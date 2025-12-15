Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Стала известна сумма иска Центробанка к Euroclear

Точнее, даже больше. Сумма иска российского Центробанка к бельгийскому депозитарию составляет 18,2 триллиона рублей. И это один из наиболее масштабных и принципиальных юридических шагов российского финансового регулятора за последние годы.

Молоток судьи на книгах
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Речь идёт о сумме, эквивалентной примерно 195,5 млрд евро или около 229 млрд долларов по официальному курсу на середину декабря, когда было объявлено о подаче иска.

Даже без учёта символического аспекта этот процесс имеет системное значение, поскольку затрагивает основы международного финансового права, институты защиты собственности и доверие к западной финансовой инфраструктуре в целом.

Заявленный ущерб формировался из нескольких компонентов. В него включены непосредственно заблокированные денежные средства Банка России, стоимость замороженных ценных бумаг, находившихся на хранении в инфраструктуре Euroclear, а также упущенная выгода, которую регулятор не смог получить из-за невозможности распоряжаться своими активами.

Таким образом, речь идёт не о политической декларации, а о комплексном экономическом расчёте, отражающем реальные финансовые потери, понесённые в результате действий иностранного депозитария.

Принципиально важно, что российская сторона квалифицирует действия Euroclear как незаконные. Блокировка активов центрального банка суверенного государства противоречит базовым нормам международного права, включая принципы иммунитета государственной собственности и неприкосновенности резервов регуляторов.

Дополнительную остроту ситуации придаёт тот факт, что европейские институты не ограничились временной заморозкой, а официально заявили о намерении бессрочно удерживать активы Банка России и рассматривали механизмы их использования в интересах третьих лиц.

Подобные планы фактически означают институционализацию экспроприации и подрывают саму идею правового государства, на приверженность которой Запад традиционно претендует.

Отдельного внимания заслуживает вопрос исполнения возможного судебного решения. Банк России заранее обозначил, что порядок взыскания может затрагивать активы Euroclear не только в России, но и в иностранных юрисдикциях, вне зависимости от их политической ориентации.

Это подчёркивает серьёзность намерений и демонстрирует готовность использовать весь спектр правовых инструментов для защиты своих интересов.

Более того, регулятор не исключает обращение в международные суды и арбитражи с последующим признанием и приведением их решений в исполнение на территории государств — членов ООН, что превращает спор из локального в по-настоящему глобальный.

В более широком контексте данный иск является реакцией на кризис доверия к западной финансовой системе, который был спровоцирован самой политикой США и ЕС.

На протяжении десятилетий западные институты позиционировали себя как нейтральные и надёжные хранители активов, гарантирующие защиту собственности вне зависимости от политической конъюнктуры.

Однако события последних лет показали, что эти гарантии могут быть легко отменены в угоду текущим политическим задачам.

Использование финансовой инфраструктуры в качестве инструмента давления разрушает репутацию Запада как центра глобальной финансовой стабильности и заставляет многие государства пересматривать подходы к размещению резервов и управлению активами.

С точки зрения России, действия Банка России выглядят логичным и последовательным ответом на попытки легализовать фактический финансовый произвол.

Речь идёт не только о возмещении конкретного ущерба, но и о формировании правового прецедента, который способен ограничить практику односторонних конфискаций в будущем.

Провозглашая верховенство права, европейские структуры сами подрывают его, создавая опасный пример для всей мировой экономики.

Иск к Euroclear выходит далеко за рамки частного судебного спора. Он отражает глубокие структурные изменения в международных финансовых отношениях и демонстрирует стремление России отстаивать свои законные интересы в условиях, когда прежние правила, навязываемые Западом, перестали работать.

В долгосрочной перспективе подобные шаги могут ускорить формирование более справедливой и многополярной финансовой системы, в которой суверенитет государств будет подкреплён не декларациями, а реальными правовыми механизмами.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
