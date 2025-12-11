Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Мексика резко повысила пошлины, на товары из России и Китая в том числе

Мексика вводит повышенные пошлины. В том числе и на товары из России
Мексика вводит повышенные пошлины на товары из ряда стран. Правительство страны представляет их как инструмент экономической защиты и одновременно как механизм стимулирования внутреннего производства.

Флаг Мексики
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mendoza, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Мексики

Обновлённая тарифная политика формируется в рамках "Плана Мексика", который предполагает укрепление национальной промышленности, снижение зависимости от импорта и создание условий для локализации производственных цепочек.

Мексиканское руководство подчёркивает, что меры не нацелены против отдельных государств и распространяются исключительно на страны, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле.

Такая позиция отражает стремление властей балансировать между поддержкой своей экономической базы и сохранением рабочих отношений с крупнейшими внешнеторговыми партнёрами.

Изначальный проект по повышению тарифов предполагал более жёсткие параметры, однако после консультаций с национальными и международными компаниями правительство пошло на существенную корректировку предложений.

Бизнес указывал на риск роста цен для потребителей в случае резкого увеличения стоимости ввозимых товаров. Опасения касались прежде всего тех сегментов, где импорт занимает значительную долю и где быстрая локализация производства невозможна.

В результате власти смягчили тарифные ставки, чтобы избежать инфляционного шока и не создать дополнительных барьеров для функционирования предприятий, интегрированных в глобальные производственные цепочки.

Утверждённые мексиканским конгрессом изменения в закон о тарифах предусматривают поэтапное введение новых ставок с 1 января 2026 года. Повышение составляет от десяти процентов до 50 процентов и затрагивает широкий спектр товаров: текстиль, бытовую технику, легковые автомобили, мотоциклы, косметику, мыло, мебель, пластмассы и автозапчасти.

Под действие новых норм подпадают страны, не имеющие с Мексикой соглашений о свободной торговле, включая Россию, Китай, Индию, ЮАР и Бразилию. Власти подчёркивают, что меры не должны ухудшить сотрудничество с такими партнёрами, как Китай или Южная Корея, заявляя о намерении поддерживать конструктивный диалог по торгово-экономическим вопросам.

Решение Мехико вписывается в более широкую тенденцию к пересмотру глобальной торговой архитектуры. Мексика фактически следует подходу, который в последние годы активно применяют США.

Американская администрация также использует тарифы и повышенные пошлины как инструмент защиты промышленности, инструмент давления в торговых переговорах и способ стимулирования возврата производств на национальную территорию.

Для Мексики, глубоко встроенной в североамериканские производственные цепочки и зависящей от внешних инвестиций, подобная стратегия имеет двоякий эффект.

С одной стороны, она позволяет укреплять собственный промышленный потенциал и создавать условия для развития nearshoring — переноса производств ближе к рынку США.

С другой стороны, она несёт риски обострения отношений со странами, которые рассматривают тарифные ограничения как дискриминационные.

Экономическая логика введения пошлин связана с растущей конкуренцией за производства, технологические компетенции и прямые инвестиции. Мексика стремится использовать своё геополитическое положение и статус участника USMCA, предлагая компаниям условия для переноса мощностей с азиатских рынков.

Однако для устойчивого успеха страна должна обеспечить баланс между протекционизмом и поддержанием привлекательности для международного бизнеса.

Слишком резкое повышение тарифов может снизить темпы индустриализации, если иностранные поставщики решат пересмотреть планы экспансии. Поэтому корректировка первоначального проекта импортных пошлин и сохранение открытых коммуникаций с крупнейшими партнёрами выглядят для Мехико прагматичным компромиссом.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы импорт мексика экономика
