу. В центре внимания оказывается не скорость роста, а его качество, устойчивость и способность улучшать жизнь людей.

Жёсткие сигналы Си Цзиньпина в адрес чиновников показывают, что за игнорирование этих приоритетов придётся отвечать не только политически, но и персонально.