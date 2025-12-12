ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Регулятор отметил, что рассматривает несогласованное использование российских золотовалютных резервов как незаконное и противоречащее нормам международного права, в том числе принципам суверенного иммунитета государственных активов.

Любые попытки ЕС приступить к обращению этих средств в пользу третьих сторон будут оспорены в максимально широком правовом поле.

В ЦБ заявили, что в случае утверждения Еврокомиссией нормативных актов по изъятию резервов будет задействован весь спектр правовых инструментов: обращения в национальные суды государств, причастных к операции с активами, в судебные органы иностранных юрисдикций и международных организаций, специализированные арбитражи и иные международные инстанции.

При необходимости регулятор намерен добиваться приведения в исполнение судебных решений на территории государств — членов ООН.

Одновременно подчёркивается, что Банк России не будет направлять предварительных уведомлений о начале применения мер защиты, оставляя за собой право действовать сразу после продвижения любой из обсуждаемых инициатив Евросоюза.

Поводом для заявления стали представленные на прошлой неделе Еврокомиссией варианты финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.

В пресс-релизе и проекте нормативного акта описаны два инструмента, которые, как отмечает российский ЦБ, предусматривают использование активов Банка России, размещённых в финансовых институтах ЕС, включая депозитарий Euroclear, без согласия их владельца.

Предложения включают два механизма — заимствования ЕС и так называемый репарационный кредит. Последний должен позволить Еврокомиссии привлекать средства, удерживаемые финансовыми организациями ЕС и относящиеся к замороженным резервам Центрального банка РФ.

По уверениям ЕК, оба решения подкреплены комплексом из пяти юридических предложений, устанавливающих защитные механизмы для государств-членов и финансовых организаций от возможных ответных мер как в России, так и в дружественных ей юрисдикциях.

Сценарий "репарационного кредита" предполагает использование всех замороженных российских активов, находящихся в финансовых учреждениях Евросоюза. Фактически речь идёт о предоставлении Украине займа за счёт этих средств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее пояснила, что Украина должна будет вернуть эти деньги только в случае и когда Россия выплатит свои репарации. Решение, по её словам, может быть принято квалифицированным большинством стран ЕС. Рассмотрение инициативы запланировано на саммит Евросоюза 18-19 декабря.

Банк России неоднократно подчеркивал готовность обжаловать как саму заморозку международных резервов РФ, так и любые действия по их принудительному использованию.

Летом 2023 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что юридическая база для такого оспаривания в целом подготовлена, однако сложности вызывает поиск зарубежных адвокатов, которые могут представлять интересы регулятора под действующими ограничениями.

Ещё ранее статс-секретарь и заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов отмечал, что речь идёт не об одном иске, а о множественных процессах в разных юрисдикциях, поскольку вопрос затрагивает несколько правовых систем одновременно.

А сегодня Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Предметом требований является взыскание убытков, которые, по оценке регулятора, возникли из-за незаконных действий Euroclear.

В пресс-релизе ЦБ подчёркивается, что депозитарий лишил российский регулятор возможности распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами. Одновременно иск увязан с обсуждаемыми в Европейской комиссии механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

В Euroclear заморожено около 180 млрд евро российских активов, что делает депозитарий ключевым участником европейской инфраструктуры, задействованной в процедуре блокировки средств.

Нагрузка на Бельгию как государство, где расположен этот депозитарий, растёт: Евросоюз пытается добиться согласия Брюсселя на конфискацию российских активов, однако бельгийская сторона опасается масштабных судебных исков со стороны России и связанных с этим юридических рисков.