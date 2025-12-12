Игра на повышение: США захватили венесуэльский танкер. К чему готовиться России?

США захватили венесуэльский танкер с нефтью, спровоцировав резкий рост фрахтовых ставок. Эксперты видят в этом предупреждение России и эскалацию.

США продолжили пиратствовать, теперь у берегов Венесуэлы

10 декабря США захватили загруженный нефтью танкер Skipper у берегов Венесуэлы. Арест судна был произведен на основании судебного ордера Береговой охраной США под предлогом того, что оно под санкциями. Опубликована видеозапись, на которой вооруженные спецназовцы спускаются на палубу танкера с вертолетов.

Президент Дональд Трамп заявил, что США, "вероятно, оставят нефть себе". Это подтвердила его спикер, уточняя, что с соблюдением "юридических процедур". Захват произошел на фоне массированного наращивания военного присутствия США в регионе и серии ударов по судам, подозреваемым в контрабанде наркотиков, в ходе которых с сентября погибло не менее 84 человек.

МИД Венесуэлы назвал захват танкера "бесстыдным актом кражи и международного пиратства", "преднамеренным разграблением энергетических богатств Венесуэлы". Каракас намерен обжаловать захват в международных инстанциях.

В комментарии для Pravda. Ru эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что американцы игнорируют международное право, руководствуясь только собственными законами.

"Но по сути международного права, это пиратство", — сказал Юшков.

Эксперт отметил, что такая практика уже наработана американцами с иранской нефтью, её и танкеры они потом продают на специальных аукционах.

"А нефть записывают в импорт, что совсем не смешно", — добавил Юшков.

По его словам, цель хорошо просматривается — продемонстрировать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, что у США есть способы "поднажать больше на него", а также усугубить экономическое положение в Венесуэле, "довести его до невозможного состояния".

США предупредили Россию

В результате акта, ставки фрахта резко выросли. Скидка на нефть венесуэльской марки Merley удвоилась с 8 до 15 долларов за баррель по сравнению с маркой Brent. Сопутствующий ущерб очевиден и для Венесуэлы, и для Кубы, экспорт нефти туда этом году сократился на 35%.

Западные эксперты рассматривают акт пиратства как предупреждение капитанам других судов "теневого флота". Это относится и к России, которая возит в Венесуэлу нафту (растворитель для разбавления тяжёлой венесуэльской нефти). В ноябре танкер Seahorse, находящийся под санкциями ЕС, направляясь в Венесуэлу, развернулся, после перехвата эсминцем USS Stockdale. До сих пор неизвестно, удалось ли ему разгрузиться.

Сенатор Линдси Грэм (в реестре экстремистов и террористов в РФ) заявил, что подход, аналогичный венесуэльскому, следует применить и к "теневому флоту" РФ.

Игорь Юшков считает, что российский танкер с нафтой может быть арестован, под предлогом поддержки "наркотерроризма".

11 ноября Мадуро позвонил российский президент Владимир Путин, конечно, с целью продемонстрировать поддержку. Как показывает практика, американцы лучше всего в переговорах понимают заряженный "револьвер", который лежит на столе перед ними.

Глава МИД Сергей Лавров призвал США объяснить мотивы действий своих военных у берегов Венесуэлы и обвинил Вашингтон в "односторонних действиях". Заметим, однако, что Россия так до сих пор чётко не отреагировала на подрыв своих танкеров в Чёрном море. Даже не был созван Совет Безопасности ООН.

Бороться с пиратством можно и нужно

Но юридически бороться можно, свободу мореплавания ещё никто не отменял. Владельцы судна (Нигерийская компания Thomarose Global Ventures Ltd.) и груза (венесуэльская государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela, PDVSA) могут подать в суд. Так Федеральный финансовый суд Германии не разрешил конфисковать танкер Eventin, который в январе шёл из российского порта и потерял управление у острова Рюген в Балтийском море, а потом был отбуксирован и украден вместе с грузом.

Налоговый суд Мекленбурга-Передней Померании, рассматривая иск владельцев судна и груза, приостановил конфискацию. Инстанция подчеркивает, что следует учитывать аспекты международного права, в том числе право на транзит в мирных целях и право на экстренный заход в порт.

