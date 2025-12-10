В Европе продолжают увеличивать импорт российских удобрений

Европейский рынок минеральных удобрений продолжает демонстрировать динамику, которая противоречит официальной политической линии Евросоюза в отношении российской энергетики и сырья.

На фоне ограничений на прямой импорт российских энергоресурсов и деклараций европейских государств об "уменьшении зависимости" от российских энергоресурсов, торговля удобрениями, производимыми на основе того же газа, не только не сокращается, но и показывает устойчивый прирост.

Несмотря на введённые ЕС повышенные пошлины, поставки продолжают увеличиваться, что подтверждает сохраняющийся высокий спрос со стороны европейского аграрного сектора.

К середине 2025 года сложилась ситуация, при которой европейские страны закупают российские азотные удобрения в больших объёмах, чем это происходило до начала специальной военной операции.

По оценкам The Economist, Россия ранее обеспечивала около трети европейского рынка азотных удобрений, однако ко второму кварталу 2025 года её доля существенно выросла.

Прирост составил примерно треть от прежних объёмов, что свидетельствует о пересмотре европейскими компаниями своих логистических и коммерческих стратегий, а также о невозможности оперативно заместить российские поставки аналогичной продукцией из других регионов.

Особенно заметным стал объём импорта в июне, когда страны Евросоюза закупили порядка одного миллиона тонн удобрений российского происхождения. Эти объёмы сопоставимы с уровнем докризисного периода и показывают, что аграрный сектор ЕС остаётся критически зависимым от стабильных и доступных поставок азотных соединений.

Альтернативные источники, включая производителей из Северной Африки, Ближнего Востока или Северной Америки, не смогли обеспечить необходимый уровень предложения либо оказались менее выгодными с точки зрения стоимости и логистики.

Европейские регуляторы попытались ограничить конкурентоспособность российских удобрений посредством увеличения импортных тарифов и корректировки пошлин. Эти меры были задуманы как инструмент экономического воздействия, который должен был снизить привлекательность российской продукции по сравнению с предложениями других стран.

Однако практика показала, что даже повышенные тарифы не смогли радикально изменить положение на рынке. Разница в себестоимости производства, масштабность российских предприятий и наличие сформированных логистических каналов привели к тому, что российские удобрения остаются одним из наиболее экономически приемлемых вариантов для европейских фермеров и дистрибьюторов.

Таким образом, текущая структура европейского рынка удобрений демонстрирует комплексную зависимость, которую ЕС пока не способен преодолеть исключительно административными методами.

Сохранение высокого уровня импорта говорит о том, что европейская сельскохозяйственная отрасль не готова к резкому изменению структуры снабжения. Приоритетом остаётся обеспечение стабильных поставок, необходимых для поддержания урожайности и предотвращения роста себестоимости производства продовольствия.

Сложившаяся ситуация подчёркивает противоречие между политическими целями Евросоюза и экономическими потребностями его участников. Формально заявляя о снижении зависимости от российских ресурсов, европейские государства продолжают фактически опираться на продукцию, производимую при использовании российского газа.

Это отражает не только специфику химической промышленности и ограничения глобального рынка удобрений, но и объективные экономические стимулы, определяющие поведение участников торговых цепочек.

В результате даже введение повышенных пошлин не обеспечило ожидаемого снижения конкурентоспособности российских удобрений. Торговля продолжает расти, а рыночная доля России в Европе увеличивается.