Как избежать испытательного срока: эксперт назвал единственный законный способ начать работу без проверки

Работать без испытательного срока можно только по срочному контракту — Cornerstone

Вопрос об испытательном сроке волнует многих соискателей, особенно когда речь идёт о зарплате и стабильности работы. Закон допускает ситуации, при которых работник может начать трудовую деятельность без пробного периода, но такие случаи строго ограничены. Ключевым условием становится формат договора между сторонами. Об этом рассказал управляющий партнёр рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Фото: pixabay.com by Eren098566 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Встреча в кафе

Что такое испытательный срок и зачем он нужен

Испытательный срок — это период, в течение которого работодатель оценивает, насколько новый сотрудник соответствует заявленным требованиям и справляется с задачами. Его условия и продолжительность закреплены в Трудовом кодексе и, как правило, указываются в трудовом договоре.

Для работодателя это инструмент снижения рисков. Компания получает возможность проверить навыки, адаптацию к команде и реальную эффективность специалиста. Для работника же испытательный срок часто связан с неопределённостью и менее выгодными финансовыми условиями.

Почему сотрудники стремятся избежать пробного периода

Со стороны работников желание обойтись без испытательного срока вполне понятно. В этот период нередко действует пониженная зарплата или отсутствуют бонусы и премии. Кроме того, сотрудник ощущает меньшую защищённость, так как увольнение в это время происходит по упрощённой процедуре.

Работодатель, в свою очередь, не всегда готов сразу предложить полные условия оплаты труда, не убедившись в компетенциях нового человека. Именно здесь возникает конфликт интересов, который и делает тему испытательного срока особенно чувствительной.

Единственный законный способ работать без испытательного срока

По словам Владислава Быханова, полностью исключить испытательный срок можно только в одном случае — при заключении срочного трудового договора. Чаще всего речь идёт о контракте под конкретный проект или ограниченный по времени объём работ.

"Отменить испытательный срок можно только подписанием срочного контракта", — поясняет управляющий партнёр рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Такой формат сотрудничества изначально предполагает чёткие рамки и задачи, поэтому работодатель принимает решение о найме без дополнительного проверочного периода.

Почему испытательный срок сохраняется даже при полной зарплате

Важно понимать, что размер оплаты труда не отменяет сам факт наличия испытательного срока. Даже если сотруднику сразу назначена полная зарплата, предусмотренная для должности, юридически пробный период всё равно действует, если он указан в договоре.

Это означает, что работодатель сохраняет право расторгнуть трудовые отношения по причине непрохождения испытания. Формально такая формулировка требует обоснования, однако с точки зрения закона она считается более простой и менее рискованной для компании, чем увольнение сотрудника, уже прошедшего испытательный срок.

Чем рискует работник на испытательном сроке

Для сотрудника основной риск заключается в нестабильности. Работодатель может прекратить сотрудничество в любой момент, сославшись на результаты испытания. При этом процедура увольнения проще, а требования к доказательной базе ниже.

В то же время и для работодателя испытательный срок не является абсолютной защитой. Решение о расторжении договора всё равно должно быть аргументировано, иначе оно может быть оспорено. Однако, как отмечает эксперт, объяснить увольнение на этапе испытания значительно легче, чем в стандартной ситуации на рынке труда.

Плюсы и минусы испытательного срока

Испытательный срок имеет как преимущества, так и очевидные ограничения. Он помогает обеим сторонам лучше понять, подходит ли им сотрудничество, но одновременно создаёт напряжение и неопределённость.

С одной стороны, работодатель снижает риски и получает время на оценку сотрудника. С другой — работник может чувствовать себя менее защищённым и ограниченным в финансовых возможностях. Поэтому вопрос о целесообразности испытательного срока часто становится предметом переговоров ещё на этапе обсуждения условий найма.

Советы шаг за шагом: как обсудить испытательный срок с работодателем

Внимательно изучить условия трудового договора до подписания, особенно формулировки об испытательном сроке. Уточнить, влияет ли пробный период на размер зарплаты, бонусы и социальные гарантии. Рассмотреть вариант срочного контракта, если работа носит проектный характер. Зафиксировать договорённости письменно, чтобы избежать разночтений в будущем.

Популярные вопросы об испытательном сроке

Можно ли отказаться от испытательного срока по желанию сотрудника

Нет, если работодатель настаивает на его установлении и это не противоречит закону.

Всегда ли испытательный срок означает меньшую зарплату

Не обязательно. Зарплата может быть полной, но юридически испытательный срок всё равно будет действовать.

Что лучше — испытательный срок или срочный контракт

Выбор зависит от формата работы. Для проектных задач срочный контракт может быть выгоднее, а для долгосрочной занятости испытательный срок остаётся стандартной практикой.