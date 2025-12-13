Старый сотрудник с новым опытом: почему одних берут обратно без колебаний, а другим говорят нет

Рынок труда постепенно выходит в более устойчивое состояние, и вместе с этим всё заметнее становится один любопытный тренд. Специалисты, успевшие сменить несколько компаний, поработать в смежных сферах или попробовать себя в новых форматах занятости, всё чаще возвращаются к прежним работодателям. Компании, в свою очередь, нередко открывают им двери. Возникает закономерный вопрос: действительно ли сотрудники-бумеранги становятся ценнее благодаря внешнему опыту или за таким решением скрываются серьёзные кадровые риски. Об этом сообщает "Сбер Про".
Под сотрудниками-бумерангами обычно понимают специалистов, которые добровольно покинули компанию, а спустя время вернулись обратно — на прежнюю или новую позицию. Раньше такие ситуации воспринимались настороженно и даже считались признаком нестабильности. Сегодня отношение меняется.
Современный рынок труда стал мобильнее. Люди чаще экспериментируют с карьерой, пробуют себя в разных ролях, ищут баланс между доходом, условиями и смыслом работы. Возвращение к прежнему работодателю всё чаще рассматривается как осознанный шаг, а не как поражение или вынужденная мера.
С точки зрения бизнеса у бумерангов есть очевидное преимущество — они уже знакомы с корпоративной культурой, внутренними процессами и требованиями. Это снижает издержки на адаптацию и ускоряет включение в работу. Но на этом список плюсов не заканчивается.
Глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская отмечает, что такие сотрудники часто оказываются более мотивированными и устойчивыми.
"”Бумеранги” в большинстве случаев более эффективны, чем новички. Они быстрее адаптируются, реже сомневаются в своём выборе и ценят компанию, ведь они сделали осознанный выбор в её пользу", — подчёркивает глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская.
По её словам, уход не всегда означает разрыв отношений. Причины могут быть самыми разными: стремление проверить себя в новой роли, поиск более высокой зарплаты, личные обстоятельства или особенности отрасли.
В некоторых сферах феномен сотрудников-бумерангов особенно заметен. В сельском хозяйстве, например, большую роль играет сезонность. В период посевной и уборочной специалисты ищут наиболее выгодные условия, хозяйства конкурируют за кадры и активно переманивают сотрудников, а зимой многие уезжают туда, где выше оплата ремонтных работ.
Такое "кочевое" поведение не воспринимается как предательство. Люди возвращаются к проверенным работодателям, а компании спокойно принимают их обратно, рассматривая это как естественную профессиональную миграцию.
Опыт показывает, что возвращение сотрудника может быть особенно ценным, если за время отсутствия он изменился профессионально и внутренне. Иногда человек уходит по личным причинам, а спустя полгода или год возвращается с другим уровнем мотивации и более чётким пониманием своих целей.
В таких случаях работодатель получает не просто знакомого специалиста, а усиленную версию прежнего сотрудника. Это особенно важно для управленческих и экспертных позиций, где знание внутренних процессов сочетается с новым взглядом со стороны.
Однако не каждый возврат одинаково полезен. Руководитель по продвижению бренда работодателя сервиса "Работа.ру" Татьяна Мощагина обращает внимание на ситуации, в которых риски для компании могут перевесить выгоды.
"Ключевой вопрос работодателя к сотруднику-бумерангу: почему вы вернулись? Мотивация должна быть позитивной — желание применять новый опыт на благо компании, а не бегство от неудач", — подчёркивает Татьяна Мощагина.
Если причина возвращения — отсутствие альтернатив или неудачи на новом месте, велика вероятность, что человек снова уйдёт при первом же подходящем предложении.
Есть ситуации, в которых работодателю действительно стоит проявить осторожность. Риски возрастают, если сотрудник уходил со скандалом и оставил после себя конфликт. Возвращение в таком случае может разрушить атмосферу в коллективе.
Не лучшим сигналом является и ситуация, когда причины увольнения не изменились. Если человек ушёл из-за устаревших технологий, стиля управления или конфликта с руководителем, а эти факторы остались прежними, сценарий ухода может повториться. Опасения вызывают и нереалистичные ожидания по зарплате или должности, способные спровоцировать напряжение среди коллег.
Возвращение бывших сотрудников имеет как сильные, так и слабые стороны. К плюсам относится быстрая адаптация, знание корпоративной культуры, лояльность и дополнительный внешний опыт. Минусы связаны с возможными конфликтами, завышенными ожиданиями и риском повторного ухода.
Поэтому каждое решение должно приниматься индивидуально, с учётом мотивации кандидата и изменений, произошедших за время его отсутствия.
Если сравнивать бумерангов с новичками, первые выигрывают по скорости вхождения в работу и пониманию внутренних процессов. Новые сотрудники, в свою очередь, могут принести свежий взгляд, но требуют больше времени и ресурсов на адаптацию. В идеале компании комбинируют оба подхода, выстраивая гибкую кадровую стратегию.
Перед тем как принять сотрудника-бумеранга, важно проанализировать причины его ухода и возвращения. Затем стоит оценить, какой именно опыт он приобрёл и как может быть полезен компании. Не менее важно заранее продумать коммуникацию с командой, чтобы избежать ревности или недопонимания. Прозрачность в таких вопросах снижает риски и помогает сохранить здоровый климат в коллективе.
Нет, всё зависит от мотивации и причин возвращения. Осознанный выбор и новый опыт делают его ценным, а возвращение "от безысходности" — рискованным.
Только если это оправдано его экспертизой и вкладом. Важно учитывать баланс интересов всей команды.
Чаще всего — на руководящих и экспертных позициях, где знание внутренних процессов экономит время и ресурсы.
Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.