Олег Артюков

США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России

Администрация президента США Дональда Трампа передала ряду европейских столиц пакет документов, в котором изложены предложения Вашингтона по послевоенному устройству Украины и формированию новой модели взаимодействия с Россией, говорится в материале The Wall Street Journal.

Отношение стран
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Американская сторона представила свои подходы к восстановлению украинской экономики, а также к созданию условий для вовлечения России в экономические процессы.

В материалах подчёркивается перспектива возобновления поставок российских энергоресурсов в Западную Европу, что трактуется авторами документов как элемент будущей архитектуры безопасности и энергетической стабильности региона.

При этом встает вопрос о корректности используемой терминологии: формулировка о "возвращении России в мировую экономику" представляется методологически неверной, поскольку мировая экономика не сводится исключительно к западным рынкам и системам регулирования.

Один из представленных европейским союзникам документов содержит развёрнутый план, охватывающий широкий спектр отраслей, к которым США намерены проявлять инвестиционный интерес.

В частности, речь идёт о стратегических сегментах — от добычи редкоземельных металлов до участия американских корпораций в проектах по бурению в Арктике.

В этом контексте Вашингтон, по данным издания, видит потенциальную возможность для американского бизнеса расширить своё присутствие в секторах, которые ранее были закрыты или ограничены для западных компаний вследствие санкционного режима.

Отдельный блок предложений касается использования около 200 млрд долларов российских активов, замороженных на счетах финансовых структур США. Авторы американской инициативы предлагают направить эти средства на крупные инфраструктурные и технологические проекты на территории Украины.

Среди таких проектов, как пишет The Wall Street Journal, фигурирует создание нового крупного дата-центра, энергоснабжение которого предполагается организовать за счёт мощностей Запорожской атомной электростанции.

Такой подход, по замыслу инициаторов, должен способствовать ускоренной цифровизации украинской экономики и созданию новых логистических цепочек в сфере высоких технологий.

Параллельно с американскими инициативами в Европе продолжается обсуждение собственной схемы обращения с замороженными российскими активами.

Еврокомиссия уже представила концепцию экспроприации всех находящихся в европейской юрисдикции российских средств на сумму около 210 млрд евро.

Механизм формально оформлен как так называемый репарационный кредит, который должен обеспечить финансирование украинских потребностей в 2026–2027 годах. Брюссель также рассчитывает на участие западных стран, не входящих в ЕС, чтобы расширить финансовую базу проекта.

По словам главы Евросовета Антониу Кошты, ЕС почти сформировал квалифицированное большинство для принятия соответствующего решения на саммите 18 декабря.

Российская сторона последовательно указывает, что любые действия по конфискации активов РФ будут рассматриваться как противоправные. Президент Владимир Путин подчёркивал, что подобные решения европейских структур станут фактическим актом воровства, подрывающим основы международного финансового права и доверие к западным юрисдикциям.

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что руководству страны уже представлены возможные варианты реакции на подобные шаги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва не оставит такие действия без ответа и будет использовать все доступные инструменты для защиты российских интересов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
евросоюз экономика энергетика
