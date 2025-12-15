Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам

Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам

Высокие ставки по банковским вкладам снова сделали депозиты одним из самых популярных способов сохранить и приумножить деньги. Однако вместе с ростом доходности у многих вкладчиков появился новый вопрос — придется ли делиться частью прибыли с государством. Налог на проценты по вкладам уже действует, и игнорировать его не получится. Об этом сообщает дзен-канал "Про деньги".

налоговый вычет

Почему доход по вкладам облагается налогом

Проценты по банковским вкладам и накопительным счетам официально считаются доходом физического лица. А значит, при определенных условиях они подлежат налогообложению. При этом налог взимается не со всей суммы процентов, а только с той части, которая превышает установленный государством необлагаемый лимит.

Сама ставка налога остается прежней — 13%. Последние изменения налогового законодательства не затронули механизм налогообложения вкладов, несмотря на рост ставок и ужесточение правил для других видов доходов.

От чего зависит необлагаемая сумма

Ключевым элементом расчета является так называемый необлагаемый доход по вкладам. Его размер напрямую связан с ключевой ставкой Центрального банка и меняется вместе с ней.

Принцип простой: чем выше ключевая ставка, тем больший процентный доход по вкладам можно получить без уплаты налога. При этом используется не текущая ставка, а максимальное значение ключевой ставки за календарный год.

Именно поэтому итоговые расчеты всегда носят ориентировочный характер — в течение года ставка может меняться несколько раз.

Формула расчета необлагаемой суммы

Государство закрепило универсальную формулу, по которой определяется размер дохода, не облагаемого налогом:

1 000 000 x максимальная ключевая ставка ЦБ / 100

Если максимальная ставка в течение года составляет 17%, необлагаемый доход равен 170 000 рублей.

При ставке 18% лимит увеличивается до 180 000 рублей.

Важно учитывать, что в расчет берется совокупный доход по всем вкладам и накопительным счетам за год.

Какие доходы не учитываются

При расчете налога есть исключения. В налогооблагаемую базу не включаются:

проценты по счетам со ставкой до 1% годовых;

доходы по эскроу-счетам;

средства на специальных счетах, не предназначенных для накопления.

Все остальные проценты суммируются, даже если деньги размещены в разных банках.

Как рассчитывается налог с вкладов

Налог начисляется только на ту часть дохода, которая превышает необлагаемый лимит. Формула выглядит так:

(Общий доход по вкладам — необлагаемая сумма) x 13%

Например, если за год вкладчик заработал 200 000 рублей процентов, а необлагаемый лимит составил 170 000 рублей, налог будет начислен на разницу в 30 000 рублей. В этом случае сумма налога составит 3 900 рублей.

Кто и как рассчитывает налог

Самостоятельно считать и подавать декларацию вкладчику не нужно. Банки передают данные о начисленных процентах в Федеральную налоговую службу, а налоговая уже производит расчет.

После этого уведомление появляется в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог можно онлайн — через сайт ФНС, банковское приложение или портал госуслуг. В отдельных ситуациях возможен и возврат средств — деньги вернутся на счёт, если соблюдены установленные условия.

Кто обязан платить налог

Налог на доходы по вкладам распространяется на всех физических лиц без исключений. Его платят:

работающие граждане;

пенсионеры;

многодетные семьи;

наследники, получившие вклады.

Льготных ставок или освобождения от налога по социальному статусу не предусмотрено.

Что будет, если не платить налог

Игнорировать налоговое уведомление не получится. При неуплате начисляется штраф — до 20% от суммы задолженности, а также пени за каждый день просрочки. Сам налог при этом никуда не исчезает, а налоговый таймер уже тикает.

Сколько можно хранить на вкладе без налога

Чтобы полностью избежать налога, важно следить не за суммой вклада, а за итоговым процентным доходом. Он не должен превышать необлагаемый лимит.

При доходности 19% годовых безопасная сумма вклада составит около 890-900 тысяч рублей.

При ставке 18% — около 940-950 тысяч рублей.

При этом стоит помнить о капитализации процентов: она увеличивает доход и может привести к превышению лимита.

Сравнение: один вклад или несколько счетов

Многие ошибочно считают, что распределение денег по разным банкам помогает избежать налога. На практике это не так. Налоговая учитывает суммарный доход по всем счетам.

Один крупный вклад и несколько мелких депозитов с одинаковой доходностью с точки зрения налога ничем не отличаются. Важна только общая сумма процентов за год.

Плюсы и минусы налога на вклады

Налоговая система имеет свои особенности, которые стоит учитывать.

Плюсы:

прозрачная формула расчета;

налог платится только с превышения;

не требует действий от вкладчика;

одинаковые правила для всех.

Минусы:

зависимость от колебаний ключевой ставки;

невозможность заранее точно рассчитать налог;

отсутствие льгот;

влияние капитализации на итоговый доход.

Как сократить налоговую нагрузку

Полностью отменить налог нельзя, но можно управлять рисками.

Следите за ключевой ставкой и ее изменениями. Учитывайте капитализацию при выборе вклада. Контролируйте общий доход по всем счетам. Не забывайте о процентах на остаток по дебетовым картам. Проверяйте налоговые уведомления в личном кабинете.

Популярные вопросы о налоге на вклады

Нужно ли подавать декларацию самостоятельно?

Нет, расчетом занимается налоговая служба.

Платят ли налог пенсионеры?

Да, льгот для пенсионеров не предусмотрено.

Учитываются ли накопительные счета?

Да, доход по ним суммируется с доходом по вкладам.

Когда начисляется налог?

Уведомление приходит в следующем году за прошедший налоговый период.

Можно ли полностью избежать налога?

Да, если общий доход по вкладам не превышает необлагаемый лимит.