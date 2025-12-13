Старый сотрудник с новым опытом: почему одних берут обратно без колебаний, а другим говорят нет

Сотрудники-бумеранги быстрее адаптируются после возвращения — Мощагина

Рынок труда постепенно выходит в более устойчивое состояние, и вместе с этим всё заметнее становится один любопытный тренд. Специалисты, успевшие сменить несколько компаний, поработать в смежных сферах или попробовать себя в новых форматах занятости, всё чаще возвращаются к прежним работодателям. Компании, в свою очередь, нередко открывают им двери. Возникает закономерный вопрос: действительно ли сотрудники-бумеранги становятся ценнее благодаря внешнему опыту или за таким решением скрываются серьёзные кадровые риски. Об этом сообщает "Сбер Про".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Деловая встреча в офисе

Кто такие сотрудники-бумеранги и почему их стало больше

Под сотрудниками-бумерангами обычно понимают специалистов, которые добровольно покинули компанию, а спустя время вернулись обратно — на прежнюю или новую позицию. Раньше такие ситуации воспринимались настороженно и даже считались признаком нестабильности. Сегодня отношение меняется.

Современный рынок труда стал мобильнее. Люди чаще экспериментируют с карьерой, пробуют себя в разных ролях, ищут баланс между доходом, условиями и смыслом работы. Возвращение к прежнему работодателю всё чаще рассматривается как осознанный шаг, а не как поражение или вынужденная мера.

Почему работодатели готовы принимать "возвращенцев"

С точки зрения бизнеса у бумерангов есть очевидное преимущество — они уже знакомы с корпоративной культурой, внутренними процессами и требованиями. Это снижает издержки на адаптацию и ускоряет включение в работу. Но на этом список плюсов не заканчивается.

Глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская отмечает, что такие сотрудники часто оказываются более мотивированными и устойчивыми.

"”Бумеранги” в большинстве случаев более эффективны, чем новички. Они быстрее адаптируются, реже сомневаются в своём выборе и ценят компанию, ведь они сделали осознанный выбор в её пользу", — подчёркивает глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская.

По её словам, уход не всегда означает разрыв отношений. Причины могут быть самыми разными: стремление проверить себя в новой роли, поиск более высокой зарплаты, личные обстоятельства или особенности отрасли.

Отраслевой фактор и роль сезонности

В некоторых сферах феномен сотрудников-бумерангов особенно заметен. В сельском хозяйстве, например, большую роль играет сезонность. В период посевной и уборочной специалисты ищут наиболее выгодные условия, хозяйства конкурируют за кадры и активно переманивают сотрудников, а зимой многие уезжают туда, где выше оплата ремонтных работ.

Такое "кочевое" поведение не воспринимается как предательство. Люди возвращаются к проверенным работодателям, а компании спокойно принимают их обратно, рассматривая это как естественную профессиональную миграцию.

Когда возвращение действительно оправдано

Опыт показывает, что возвращение сотрудника может быть особенно ценным, если за время отсутствия он изменился профессионально и внутренне. Иногда человек уходит по личным причинам, а спустя полгода или год возвращается с другим уровнем мотивации и более чётким пониманием своих целей.

В таких случаях работодатель получает не просто знакомого специалиста, а усиленную версию прежнего сотрудника. Это особенно важно для управленческих и экспертных позиций, где знание внутренних процессов сочетается с новым взглядом со стороны.

Когда "бумеранг" — это риск

Однако не каждый возврат одинаково полезен. Руководитель по продвижению бренда работодателя сервиса "Работа.ру" Татьяна Мощагина обращает внимание на ситуации, в которых риски для компании могут перевесить выгоды.

"Ключевой вопрос работодателя к сотруднику-бумерангу: почему вы вернулись? Мотивация должна быть позитивной — желание применять новый опыт на благо компании, а не бегство от неудач", — подчёркивает Татьяна Мощагина.

Если причина возвращения — отсутствие альтернатив или неудачи на новом месте, велика вероятность, что человек снова уйдёт при первом же подходящем предложении.

Типичные причины отказа "возвращенцам"

Есть ситуации, в которых работодателю действительно стоит проявить осторожность. Риски возрастают, если сотрудник уходил со скандалом и оставил после себя конфликт. Возвращение в таком случае может разрушить атмосферу в коллективе.

Не лучшим сигналом является и ситуация, когда причины увольнения не изменились. Если человек ушёл из-за устаревших технологий, стиля управления или конфликта с руководителем, а эти факторы остались прежними, сценарий ухода может повториться. Опасения вызывают и нереалистичные ожидания по зарплате или должности, способные спровоцировать напряжение среди коллег.

Плюсы и минусы сотрудников-бумерангов

Возвращение бывших сотрудников имеет как сильные, так и слабые стороны. К плюсам относится быстрая адаптация, знание корпоративной культуры, лояльность и дополнительный внешний опыт. Минусы связаны с возможными конфликтами, завышенными ожиданиями и риском повторного ухода.

Поэтому каждое решение должно приниматься индивидуально, с учётом мотивации кандидата и изменений, произошедших за время его отсутствия.

Сравнение бумерангов и новых сотрудников

Если сравнивать бумерангов с новичками, первые выигрывают по скорости вхождения в работу и пониманию внутренних процессов. Новые сотрудники, в свою очередь, могут принести свежий взгляд, но требуют больше времени и ресурсов на адаптацию. В идеале компании комбинируют оба подхода, выстраивая гибкую кадровую стратегию.

Советы для работодателей

Перед тем как принять сотрудника-бумеранга, важно проанализировать причины его ухода и возвращения. Затем стоит оценить, какой именно опыт он приобрёл и как может быть полезен компании. Не менее важно заранее продумать коммуникацию с командой, чтобы избежать ревности или недопонимания. Прозрачность в таких вопросах снижает риски и помогает сохранить здоровый климат в коллективе.

Популярные вопросы о сотрудниках-бумерангах

Всегда ли возвращение сотрудника — это плюс?

Нет, всё зависит от мотивации и причин возвращения. Осознанный выбор и новый опыт делают его ценным, а возвращение "от безысходности" — рискованным.

Нужно ли предлагать бумерангу лучшие условия?

Только если это оправдано его экспертизой и вкладом. Важно учитывать баланс интересов всей команды.

В каких случаях бумеранги особенно полезны?

Чаще всего — на руководящих и экспертных позициях, где знание внутренних процессов экономит время и ресурсы.