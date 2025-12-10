Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Европе продолжают увеличивать импорт российских удобрений

Евросоюз наращивает объёмы импорта российских удобрений
Экономика » Правила игры » Бизнес

Европейский рынок минеральных удобрений продолжает демонстрировать динамику, которая противоречит официальной политической линии Евросоюза в отношении российской энергетики и сырья.

Трактор
Фото: commons.wikimedia.org by Own work, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трактор

На фоне ограничений на прямой импорт российских энергоресурсов и деклараций европейских государств об "уменьшении зависимости" от российских энергоресурсов, торговля удобрениями, производимыми на основе того же газа, не только не сокращается, но и показывает устойчивый прирост.

Несмотря на введённые ЕС повышенные пошлины, поставки продолжают увеличиваться, что подтверждает сохраняющийся высокий спрос со стороны европейского аграрного сектора.

К середине 2025 года сложилась ситуация, при которой европейские страны закупают российские азотные удобрения в больших объёмах, чем это происходило до начала специальной военной операции.

По оценкам The Economist, Россия ранее обеспечивала около трети европейского рынка азотных удобрений, однако ко второму кварталу 2025 года её доля существенно выросла.

Прирост составил примерно треть от прежних объёмов, что свидетельствует о пересмотре европейскими компаниями своих логистических и коммерческих стратегий, а также о невозможности оперативно заместить российские поставки аналогичной продукцией из других регионов.

Особенно заметным стал объём импорта в июне, когда страны Евросоюза закупили порядка одного миллиона тонн удобрений российского происхождения. Эти объёмы сопоставимы с уровнем докризисного периода и показывают, что аграрный сектор ЕС остаётся критически зависимым от стабильных и доступных поставок азотных соединений.

Альтернативные источники, включая производителей из Северной Африки, Ближнего Востока или Северной Америки, не смогли обеспечить необходимый уровень предложения либо оказались менее выгодными с точки зрения стоимости и логистики.

Европейские регуляторы попытались ограничить конкурентоспособность российских удобрений посредством увеличения импортных тарифов и корректировки пошлин. Эти меры были задуманы как инструмент экономического воздействия, который должен был снизить привлекательность российской продукции по сравнению с предложениями других стран.

Однако практика показала, что даже повышенные тарифы не смогли радикально изменить положение на рынке. Разница в себестоимости производства, масштабность российских предприятий и наличие сформированных логистических каналов привели к тому, что российские удобрения остаются одним из наиболее экономически приемлемых вариантов для европейских фермеров и дистрибьюторов.

Таким образом, текущая структура европейского рынка удобрений демонстрирует комплексную зависимость, которую ЕС пока не способен преодолеть исключительно административными методами.

Сохранение высокого уровня импорта говорит о том, что европейская сельскохозяйственная отрасль не готова к резкому изменению структуры снабжения. Приоритетом остаётся обеспечение стабильных поставок, необходимых для поддержания урожайности и предотвращения роста себестоимости производства продовольствия.

Сложившаяся ситуация подчёркивает противоречие между политическими целями Евросоюза и экономическими потребностями его участников. Формально заявляя о снижении зависимости от российских ресурсов, европейские государства продолжают фактически опираться на продукцию, производимую при использовании российского газа.

Это отражает не только специфику химической промышленности и ограничения глобального рынка удобрений, но и объективные экономические стимулы, определяющие поведение участников торговых цепочек.

В результате даже введение повышенных пошлин не обеспечило ожидаемого снижения конкурентоспособности российских удобрений. Торговля продолжает расти, а рыночная доля России в Европе увеличивается.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы импорт санкции экономика сельское хозяйство
Новости Все >
НАТО обеспечивает США доминирование и выгоду — политолог Бойков
А ДЕНЬГИ запускает онлайн-займы для трудовых мигрантов
УФ-свечение дикого восточного кволла зафиксировали в природе — Discover Wildlife
Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин
Бальзамин прорастает за 10 дней и начинает цвести к весне при зимнем посеве
Блокировка колёс при торможении вызывает боковое смещение — VEHQ
Наташа Королёва отдаёт свои старые наряды невестке
Программатор снижает энергопотребление водонагревателя — Trucmania
Выделения из сосков и внезапная асимметрия признаны ранними симптомами рака груди
Тяжёлая масса кроссоверов увеличивает тормозной путь зимой
Сейчас читают
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Последние материалы
Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин
Бальзамин прорастает за 10 дней и начинает цвести к весне при зимнем посеве
Блокировка колёс при торможении вызывает боковое смещение — VEHQ
Наташа Королёва отдаёт свои старые наряды невестке
Банки снижают лимиты одобрения из-за высокого ПДН
Коту рекомендовано класть таблетку на корень языка — ветеринар Юферева
Евросоюз наращивает объёмы импорта российских удобрений
Программатор снижает энергопотребление водонагревателя — Trucmania
Выделения из сосков и внезапная асимметрия признаны ранними симптомами рака груди
Пленка с пузырьками уменьшила потребность теплиц в отоплении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.