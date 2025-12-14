Переводы самому себе под угрозой блокировки: что на самом деле решил Центробанк

Банк России ввёл признак риска при переводе свыше 200 тысяч рублей

В середине ноября в новостных лентах и соцсетях начали активно обсуждать тревожные заголовки о том, что банки якобы могут начать блокировать переводы человеку самому себе. Формулировки звучат пугающе и создают ощущение, что привычные операции через СБП внезапно оказались под запретом. Однако за громкими словами скрывается куда более узкая и техническая история. Об этом сообщает Forbes.

Откуда появились разговоры о блокировках переводов самому себе

Поводом для новостей стал нормативный акт Банка России, в котором перечислены признаки переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Речь идет не о запретах и не о новых правилах для граждан, а о внутренних критериях для банков, по которым они должны оценивать операции и при необходимости приостанавливать подозрительные транзакции.

Один из таких признаков — пункт 1.12 — и стал источником путаницы. В документе он сформулирован юридическим языком и без пояснений действительно выглядит тревожно. В нем говорится о ситуации, когда на счет физического лица через СБП поступает более 200 тысяч рублей с его же счета в другом банке, а затем в течение менее чем суток эти деньги отправляются третьему лицу, которому ранее переводы не совершались.

Если перевести это на обычный язык, становится ясно: под подозрение попадает не сам перевод между своими счетами, а цепочка операций, где после консолидации средств следует быстрый перевод незнакомому получателю. Именно этот сценарий банки должны проверять особенно внимательно.

Что именно считается подозрительной операцией

Важно подчеркнуть, что обычные переводы самому себе — между картами, счетами и вкладами в разных банках — не попадают под ограничения. Человек по-прежнему может свободно использовать СБП, управлять накоплениями, переводить зарплату, сбережения или средства с накопительного счета на карту.

Подозрительной операция становится только при совпадении сразу нескольких условий:

Деньги переводятся между своими счетами через СБП. Сумма превышает 200 тысяч рублей. После этого в течение 24 часов следует перевод другому человеку. Этому получателю не отправлялись деньги ранее, как минимум в последние шесть месяцев.

Именно совокупность этих факторов заставляет банк включить дополнительные проверки. Логика здесь схожа с тем, как финансовые организации подходят к анализу операций при снятии крупных сумм наличных, когда банки уже усилили контроль за нетипичным поведением клиентов и ужесточают контроль за снятием наличных.

Зачем Банк России ввел такой критерий

Этот механизм направлен на борьбу с одной из самых распространенных мошеннических схем последних лет. Злоумышленники убеждают человека срочно "спасти деньги", собрать их со всех карт и счетов, а затем одним переводом отправить на якобы безопасный счет. Часто используются психологическое давление, подмена номеров и имитация звонков от сотрудников банка.

Критерии направлены на выявление операций, характерных для мошеннических схем, и позволяют банкам вовремя приостановить перевод и связаться с клиентом.

Подобный подход укладывается в общую тенденцию усиления финансовой безопасности, когда государство и банки стремятся остановить движение украденных средств ещё до того, как они окончательно исчезнут. Аналогичная логика лежит в основе инициатив, согласно которым украденные деньги могут остановить за секунду до завершения операции.

В такой ситуации временная блокировка может стать тем самым моментом, когда человек успевает осознать происходящее и не потерять крупную сумму.

Какие последствия это имеет для обычных клиентов

Для большинства пользователей банковских карт, вкладов и СБП никаких изменений не происходит. Переводы между своими счетами остаются безопасными и не вызывают автоматических блокировок. Даже крупные суммы не являются проблемой, если они не сразу уходят третьим лицам.

Тем не менее, если планируется значительный перевод другому человеку — например, оплата недвижимости, автомобиля, ремонта, страхового полиса или крупной покупки — имеет смысл заранее подготовить средства. Перевод денег на нужный счет за день или два до основной операции снижает вероятность временной приостановки и дополнительных вопросов со стороны банка.

Переводы самому себе и переводы третьим лицам

Переводы между собственными счетами, даже в разных банках, относятся к базовым операциям и не несут повышенных рисков. Они используются для управления финансами, накоплений, вкладов, инвестиций и повседневных расходов.

Переводы третьим лицам, особенно на новые реквизиты и на крупные суммы, всегда анализируются внимательнее. Банки учитывают историю операций, частоту переводов, назначение платежа и временные интервалы между транзакциями. В этом смысле новый критерий лишь усиливает уже существующую логику контроля, а не вводит принципиально новые ограничения.

Как снизить риск блокировки

Чтобы крупные переводы прошли без лишних вопросов, можно придерживаться простой логики.

Планируйте крупные платежи заранее, особенно если сумма превышает 200 тысяч рублей. Переводите деньги между своими счетами за 24 часа и более до основной операции. Сохраняйте историю переводов, если регулярно платите одному и тому же человеку. Будьте готовы подтвердить операцию, если банк свяжется для уточнений. Не выполняйте указания неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками банка.

Популярные вопросы о переводах через СБП

Могут ли заблокировать перевод самому себе?

Нет, сам по себе перевод между своими счетами не является основанием для блокировки.

Что делать, если банк приостановил перевод?

Нужно подтвердить операцию, ответив на вопросы банка. В большинстве случаев перевод возобновляется.

Влияет ли это на переводы с вкладов и накопительных счетов?

Нет, перевод средств с вклада или накопительного счета на карту не запрещен и не считается подозрительным.

Что лучше: переводить всю сумму сразу или частями?

Если речь идет о переводе третьему лицу, лучше заранее подготовить средства, а не переводить их сразу после консолидации.

Есть ли лимиты по СБП?

Лимиты зависят от банка, но сами по себе они не связаны с этим критерием оценки операций.