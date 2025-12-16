Пенсия на карту — и сразу выгода: какие бонусы теперь предлагает Сбербанк

Банковские сервисы для пенсионеров постепенно становятся более понятными и ориентированными на реальные потребности людей старшего возраста. Финансовые организации все чаще отказываются от сложных условий и делают ставку на удобство, стабильность и дополнительные возможности. Недавние изменения в программе обслуживания пенсионеров затронули одного из крупнейших игроков банковского рынка. Об этом сообщает официальный сайт Сбербанка.
Сбербанк скорректировал подход к обслуживанию клиентов пенсионного возраста, которые получают выплаты на карту. Основная цель изменений — упростить ежедневные финансовые операции и предложить дополнительные преимущества без необходимости выполнять дополнительные требования или подключать платные опции.
Одним из ключевых нововведений стало расширение стандартного набора услуг для пенсионных карт. Обслуживание таких карт теперь предоставляется бесплатно и не зависит от оборотов по счету или других условий. Это позволяет сохранить привычный формат получения пенсии и одновременно пользоваться расширенными возможностями банковской инфраструктуры.
Отдельный акцент сделан на переводах денежных средств. Пенсионеры получили возможность отправлять деньги другим клиентам банка без комиссии. С сентября 2025 года установлен ежемесячный лимит бесплатных переводов внутри банка — до 300 тысяч рублей.
Кроме того, упрощены операции между разными банками. Через систему быстрых платежей можно переводить до 30 миллионов рублей со счетов в других финансовых организациях. Такой формат особенно удобен для тех, кто пользуется несколькими банками и хочет управлять финансами дистанционно, не посещая офисы.
Обновленная программа лояльности стала еще одним элементом новой системы преимуществ. Пенсионеры могут каждый месяц самостоятельно выбирать до пяти категорий товаров и услуг и получать бонусы "Спасибо" в размере до 20% от суммы покупок.
Накопленные бонусы подходят для оплаты повседневных расходов, включая продукты питания, аптечные товары и бытовые услуги. Для новых клиентов предусмотрено дополнительное поощрение: после первого зачисления пенсии и покупок на сумму от 10 тысяч рублей начисляется 4 тысячи бонусов. Это позволяет быстрее оценить практическую пользу обновленных условий.
В рамках обновления банк предложил пенсионерам более гибкие варианты для сохранения и приумножения средств. Специальные вклады доступны с повышенной процентной ставкой — до 15,5% годовых, а для клиентов со статусом "Новый СберПремьер" — до 15,6%. Минимальная сумма для открытия депозита составляет 100 тысяч рублей.
Также действует накопительный счет с доходностью до 13,5% годовых в первые два месяца. Проценты начисляются ежедневно, а открыть счет можно с любой суммы, начиная от одного рубля. Такой формат подходит тем, кто предпочитает сохранять доступ к деньгам и не фиксировать средства на длительный срок.
Процедура перевода пенсионных выплат максимально упрощена. Для этого не требуется личное посещение Социального фонда. Подать заявление можно через приложение "Сбербанк Онлайн" или в любом отделении банка.
Для оформления понадобятся только паспорт и СНИЛС. Рассмотрение заявки занимает до трех рабочих дней, после чего выплаты начинают поступать на карту по стандартному графику. Такой порядок снижает бюрократическую нагрузку и делает переход более комфортным.
Пенсионная карта ориентирована на регулярные выплаты и повседневные расходы. Бесплатное обслуживание, расширенные лимиты переводов и бонусная программа делают ее более удобной для постоянного использования. Обычные дебетовые карты чаще требуют выполнения условий для бесплатного обслуживания и не всегда предлагают специализированные льготы.
Кроме того, пенсионная карта интегрирована с накопительными продуктами и учитывает особенности получения регулярных доходов, что упрощает финансовое планирование.
Обслуживание предоставляется бесплатно и не требует выполнения дополнительных условий.
Заявка рассматривается до трех рабочих дней, после чего выплаты поступают на карту.
Да, бонусы "Спасибо" подходят для оплаты повседневных покупок у партнеров программы.
Открыть накопительный счет можно начиная от одного рубля.
