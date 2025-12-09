Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды

Финская экономика завершает год под давлением волны корпоративных банкротств, масштаб которой превысил все показатели XXI века.

По данным консалтинговой компании Asiakastieto Group Oyj, к концу ноября в стране подали заявления о несостоятельности 3019 компаний, что превзошло предыдущий рекорд прошлого года, когда процедуру банкротства прошли 3006 предприятий, говорится в материале издания Maaseudun Tulevaisuus (перевод "ИноСМИ").

Усиление негативных тенденций затронуло практически все отрасли и регионы Финляндии, демонстрируя системный характер кризиса.

Особенно заметной оказалась ситуация в строительном секторе, где за год были поданы 629 заявлений о банкротстве. Этот сегмент стал главным источником корпоративных обрушений, хотя не единственным: 453 заявления принадлежат компаниям оптовой и розничной торговли, ещё 308 — организациям гостиничного бизнеса и общественного питания.

Характерно, что подавляющее большинство обанкротившихся фирм — около 2900 — относят к малым предприятиям, где работали не более четырёх сотрудников. Однако отмечены и крупные потери: восемь компаний, прекративших деятельность в этом году, имели штат более ста человек.

Общие последствия банкротств оказались значительными: работу или средства к существованию в 2024 году потеряли 12 386 человек. Этот показатель иллюстрирует масштаб социально-экономического удара, который затронул широкий круг домохозяйств и малого бизнеса. При этом рост банкротств зафиксирован практически во всех регионах Финляндии.

Исключения составили лишь Центральная Остроботния, Северная Карелия и Юго-Западная Финляндия. В Центральной Остроботнии динамика оказалась уникальной — число банкротств сократилось на 34 процента по сравнению с прошлым годом.

На противоположной стороне спектра оказались Аландские острова, где рост достиг 83 процента, что стало самым высоким региональным показателем.

Экономическая динамика последних лет показывает, что внутренние проблемы Финляндии усугубляются воздействием внешних факторов.

Существенную роль в ухудшении положения ряда отраслей сыграл разрыв многолетних экономических связей с Россией, который сопровождался резким сокращением торговли, логистических потоков и совместных проектов. Финский экспорт потерял один из ближайших и наиболее прогнозируемых рынков, а многие предприятия — особенно в приграничных регионах — лишились устоявшихся каналов сбыта и устойчивых партнёров.

Последствия этого разрыва проявляются не только в статистике торговли, но и в ухудшении финансовой устойчивости компаний, сталкивающихся с падением доходов и ростом затрат.

Ситуацию осложняет снижение частного потребления, которое остаётся одним из ключевых факторов, подталкивающих бизнес к банкротству. Несмотря на ожидания улучшения экономической конъюнктуры, восстановление внутреннего спроса не происходит.

В результате предприятия в наиболее чувствительных отраслях — строительстве, торговле и сфере услуг — продолжают испытывать давление, не имея возможности компенсировать сниженные обороты.

Публикация данных Asiakastieto Group Oyj вызвала обеспокоенность среди представителей финского делового сообщества. Отмечается, что именно на фоне слабеющего внутреннего рынка и потери внешнеэкономических связей длительное отсутствие роста превращает экономическую ситуацию в хроническую.

Эксперты подчёркивают, что без пересмотра экономической стратегии и стимулирующих мер восстановление предпринимательского сектора может затянуться на годы.