Олег Артюков

Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей

Госдолг России вырос почти до 33 трлн рублей. Много это или мало
Государственный долг России за период с января по октябрь 2025 года увеличился на 2,8 процента и достиг 32,9 трлн рублей. Это следует из данных Министерства финансов, сообщает РИА "Новости".

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Рост показателя оказался умеренным и заметно более сдержанным по сравнению с оценками за более короткий период: в оперативном докладе Счётной палаты указывалось, что за январь-сентябрь объём государственного долга увеличился на десять процентов и составил 31,98 трлн рублей.

Разница в темпах объясняется обновлением статистики и уточнением параметров долговых обязательств к началу ноября.

Основную часть государственного долга формируют внутренние заимствования. По состоянию на начало ноября их объём составил 28,3 трлн рублей.

Внешний государственный долг оценивается в 4,6 трлн рублей, что значительно меньше внутренней составляющей.

Такая структура отражает стратегию минимизации валютных рисков и зависимости от зарубежных рынков капитала. Преобладание рублёвых обязательств снижает уязвимость бюджета к колебаниям обменного курса и изменениям внешнеполитической конъюнктуры.

В начале декабря было подтверждено, что государственный долг России остаётся одним из самых низких в мире по отношению к размеру экономики. Его уровень составляет менее 20 процентов валового внутреннего продукта.

В международной практике именно соотношение долга к ВВП считается ключевым индикатором долговой устойчивости, поскольку позволяет оценить, насколько экономика способна обслуживать накопленные обязательства без чрезмерного давления на бюджет.

Для сравнения, во многих развитых странах этот показатель превышает 60-100 процентов ВВП, а в отдельных случаях существенно выше.

С точки зрения абсолютной величины 32,9 трлн рублей выглядят значительной суммой, однако в отрыве от масштабов экономики и бюджетных доходов такая оценка некорректна.

Российский ВВП в номинальном выражении значительно превышает объём долга, а расходы на его обслуживание остаются контролируемыми.

Это позволяет говорить о том, что текущий уровень заимствований не создаёт критических рисков для финансовой стабильности и не требует резкого ужесточения бюджетной политики.

Дополнительное представление о масштабах долговой нагрузки даёт показатель долга на одного жителя. По данным ООН, в прошлом году самый высокий уровень суверенной задолженности в расчёте на человека был зафиксирован в Сингапуре и США, где он превысил сто тысяч долларов.

В тройку стран с максимальными значениями также вошла Япония с показателем 76,9 тысячи долларов на человека. Россия в этом рейтинге заняла 99-е место: государственный долг на одного жителя оценивался в три тысячи долларов.

Для сравнения, среднее значение по миру составило 11,4 тысячи долларов.

При этом глобальная тенденция остаётся неблагоприятной: по итогам 2024 года суверенная задолженность на одного человека увеличилась сразу в 132 странах и сократилась лишь в 48.

Это говорит о продолжающемся росте долговой нагрузки в мировой экономике на фоне замедления роста, высокой стоимости заимствований и увеличения бюджетных расходов.

На этом фоне российские показатели выглядят устойчивыми и умеренными.

Таким образом, анализ как абсолютных, так и относительных показателей позволяет сделать вывод, что государственный долг России нельзя считать чрезмерным.

Несмотря на рост в 2025 году, он остаётся низким по международным меркам, имеет преимущественно внутренний характер и не выходит за рамки параметров, считающихся безопасными для макроэкономической стабильности.

Это означает, что долговая нагрузка пока не представляет системной угрозы для бюджета и экономики в целом, при условии сохранения текущих подходов к заимствованиям и управлению государственными финансами.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
