Цены на топливо в Румынии и Болгарии вырастут из санкций США против Лукойла

Санкции США против Лукойла подняли цены на бензин в Румынии и Болгарии

Санкции США против "Лукойла", введённые в конце 2025 года, создают серьёзные ценовые риски для топливных рынков Румынии и Болгарии.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ АЗС

К такому выводу пришла румынская некоммерческая организация Asocia ia Energia Inteligent, проанализировав структуральную зависимость стран от нефтеперерабатывающих мощностей компании и возможные сбои в поставках.

По оценке Asocia ia Energia Inteligent, в первом квартале 2026 года в Румынии бензин может подорожать на десять процентов, а дизельное топливо — на 12 процентов.

Эксперты связывают прогнозируемый рост цен с тем, что ограничения США повлияют на операционную деятельность предприятия "Лукойла" Petrotel, расположенного в Плоешти.

Этот НПЗ является одним из ключевых производителей топлива в стране, а его интеграция в обширную сбытовую сеть — около 300 автозаправочных станций — усиливает его роль в формировании рыночного предложения.

Даже частичное снижение переработки или логистические перебои способны спровоцировать заметное сокращение объёмов доступного топлива, что и формирует ценовое давление.

Тем не менее в Asocia ia Energia Inteligent подчёркивают, что Румыния, несмотря на негативный эффект, окажется в более устойчивом положении по сравнению с Болгарией. На румынском рынке продолжают работать два крупных НПЗ — Petrom и Rompetrol.

Их функционирование обеспечивает Румынии определённый уровень энергетической устойчивости и позволяет диверсифицировать поставки. Наличие альтернативных перерабатывающих мощностей, хотя и не устраняет рисков, снижает вероятность дефицита, а значит, частично ограничивает глубину роста цен.

Гораздо более уязвимой, по мнению организации, выглядит Болгария. "Лукойл Нефтохим Бургас" является доминирующим игроком болгарского топливного рынка и обеспечивает основную долю переработки нефти в стране. Фактически Болгария во многом зависит от стабильной работы этого завода, который играет ключевую роль в ценовой динамике на внутреннем рынке.

Любые ограничения в деятельности "Лукойл Нефтохим Бургас", даже краткосрочные, могут привести к структурному дисбалансу между предложением и спросом, особенно с учётом ограниченного числа альтернативных каналов поставки.

Asocia ia Energia Inteligent прогнозирует, что в Болгарии бензин может подорожать на 15 процентов, а дизельное топливо — на 18 процентов. Эксперты подчёркивают, что Софии следует готовиться к сценарию, в котором рост цен станет не временной волатильностью, а устойчивой тенденцией как минимум в течение нескольких кварталов.

Предполагается, что рынок будет вынужден адаптироваться к новым цепочкам поставок, более дорогому импорту или необходимости привлечения внешних переработчиков, что неизбежно повысит конечную стоимость топлива для потребителей.

Организация отмечает, что санкции США против "Лукойла" создают каскадные эффекты, выходящие далеко за рамки деятельности одной компании. Давление на нефтепереработку в Восточной Европе усиливает конкуренцию за сырьё и переработанные продукты, усложняет логистику и требует пересмотра контрактов на поставку топлива.

Нефтетрейдеры, по данным НПО, уже начали учитывать дополнительные риски в ценовой политике, а это означает, что повышение стоимости топлива может начаться ещё до того, как фактические перебои проявятся в полной мере.

При этом в экспертном сообществе подчёркивают, что степень воздействия санкций будет определяться тем, насколько быстро правительства Румынии и Болгарии смогут адаптировать процедуру закупок топлива, расширить импортоориентированные каналы и диверсифицировать источники переработки.

Однако даже при активных мерах, считают в Asocia ia Energia Inteligent, краткосрочного роста цен избежать не удастся: санкции затрагивают системообразующие активы, от которых зависит энергетическая стабильность сразу двух государств.

Таким образом, ограничительные меры США против "Лукойла" становятся фактором, способным существенно изменить ценовую конъюнктуру топливных рынков в регионе.

Румынии предстоит столкнуться с умеренным ростом стоимости бензина и дизеля, частично сглаженным благодаря наличию альтернативных НПЗ.

Болгария же, где "Лукойл Нефтохим Бургас" играет роль критически важного звена в обеспечении внутреннего рынка, может оказаться в куда более сложной ситуации: дефицит предложения и зависимость от импортных решений способны сформировать долгосрочное повышение цен, последствия которого ощутят как потребители, так и бизнес.