Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации

Один руководителей Европейского центрального банка и глава Банка Италии Фабио Панетта считает, что мировая валютная система постепенно вступает в эпоху дедолларизации.

Панетта отметил, что речь не идёт о крахе доллара или его стремительном исчезновении из международных расчётов, говорится в материале агентства Blomberg.

Однако структурные сдвиги, накапливающиеся годами, всё отчётливее указывают на формирование новой, мультиполярной архитектуры, где несколько валют будут использоваться как равноправные инструменты глобальных трансакций и резервирования стоимости.

Уже сегодня наблюдается ослабление традиционных факторов, которые в течение десятилетий обеспечивали безусловное доминирование американской валюты. Рост крупных экономик, развитие альтернативных финансовых центров, усиление региональных интеграций и изменение характера мировой торговли приводят к тому, что доллар перестаёт быть единственным якорем, определяющим направление движения глобального капитала.

То, что ещё двадцать лет назад казалось немыслимым, теперь становится частью стратегических дискуссий на уровне центральных банков.

Заявления столь высокопоставленного европейского регулятора отражают не только экспертное мнение, но и реальное ожидание западных финансовых институтов относительно будущей трансформации международного монетарного порядка.

Ключевая предпосылка изменений заключается в диверсификации мировых резервов. Страны, зависевшие от долларовой ликвидности и вынужденные учитывать особенности американской денежно-кредитной политики, всё чаще стремятся к снижению уязвимости.

Переход к мультивалютной модели позволяет государствам сбалансировать свои финансовые потоки, ослабить внешние политические риски и обеспечить устойчивость национальных стратегий развития. Именно этот подход Панетта называет естественным и долгосрочным: структурные силы работают медленно, но неизбежно.

С точки зрения экономики дедолларизация несёт ряд фундаментальных преимуществ. В условиях, когда одна страна управляет валютой, которая обслуживает весь мир, возникает дисбаланс: политика ФРС неизбежно влияет на финансовые условия в десятках государств, чьи собственные макроэкономические циклы могут резко отличаться от американского.

Мультиполярная система распределяет влияние и снижает вероятность глобальных шоков, вызванных изменениями ставок или программами количественного ужесточения.

Интерес к альтернативным валютам растёт как среди развивающихся стран, так и среди крупных экономик Европы и Азии. Даже если евро и юань пока не обладают всеми характеристиками полноценной мировой резервной валюты, их потенциал укрепляется: создаются и углубляются рынки капитала, растёт объём международных расчётов, усиливается политическая и финансовая интеграция.

Дедолларизация выглядит экономически обоснованной. Мир находится в состоянии структурного перехода, в котором слишком высокая концентрация функций в рамках одной валюты создаёт избыточные риски.

Мультивалютная модель, напротив, распределяет эти риски и способствует устойчивости мировых потоков капитала. Такой подход не противоречит интересам США, но требует адаптации глобальных финансовых институтов.

В конечном итоге выигрывают все: страны получают большую автономию в макроэкономической политике, бизнес — более гибкие условия расчётов и сниженные валютные колебания, а мировая система — устойчивость к внешним шокам.

Переход к новому устройству международных финансов не будет быстрым. Это процесс, который растянется на годы, но его направление уже нельзя игнорировать.

Рост региональных валютных блоков, расширение расчётов в национальных валютах и технологические изменения, включая цифровые валюты центральных банков, формируют предпосылки качественно нового баланса.

Именно в этом будущая конфигурация мировой экономики может оказаться более устойчивой, справедливой и ориентированной на многостороннюю координацию.