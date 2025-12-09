Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды

Финляндия бьёт рекорды по банкротствам
Экономика » Правила игры » Бизнес

Финская экономика завершает год под давлением волны корпоративных банкротств, масштаб которой превысил все показатели XXI века.

Перерабатывающий завод
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перерабатывающий завод

По данным консалтинговой компании Asiakastieto Group Oyj, к концу ноября в стране подали заявления о несостоятельности 3019 компаний, что превзошло предыдущий рекорд прошлого года, когда процедуру банкротства прошли 3006 предприятий, говорится в материале издания Maaseudun Tulevaisuus (перевод "ИноСМИ").

Усиление негативных тенденций затронуло практически все отрасли и регионы Финляндии, демонстрируя системный характер кризиса.

Особенно заметной оказалась ситуация в строительном секторе, где за год были поданы 629 заявлений о банкротстве. Этот сегмент стал главным источником корпоративных обрушений, хотя не единственным: 453 заявления принадлежат компаниям оптовой и розничной торговли, ещё 308 — организациям гостиничного бизнеса и общественного питания.

Характерно, что подавляющее большинство обанкротившихся фирм — около 2900 — относят к малым предприятиям, где работали не более четырёх сотрудников. Однако отмечены и крупные потери: восемь компаний, прекративших деятельность в этом году, имели штат более ста человек.

Общие последствия банкротств оказались значительными: работу или средства к существованию в 2024 году потеряли 12 386 человек. Этот показатель иллюстрирует масштаб социально-экономического удара, который затронул широкий круг домохозяйств и малого бизнеса. При этом рост банкротств зафиксирован практически во всех регионах Финляндии.

Исключения составили лишь Центральная Остроботния, Северная Карелия и Юго-Западная Финляндия. В Центральной Остроботнии динамика оказалась уникальной — число банкротств сократилось на 34 процента по сравнению с прошлым годом.

На противоположной стороне спектра оказались Аландские острова, где рост достиг 83 процента, что стало самым высоким региональным показателем.

Экономическая динамика последних лет показывает, что внутренние проблемы Финляндии усугубляются воздействием внешних факторов.

Существенную роль в ухудшении положения ряда отраслей сыграл разрыв многолетних экономических связей с Россией, который сопровождался резким сокращением торговли, логистических потоков и совместных проектов. Финский экспорт потерял один из ближайших и наиболее прогнозируемых рынков, а многие предприятия — особенно в приграничных регионах — лишились устоявшихся каналов сбыта и устойчивых партнёров.

Последствия этого разрыва проявляются не только в статистике торговли, но и в ухудшении финансовой устойчивости компаний, сталкивающихся с падением доходов и ростом затрат.

Ситуацию осложняет снижение частного потребления, которое остаётся одним из ключевых факторов, подталкивающих бизнес к банкротству. Несмотря на ожидания улучшения экономической конъюнктуры, восстановление внутреннего спроса не происходит.

В результате предприятия в наиболее чувствительных отраслях — строительстве, торговле и сфере услуг — продолжают испытывать давление, не имея возможности компенсировать сниженные обороты.

Публикация данных Asiakastieto Group Oyj вызвала обеспокоенность среди представителей финского делового сообщества. Отмечается, что именно на фоне слабеющего внутреннего рынка и потери внешнеэкономических связей длительное отсутствие роста превращает экономическую ситуацию в хроническую.

Эксперты подчёркивают, что без пересмотра экономической стратегии и стимулирующих мер восстановление предпринимательского сектора может затянуться на годы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы торговля финляндия банкротство строительство
Новости Все >
Январский посев петунии обеспечивает цветение уже к началу лета
Смена языка не обходит блокировку WhatsApp* — директор T.Hunter Бедеров
Учёные зафиксировали высокую выживаемость лягушек после укусов шершней — Earth
Снижение витаминов при длительном тушении описала эндокринолог Балашова
Зимняя эксплуатация дизеля требует сезонного топлива и правильного запуска
Детство Ромы Зверя прошло под звуки песен Виктора Цоя
Швейцарская технология позволяет извлекать золото из электронных отходов
Бег увеличивает выработку эндорфинов и улучшает эмоциональное состояние
Зимняя посадка малины укрепляет корневую систему и ускоряет развитие — Actualno
На российском рынке назвали бюджетные модели 2025 года до 2 млн рублей — Autonews
Сейчас читают
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Авто
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Последние материалы
ВВС США получили долгожданную замену 65-летним Т-38 — MWM
Смена языка не обходит блокировку WhatsApp* — директор T.Hunter Бедеров
Учёные зафиксировали высокую выживаемость лягушек после укусов шершней — Earth
Снижение витаминов при длительном тушении описала эндокринолог Балашова
Сорт Банкетная даёт до 50 кг груш с дерева
Финляндия бьёт рекорды по банкротствам
Зимняя эксплуатация дизеля требует сезонного топлива и правильного запуска
Детство Ромы Зверя прошло под звуки песен Виктора Цоя
Швейцарская технология позволяет извлекать золото из электронных отходов
Бег увеличивает выработку эндорфинов и улучшает эмоциональное состояние
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.