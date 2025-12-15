Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам

Высокие ставки по банковским вкладам снова сделали депозиты одним из самых популярных способов сохранить и приумножить деньги. Однако вместе с ростом доходности у многих вкладчиков появился новый вопрос — придется ли делиться частью прибыли с государством. Налог на проценты по вкладам уже действует, и игнорировать его не получится. Об этом сообщает дзен-канал "Про деньги".
Проценты по банковским вкладам и накопительным счетам официально считаются доходом физического лица. А значит, при определенных условиях они подлежат налогообложению. При этом налог взимается не со всей суммы процентов, а только с той части, которая превышает установленный государством необлагаемый лимит.
Сама ставка налога остается прежней — 13%. Последние изменения налогового законодательства не затронули механизм налогообложения вкладов, несмотря на рост ставок и ужесточение правил для других видов доходов.
Ключевым элементом расчета является так называемый необлагаемый доход по вкладам. Его размер напрямую связан с ключевой ставкой Центрального банка и меняется вместе с ней.
Принцип простой: чем выше ключевая ставка, тем больший процентный доход по вкладам можно получить без уплаты налога. При этом используется не текущая ставка, а максимальное значение ключевой ставки за календарный год.
Именно поэтому итоговые расчеты всегда носят ориентировочный характер — в течение года ставка может меняться несколько раз.
Государство закрепило универсальную формулу, по которой определяется размер дохода, не облагаемого налогом:
1 000 000 x максимальная ключевая ставка ЦБ / 100
Если максимальная ставка в течение года составляет 17%, необлагаемый доход равен 170 000 рублей.
При ставке 18% лимит увеличивается до 180 000 рублей.
Важно учитывать, что в расчет берется совокупный доход по всем вкладам и накопительным счетам за год.
При расчете налога есть исключения. В налогооблагаемую базу не включаются:
Все остальные проценты суммируются, даже если деньги размещены в разных банках.
Налог начисляется только на ту часть дохода, которая превышает необлагаемый лимит. Формула выглядит так:
(Общий доход по вкладам — необлагаемая сумма) x 13%
Например, если за год вкладчик заработал 200 000 рублей процентов, а необлагаемый лимит составил 170 000 рублей, налог будет начислен на разницу в 30 000 рублей. В этом случае сумма налога составит 3 900 рублей.
Самостоятельно считать и подавать декларацию вкладчику не нужно. Банки передают данные о начисленных процентах в Федеральную налоговую службу, а налоговая уже производит расчет.
После этого уведомление появляется в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог можно онлайн — через сайт ФНС, банковское приложение или портал госуслуг. В отдельных ситуациях возможен и возврат средств — деньги вернутся на счёт, если соблюдены установленные условия.
Налог на доходы по вкладам распространяется на всех физических лиц без исключений. Его платят:
Льготных ставок или освобождения от налога по социальному статусу не предусмотрено.
Игнорировать налоговое уведомление не получится. При неуплате начисляется штраф — до 20% от суммы задолженности, а также пени за каждый день просрочки. Сам налог при этом никуда не исчезает, а налоговый таймер уже тикает.
Чтобы полностью избежать налога, важно следить не за суммой вклада, а за итоговым процентным доходом. Он не должен превышать необлагаемый лимит.
При доходности 19% годовых безопасная сумма вклада составит около 890-900 тысяч рублей.
При ставке 18% — около 940-950 тысяч рублей.
При этом стоит помнить о капитализации процентов: она увеличивает доход и может привести к превышению лимита.
Многие ошибочно считают, что распределение денег по разным банкам помогает избежать налога. На практике это не так. Налоговая учитывает суммарный доход по всем счетам.
Один крупный вклад и несколько мелких депозитов с одинаковой доходностью с точки зрения налога ничем не отличаются. Важна только общая сумма процентов за год.
Налоговая система имеет свои особенности, которые стоит учитывать.
Плюсы:
Минусы:
Полностью отменить налог нельзя, но можно управлять рисками.
Нет, расчетом занимается налоговая служба.
Да, льгот для пенсионеров не предусмотрено.
Да, доход по ним суммируется с доходом по вкладам.
Уведомление приходит в следующем году за прошедший налоговый период.
Да, если общий доход по вкладам не превышает необлагаемый лимит.
