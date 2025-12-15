Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было

Экономика » Производство » Автопром

Volkswagen впервые в своей истории закроет завод в Германии — производство автомобилей на предприятии в Дрездене будет остановлено 16 декабря, говорится в материале британского издания Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Это решение крупнейшего автопроизводителя Европы стало символическим рубежом для всей немецкой автомобильной промышленности, которая на протяжении десятилетий считалась опорой экономики ФРГ, источником экспортной мощи и технологического лидерства страны.

Закрытие завода в Дрездене, даже с учётом его сравнительно небольших объёмов, отражает глубинные структурные проблемы, с которыми сталкивается немецкий автопром в целом.

Как отмечает FT, "закрытие производственной линии завода происходит на фоне того, что крупнейший автомобильный производитель Европы испытывает финансовые трудности из-за слабых продаж и низкого спроса в Китае и Европе, а также американских тарифов, влияющих на продажи в США".

Эти факторы формируют сложную и во многом беспрецедентную комбинацию внешнего давления и внутренних ограничений, которая подтачивает устойчивость традиционной бизнес-модели немецких автоконцернов.

Китай, долгое время остававшийся ключевым рынком роста для Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, перестал выполнять роль "спасательного круга". Замедление китайской экономики, рост конкуренции со стороны местных производителей и агрессивная экспансия китайских брендов в сегменте электромобилей привели к падению спроса на немецкие автомобили.

При этом немецкие компании утрачивают технологическое преимущество именно в том сегменте, который Пекин считает стратегическим, — в электромобилях и программных решениях. Это означает не просто временное снижение продаж, а риск долгосрочной потери позиций на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Европейский рынок также не даёт оснований для оптимизма. Высокая инфляция последних лет, рост процентных ставок и снижение реальных доходов домохозяйств сдерживают спрос на новые автомобили.

Дополнительным фактором давления становятся жёсткие экологические требования ЕС, которые требуют от автопроизводителей масштабных инвестиций в декарбонизацию и переход на электротягу.

Для немецких концернов это означает рост издержек в момент, когда маржинальность бизнеса уже снижается, а потребитель не готов компенсировать эти расходы более высокими ценами.

США, традиционно важный экспортный рынок, также перестают быть надёжной опорой. Американские тарифы, о которых упоминает FT, напрямую влияют на конкурентоспособность немецких автомобилей.

В условиях, когда Вашингтон активно поддерживает локальное производство и стимулирует перенос цепочек создания стоимости внутрь страны, немецкие компании оказываются в заведомо менее выгодном положении. Это усиливает давление на прибыль и вынуждает концерны пересматривать глобальную географию производства.

Закрытие завода Volkswagen в Дрездене укладывается в более широкий тренд оптимизации и сокращения производственных мощностей в Германии. Высокие цены на энергоносители, рост затрат на рабочую силу и жёсткое трудовое законодательство делают производство в ФРГ менее конкурентоспособным по сравнению с другими регионами.

В результате компании всё чаще рассматривают возможность переноса инвестиций за пределы страны, что вызывает серьёзные опасения у немецких профсоюзов и региональных властей.

Для экономики Германии в целом кризис автопрома имеет системное значение. Автомобильная отрасль обеспечивает сотни тысяч рабочих мест и формирует значительную долю промышленного экспорта.

Ослабление её позиций ведёт к снижению темпов экономического роста, сокращению налоговых поступлений и росту социальной напряжённости в промышленных регионах.

Историческое решение Volkswagen может стать прецедентом, за которым последуют аналогичные шаги других производителей.

Закрытие завода в Дрездене — это не изолированный эпизод, а симптом более глубокого кризиса немецкого автопрома. Сочетание слабого спроса в Китае и Европе, торговых барьеров на рынке США, технологического отставания в сегменте электромобилей и роста внутренних издержек формирует для отрасли крайне неблагоприятную среду.

Перед немецкими автоконцернами стоит стратегический выбор: либо ускоренная и болезненная трансформация бизнес-модели, либо постепенная утрата статуса мировых лидеров.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы завод автопром германия
