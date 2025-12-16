Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пенсия на карту — и сразу выгода: какие бонусы теперь предлагает Сбербанк

Пенсионеры получили бесплатные переводы до 300 тыс рублей в месяц — Сбербанк
Банковские сервисы для пенсионеров постепенно становятся более понятными и ориентированными на реальные потребности людей старшего возраста. Финансовые организации все чаще отказываются от сложных условий и делают ставку на удобство, стабильность и дополнительные возможности. Недавние изменения в программе обслуживания пенсионеров затронули одного из крупнейших игроков банковского рынка. Об этом сообщает официальный сайт Сбербанка.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обновление условий для получателей пенсий

Сбербанк скорректировал подход к обслуживанию клиентов пенсионного возраста, которые получают выплаты на карту. Основная цель изменений — упростить ежедневные финансовые операции и предложить дополнительные преимущества без необходимости выполнять дополнительные требования или подключать платные опции.

Одним из ключевых нововведений стало расширение стандартного набора услуг для пенсионных карт. Обслуживание таких карт теперь предоставляется бесплатно и не зависит от оборотов по счету или других условий. Это позволяет сохранить привычный формат получения пенсии и одновременно пользоваться расширенными возможностями банковской инфраструктуры.

Переводы без комиссии и контроль расходов

Отдельный акцент сделан на переводах денежных средств. Пенсионеры получили возможность отправлять деньги другим клиентам банка без комиссии. С сентября 2025 года установлен ежемесячный лимит бесплатных переводов внутри банка — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, упрощены операции между разными банками. Через систему быстрых платежей можно переводить до 30 миллионов рублей со счетов в других финансовых организациях. Такой формат особенно удобен для тех, кто пользуется несколькими банками и хочет управлять финансами дистанционно, не посещая офисы.

Бонусы за повседневные покупки

Обновленная программа лояльности стала еще одним элементом новой системы преимуществ. Пенсионеры могут каждый месяц самостоятельно выбирать до пяти категорий товаров и услуг и получать бонусы "Спасибо" в размере до 20% от суммы покупок.

Накопленные бонусы подходят для оплаты повседневных расходов, включая продукты питания, аптечные товары и бытовые услуги. Для новых клиентов предусмотрено дополнительное поощрение: после первого зачисления пенсии и покупок на сумму от 10 тысяч рублей начисляется 4 тысячи бонусов. Это позволяет быстрее оценить практическую пользу обновленных условий.

Инструменты для накоплений и сбережений

В рамках обновления банк предложил пенсионерам более гибкие варианты для сохранения и приумножения средств. Специальные вклады доступны с повышенной процентной ставкой — до 15,5% годовых, а для клиентов со статусом "Новый СберПремьер" — до 15,6%. Минимальная сумма для открытия депозита составляет 100 тысяч рублей.

Также действует накопительный счет с доходностью до 13,5% годовых в первые два месяца. Проценты начисляются ежедневно, а открыть счет можно с любой суммы, начиная от одного рубля. Такой формат подходит тем, кто предпочитает сохранять доступ к деньгам и не фиксировать средства на длительный срок.

Как перевести пенсию на карту

Процедура перевода пенсионных выплат максимально упрощена. Для этого не требуется личное посещение Социального фонда. Подать заявление можно через приложение "Сбербанк Онлайн" или в любом отделении банка.

Для оформления понадобятся только паспорт и СНИЛС. Рассмотрение заявки занимает до трех рабочих дней, после чего выплаты начинают поступать на карту по стандартному графику. Такой порядок снижает бюрократическую нагрузку и делает переход более комфортным.

Сравнение пенсионной карты и обычной дебетовой

Пенсионная карта ориентирована на регулярные выплаты и повседневные расходы. Бесплатное обслуживание, расширенные лимиты переводов и бонусная программа делают ее более удобной для постоянного использования. Обычные дебетовые карты чаще требуют выполнения условий для бесплатного обслуживания и не всегда предлагают специализированные льготы.

Кроме того, пенсионная карта интегрирована с накопительными продуктами и учитывает особенности получения регулярных доходов, что упрощает финансовое планирование.

Советы для пенсионеров

  1. Уточните, оформлена ли у вас пенсионная карта с бесплатным обслуживанием.
  2. Ознакомьтесь с лимитами переводов и настройте шаблоны платежей.
  3. Выберите категории в бонусной программе под свои регулярные расходы.
  4. Рассмотрите накопительный счет для временного хранения свободных средств.
  5. При необходимости обратитесь за консультацией в отделение банка.

Популярные вопросы о новых условиях для пенсионеров

Нужно ли платить за обслуживание пенсионной карты?

Обслуживание предоставляется бесплатно и не требует выполнения дополнительных условий.

Сколько времени занимает перевод пенсии?

Заявка рассматривается до трех рабочих дней, после чего выплаты поступают на карту.

Можно ли оплачивать продукты бонусами?

Да, бонусы "Спасибо" подходят для оплаты повседневных покупок у партнеров программы.

Доступны ли накопительные счета с небольшой суммой?

Открыть накопительный счет можно начиная от одного рубля.

