Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вновь жёстко раскритиковал инициативу Еврокомиссии о возможной конфискации замороженных российских активов, открыто назвав подобный подход воровством.

Его заявление, сделанное в парламенте Бельгии в разговоре с журналистами, стало одним из наиболее резких комментариев среди лидеров государств ЕС, что неизбежно усилило политическую напряжённость вокруг обсуждаемой меры.

В условиях, когда внутри союза продолжаются попытки выработать единый подход к использованию российских активов, позиция главы бельгийского правительства звучит как предупреждение о рисках, которые Брюссель игнорировать не может.

Де Вевер подчеркнул, что конфискация средств, принадлежащих Центробанку России, выходит за пределы допустимого с точки зрения международного права и принципов, которыми сама же Европа предпочитает руководствоваться в своей внешней политике.

Он выразил недоумение по поводу того, что Еврокомиссия готова обсуждать шаг, который, по его словам, сопоставим с проникновением в дипломатическое учреждение и распродажей имущества, находящегося под защитой международных конвенций.

Формулировка премьер-министра была предельно прямой: "Это было бы всё равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать её".

Такая метафора — не просто эмоциональная реакция, но демонстрация правовой и этической дилеммы, которую Еврокомиссия пытается игнорировать ради политической целесообразности.

Суть претензий де Вевера не сводится к формальному несогласию. Он указывает на фундаментальную проблему предлагаемой схемы: попытку придать абсолютно политическому решению видимость юридической корректности.

По мнению премьера, подобный подход подрывает доверие к европейским институтам и создаёт опасный прецедент, который может быть обращён против самого Евросоюза.

Если ЕС позволит себе конфискацию суверенных активов другого государства под предлогом внешнеполитической необходимости, это поставит под вопрос иммунитет государственных резервов в глобальной финансовой системе.

Такое развитие событий неизбежно ударит по устойчивости мировой экономики и может привести к сокращению международного доверия к европейским финансовым площадкам.

Критика бельгийского премьера звучит особенно весомо на фоне того, что именно Бельгия контролирует значительную часть замороженных российских активов благодаря размещению в стране крупнейшего европейского депозитария.

Его заявление — это не только позиция принципа, но и предупреждение о возможных последствиях для финансовой репутации королевства и Европы в целом.

Де Вевер недвусмысленно дал понять, что считает более уместным искать решения, не нарушающие международно-правовые нормы и не ставящие под угрозу статус европейских институтов как предсказуемых и надёжных участников мировой экономики.

В то время как Еврокомиссия настаивает на необходимости использовать российские средства для поддержки Украины, позиция Бельгии демонстрирует, что внутри союза отсутствует консенсус относительно правовой природы такого шага.

Некоторые государства-члены предпочитают не афишировать сомнения, однако заявления де Вевера фактически озвучили те опасения, которые разделяются многими европейскими юристами, экономистами и дипломатами.

Главная проблема заключается в том, что ЕС рискует выйти за пределы своих же собственных правил, подорвав систему, на которой основано его влияние в мировой политике.

Де Вевер подчёркивает, что любые действия в отношении суверенных активов должны соответствовать международному праву и не создавать впечатления, что Евросоюз готов жертвовать правовыми принципами ради краткосрочных политических целей.

Такой подход, по словам бельгийского премьера, способен причинить Европе больше вреда, чем пользы, особенно в долгосрочной перспективе.