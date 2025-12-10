В Брюсселе увидели связь между заявлениями Трампа о ЕС и соглашением о свободной торговле со странами Южной Америки

В ЕС нашли, как решительно ответить на критику Трампа

Еврокомиссия допустила связь недавних резких публичных высказываний президента США Дональда Трампа о Евросоюзе с завершающей стадией подготовки соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка MERCOSUR.

В Брюсселе рассматривают возможность того, что критика европейской миграционной политики, прозвучавшая в интервью американского лидера, может быть направлена на давление в момент, когда многолетние переговоры выходят на финальный этап.

Трамп в беседе с Politico охарактеризовал ситуацию в Европе как приближающуюся к нежизнеспособности в связи с миграционными процессами, что в Еврокомиссии восприняли как попытку повлиять на внешнеторговый курс сообщества.

Внутри ЕК существует мнение, что заключение договора с MERCOSUR уже в декабре способно стать демонстративным ответом на заявления Вашингтона и подтвердить способность Брюсселя проводить самостоятельную торговую политику, не ориентируясь на внешнюю критику.

Источники в Еврокомиссии, остающиеся неназванными, указывают на то, что успешное завершение многосторонних переговоров будет свидетельством устойчивости европейского интеграционного проекта, который, по оценке Брюсселя, не утрачивает ни политической, ни экономической дееспособности вопреки заявлениям Трампа.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о фактическом приближении сторон к итоговому этапу переговоров, отметив, что согласование ключевых параметров соглашения между ЕС и MERCOSUR практически завершено.

Уже 6 декабря было сообщено о заключении торгового соглашения, несмотря на продолжающееся сопротивление европейского фермерского сообщества.

Представители аграрного сектора Евросоюза выступают против договора, опасаясь роста конкуренции со стороны сельскохозяйственной продукции из стран MERCOSUR, прежде всего из Бразилии и Аргентины.

Отдельные правительства стран ЕС, в том числе Франции и Польши, а также ряда других государств, также выражают несогласие с формирующимися условиями сделки, считая их слишком рискованными для отдельных отраслей внутреннего рынка.

Тем не менее подписание договора не означает автоматического вступления его в силу. Для того чтобы соглашение заработало, оно должно пройти процедуру одобрения всеми государствами – членами Евросоюза.

Существующий механизм предполагает, что для блокирования документа необходимо, чтобы против высказались минимум четыре страны, совокупно представляющие не менее 35 процентов населения ЕС.

Противники соглашения рассчитывают на использование этой нормы, полагая, что протесты аграрного лобби и позиции нескольких национальных правительств могут создать критическую массу для отказа от ратификации.

Контекст происходящего осложняется тем, что дискуссия о параметрах договора с MERCOSUR продолжается на фоне активного вовлечения южноамериканских партнёров в процесс.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ещё 24 ноября заявил о намерении Евросоюза и стран MERCOSUR завершить подписание соглашения о свободной торговле 20 декабря. Это заявление усилило ожидания, что все стороны стремятся добиться политического результата до конца года, несмотря на возражения внутри ЕС.