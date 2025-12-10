Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Стоимость серебра продолжает бить рекорды

Что происходит: серебро дорожает рекордными темпами
Серебро продолжает дорожать, очевидна тенденция стремительного роста после того, как впервые в своей истории стоимость этого металла преодолела рубеж в 60 долларов за унцию.

Серебро
Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Серебро

Текущая ценовая динамика формируется на фоне устойчивого дефицита предложения, сохраняющегося напряжения на рынках физического металла и ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, говорится в материале агентства Bloomberg.

Всё это формирует совокупный инвестиционный импульс, усиливающий позиции серебра как одного из наиболее волатильных и, одновременно, привлекательных активов среди драгоценных металлов.

В среду стоимость серебра увеличилась на 1,3 процента, обновив исторический максимум и достигнув уровня 61,4797 доллара за унцию.

Рынок поддерживается мощным притоком спекулятивных инвестиций, который обусловлен убеждённостью участников в том, что по итогам заседания 9-10 декабря ФРС США снизит ключевую ставку на четверть процентного пункта.

Подобные ожидания усиливают интерес к бездоходным активам: снижение ставок традиционно делает драгоценные металлы более привлекательными, поскольку уменьшает доходность альтернативных инструментов и увеличивает стимулы к вложению в сырьевые активы.

Рост цен на серебро в текущем году стал одним из наиболее впечатляющих среди всех сырьевых рынков. Металл подорожал более чем в два раза, тогда как золото прибавило около 60 процентов.

Столь сильное расхождение объясняется особенностями баланса спроса и предложения: рыночная активность серебра существенно ускорилась после того, как в октябре был зафиксирован исторический дефицит поставок.

Несмотря на то что дефицит начал постепенно ослабевать благодаря поступлению металла в лондонские хранилища, ставки на его заимствование остаются повышенными. Эти показатели демонстрируют сохраняющееся напряжение на физическом рынке, а также ограниченность предложения, которая продолжает оказывать давление на цену.

Ограниченность ресурсов фиксируется и на других площадках. В частности, запасы серебра в Китае достигли десятилетнего минимума, что усиливает мировую диспропорцию между доступными объёмами и растущим спросом.

Аналитики уверены, что столь низкие уровни складских остатков в крупнейших потребляющих странах лишь увеличивают общую волатильность и способствуют дополнительному росту котировок.

Существенным фактором остаётся и динамика фондового рынка. Устойчивый приток средств в биржевые фонды, обеспеченные серебром, создаёт дополнительный спрос.

На прошлой неделе был зафиксирован крупнейший приток капитала с июля, что подтверждает интерес инвесторов к активу как к средству хеджирования в сложной макроэкономической среде.

На рынок также давит геополитический и регуляторный фактор. Инвесторы продолжают ожидать ясности относительно того, введут ли США тарифы на серебро после того, как металл был включён в перечень критически важных минералов.

Этот статус усилил внимание регуляторов и привёл к тому, что значительные объёмы серебра остаются внутри страны. В результате запасы в хранилищах Comex удерживаются на исторически высоком уровне, хотя и снизились по сравнению с октябрьскими пиковыми значениями.

Для рынка это означает краткосрочную стабилизацию предложения на территории США при одновременном ухудшении глобальной доступности металла.

Совокупность факторов — устойчивое ожидание снижения ставок ФРС, исторически низкие запасы, значительный интерес со стороны ETF и неопределённость в отношении торговой политики США — формирует уникальную для серебра рыночную ситуацию.

Текущий рост может сохраняться при условии сохранения высокого спроса и продолжения оттока металла с крупных рынков в хранилища, что поддерживает восходящую динамику и повышает чувствительность рынка к дальнейшим новостям политики и предложения.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
