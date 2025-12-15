Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам

Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика

Высокие ставки по банковским вкладам снова сделали депозиты одним из самых популярных способов сохранить и приумножить деньги. Однако вместе с ростом доходности у многих вкладчиков появился новый вопрос — придется ли делиться частью прибыли с государством. Налог на проценты по вкладам уже действует, и игнорировать его не получится. Об этом сообщает дзен-канал "Про деньги".

налоговый вычет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
налоговый вычет

Почему доход по вкладам облагается налогом

Проценты по банковским вкладам и накопительным счетам официально считаются доходом физического лица. А значит, при определенных условиях они подлежат налогообложению. При этом налог взимается не со всей суммы процентов, а только с той части, которая превышает установленный государством необлагаемый лимит.

Сама ставка налога остается прежней — 13%. Последние изменения налогового законодательства не затронули механизм налогообложения вкладов, несмотря на рост ставок и ужесточение правил для других видов доходов.

От чего зависит необлагаемая сумма

Ключевым элементом расчета является так называемый необлагаемый доход по вкладам. Его размер напрямую связан с ключевой ставкой Центрального банка и меняется вместе с ней.

Принцип простой: чем выше ключевая ставка, тем больший процентный доход по вкладам можно получить без уплаты налога. При этом используется не текущая ставка, а максимальное значение ключевой ставки за календарный год.

Именно поэтому итоговые расчеты всегда носят ориентировочный характер — в течение года ставка может меняться несколько раз.

Формула расчета необлагаемой суммы

Государство закрепило универсальную формулу, по которой определяется размер дохода, не облагаемого налогом:

1 000 000 x максимальная ключевая ставка ЦБ / 100

Если максимальная ставка в течение года составляет 17%, необлагаемый доход равен 170 000 рублей.
При ставке 18% лимит увеличивается до 180 000 рублей.

Важно учитывать, что в расчет берется совокупный доход по всем вкладам и накопительным счетам за год.

Какие доходы не учитываются

При расчете налога есть исключения. В налогооблагаемую базу не включаются:

  • проценты по счетам со ставкой до 1% годовых;
  • доходы по эскроу-счетам;
  • средства на специальных счетах, не предназначенных для накопления.

Все остальные проценты суммируются, даже если деньги размещены в разных банках.

Как рассчитывается налог с вкладов

Налог начисляется только на ту часть дохода, которая превышает необлагаемый лимит. Формула выглядит так:

(Общий доход по вкладам — необлагаемая сумма) x 13%

Например, если за год вкладчик заработал 200 000 рублей процентов, а необлагаемый лимит составил 170 000 рублей, налог будет начислен на разницу в 30 000 рублей. В этом случае сумма налога составит 3 900 рублей.

Кто и как рассчитывает налог

Самостоятельно считать и подавать декларацию вкладчику не нужно. Банки передают данные о начисленных процентах в Федеральную налоговую службу, а налоговая уже производит расчет.

После этого уведомление появляется в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог можно онлайн — через сайт ФНС, банковское приложение или портал госуслуг. В отдельных ситуациях возможен и возврат средств — деньги вернутся на счёт, если соблюдены установленные условия.

Кто обязан платить налог

Налог на доходы по вкладам распространяется на всех физических лиц без исключений. Его платят:

  • работающие граждане;
  • пенсионеры;
  • многодетные семьи;
  • наследники, получившие вклады.

Льготных ставок или освобождения от налога по социальному статусу не предусмотрено.

Что будет, если не платить налог

Игнорировать налоговое уведомление не получится. При неуплате начисляется штраф — до 20% от суммы задолженности, а также пени за каждый день просрочки. Сам налог при этом никуда не исчезает, а налоговый таймер уже тикает.

Сколько можно хранить на вкладе без налога

Чтобы полностью избежать налога, важно следить не за суммой вклада, а за итоговым процентным доходом. Он не должен превышать необлагаемый лимит.

При доходности 19% годовых безопасная сумма вклада составит около 890-900 тысяч рублей.
При ставке 18% — около 940-950 тысяч рублей.

При этом стоит помнить о капитализации процентов: она увеличивает доход и может привести к превышению лимита.

Сравнение: один вклад или несколько счетов

Многие ошибочно считают, что распределение денег по разным банкам помогает избежать налога. На практике это не так. Налоговая учитывает суммарный доход по всем счетам.

Один крупный вклад и несколько мелких депозитов с одинаковой доходностью с точки зрения налога ничем не отличаются. Важна только общая сумма процентов за год.

Плюсы и минусы налога на вклады

Налоговая система имеет свои особенности, которые стоит учитывать.

Плюсы:

  • прозрачная формула расчета;
  • налог платится только с превышения;
  • не требует действий от вкладчика;
  • одинаковые правила для всех.

Минусы:

  • зависимость от колебаний ключевой ставки;
  • невозможность заранее точно рассчитать налог;
  • отсутствие льгот;
  • влияние капитализации на итоговый доход.

Как сократить налоговую нагрузку

Полностью отменить налог нельзя, но можно управлять рисками.

  1. Следите за ключевой ставкой и ее изменениями.
  2. Учитывайте капитализацию при выборе вклада.
  3. Контролируйте общий доход по всем счетам.
  4. Не забывайте о процентах на остаток по дебетовым картам.
  5. Проверяйте налоговые уведомления в личном кабинете.

Популярные вопросы о налоге на вклады

Нужно ли подавать декларацию самостоятельно?

Нет, расчетом занимается налоговая служба.

Платят ли налог пенсионеры?

Да, льгот для пенсионеров не предусмотрено.

Учитываются ли накопительные счета?

Да, доход по ним суммируется с доходом по вкладам.

Когда начисляется налог?

Уведомление приходит в следующем году за прошедший налоговый период.

Можно ли полностью избежать налога?

Да, если общий доход по вкладам не превышает необлагаемый лимит.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы налоги бизнес экономика
Новости Все >
Учёные обнаружили континентальную магму в океанических вулканах – Университет Саутгем
Мытьё сырого мяса увеличило риск перекрёстного заражения на кухне — врачи
Жесткий контроль спровоцировал рост налоговых долгов — консультант Сивков
Экспорт российских заменителей кофе вырос на 49% — "Агроэкспорт"
Запах сырости и плесень зимой возникают из-за бытовых ошибок с вентиляцией — Malatec
Бургер на сковороде позволяет получить румяную корочку без гриля — Simply Recipes
Питание с омега-3 улучшает кровоток и эластичность сосудов — кардиолог Савина
Перелёты в Китай в обе стороны в среднем стоят 89 000 руб. — "Туту"
Спутники Starlink и китайский аппарат сблизились на 200 метров — SpaceX
Доллар продолжит терять позиции и в 2026 году — аналитики
Сейчас читают
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить

Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.

Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Последние материалы
Жесткий контроль спровоцировал рост налоговых долгов — консультант Сивков
Центробанк требует от Euroclear 18 триллионов рублей
Экспорт российских заменителей кофе вырос на 49% — "Агроэкспорт"
Запах сырости и плесень зимой возникают из-за бытовых ошибок с вентиляцией — Malatec
Бургер на сковороде позволяет получить румяную корочку без гриля — Simply Recipes
Кошки меняют поведение при ухудшении состояния владельца — зоопсихолог Супникова
Питание с омега-3 улучшает кровоток и эластичность сосудов — кардиолог Савина
Эффект лифтинга бровей без игл длится до двух месяцев — Folha Vitoria
Круглогодичная езда на всесезонных шинах повышает риск ДТП
Под Тихим океаном обнаружен постепенный распад плиты — учёный Брэндон Шак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.