Чистая кредитная история и ещё три цифры: как сделать так, чтобы банк сам предложил ипотеку

Банки снижают лимиты одобрения из-за высокого ПДН

Получить одобрение по ипотеке сегодня уже не выглядит формальностью: банки стали осторожнее, а процент отказов заметно вырос. Из-за этого даже люди со стабильной работой и "нормальной" зарплатой иногда получают отрицательный ответ и не понимают, что пошло не так. Секрет в том, что решение складывается из десятков параметров, часть из которых заемщик не учитывает. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ипотека

Как банк "читает" заемщика: логика проверки

Банк воспринимает ипотеку как длинное обязательство и заранее оценивает вероятность проблем на всем горизонте кредита. Поэтому он проверяет не только справку о доходах, но и финансовые привычки: как часто вы пользуетесь кредитами, насколько дисциплинированно платите, есть ли запас прочности. На практике это похоже на многоступенчатый фильтр, где слабое место может "перевесить" сильные стороны.

Обычно внимание концентрируется на трех группах факторов. Первая — кредитная история: важны не только сами просрочки, но и их длительность (особенно свыше 30 дней), повторяемость и давность. Вторая — платежеспособность и долговая нагрузка: банк смотрит, какую долю вашего ежемесячного дохода будет занимать платеж, и вычитает из дохода действующие обязательства, включая кредитные карты. Третья — залог и первоначальный взнос: качество квартиры, ее ликвидность и юридическая чистота напрямую влияют на итоговое решение.

"Ипотечный балл" и скоринг: почему решение бывает автоматическим

Почти всегда заявка проходит через скоринговую систему — алгоритм, который начисляет баллы за "плюсы" и снижает итог за "минусы". Положительно оцениваются чистая кредитная история, устойчивый доход, низкая долговая нагрузка, длительный стаж, адекватный возраст, наличие собственных средств на стартовый взнос. В минус уходят просрочки, высокая закредитованность, частые смены работы, нестабильные поступления и разрозненные данные в документах.

У каждого банка свой негласный порог. Если ваш результат выше порога, одобрение может прийти быстро и без ручной проверки. Если ниже — заявку нередко отправляют на дополнительный анализ или отклоняют. Важный нюанс: высокий "ипотечный балл" может влиять не только на "да/нет", но и на условия — ставку, максимальную сумму или требования к пакету документов.

Главные риски глазами банка: что чаще всего "роняет" заявку

Самые частые причины повышенного риска повторяются из банка в банк. Во-первых, высокий показатель долговой нагрузки (ПДН): если суммарные платежи по кредитам близки к половине дохода, банк опасается, что при любой встряске — болезни, сокращении, росте расходов — бюджет не выдержит. Во-вторых, проблемная кредитная история: свежие просрочки выглядят хуже старых, а регулярные задержки платежей — хуже единичных. В-третьих, "качели" с работой и доходом: частые смены работодателя, короткий стаж на текущем месте или доход, который сложно подтвердить документами.

Есть и риск со стороны объекта. Если жилье старое, ветхое, в аварийном доме, без нормальных коммуникаций или с юридическими сложностями (обременения, доли, спорные права), банк может остановить сделку даже при хорошей анкете заемщика. Для кредитора квартира — залог, который в крайнем случае придется продавать, поэтому ликвидность — ключевое слово.

Кредитная история: как проверить и привести в порядок

Начать логичнее всего с кредитной истории: без нее сложно понять, где именно "шум" в данных. Узнать, в каких бюро хранится ваша история, можно через "Госуслуги", а затем запросить отчет в каждом БКИ. Также список бюро можно получить через сайт Банка России, после чего перейти на сайт выбранного бюро (например, НБКИ) и запросить кредитный отчет. Важное правило: два раза в год в каждом бюро отчет доступен бесплатно, дальнейшие запросы обычно платные — тарифы зависят от конкретного БКИ.

Если вы обнаружили ошибку — чужой долг, "не вашу" просрочку, неверную сумму — оспаривание подают в том бюро, где вы увидели неточность. Бюро сверяет информацию с источником и должно внести корректировки в установленный срок (часто называют период до 30 дней). Если просрочки были давно, а последние 6-12 месяцев вы платите идеально, это обычно воспринимается мягче: свежая дисциплина для скоринга важнее, чем давняя "история".

Отдельная ситуация — "нулевая" кредитная история. Для банка это не всегда плюс: он просто не видит, как вы ведете себя в обязательствах. Создать понятный профиль помогает аккуратная кредитная карта: регулярные покупки по быту и закрытие всей задолженности в льготный период без процентов. Еще один способ — небольшой целевой заем (например, на технику) с погашением строго по графику.

Долговая нагрузка (ПДН): как сделать ее комфортной

ПДН — это соотношение ваших среднемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу. Банки хотят видеть запас: чтобы после платежей оставались деньги на жизнь, непредвиденные траты и обычные семейные расходы. Практически безопасной зоной часто считают 35-40% дохода, а уровень около 50% для многих кредиторов становится критическим.

Снижать нагрузку обычно начинают с "мелочей", которые в сумме выглядят крупно. Несколько небольших кредитов, рассрочек и активных кредитных карт ухудшают картину, даже если вы платите вовремя. При этом лимиты по картам тоже могут учитываться в оценке нагрузки, поэтому иногда разумно сократить лимит или закрыть ненужную карту. Если кредитов много, рефинансирование в один заем может снизить общий ежемесячный платеж. И еще одно правило: новые займы за 3-6 месяцев до заявки — нежелательный сигнал, потому что создается впечатление нехватки денег и финансовой нестабильности.

Первый взнос и созаемщик: два сильных аргумента

Чем больше первоначальный взнос, тем спокойнее банк: риски ниже, а ваша мотивация довести сделку до конца — выше. Часто оптимальным называют диапазон 20-30%: он и шансы повышает, и условия может сделать мягче. Минимальные значения (например, около 10%) не запрещены, но при них проверка обычно строже, и любая "шероховатость" — от спорной кредитной истории до высокой нагрузки — сильнее влияет на итог.

Если дохода "впритык" не хватает под желаемую сумму, помогает созаемщик — супруг, родитель или другой близкий человек. Доходы суммируются, а ПДН считается от общего бюджета, что улучшает формальные показатели. Но важно помнить: долги созаемщика тоже учитываются, и его кредитную историю лучше проверить заранее так же внимательно, как свою.

Почему важна прозрачность и как подтвердить "неофициальную" часть

Для банка "белая" зарплата по 2-НДФЛ — самый понятный вариант: стабильность проще доказать. Если часть дохода приходит неофициально, ситуацию можно укрепить документами, которые показывают регулярные поступления и реальность заработка. Часто помогают выписки по счету за 3-6 месяцев, договоры ГПХ, а для самозанятых — официальный статус и справки/данные из приложения "Мой налог". Для ИП обычно важны декларации и движение по расчетным счетам.

Еще один нюанс — работа. Смена места прямо перед подачей заявки иногда воспринимается как фактор риска, даже если зарплата выросла. Банку важна не только сумма дохода, но и вероятность того, что он сохранится. Поэтому стаж на текущем месте (часто ориентируются на период от 3-6 месяцев, а лучше — от года) работает в плюс.

Выбор банка, программы и объекта: где можно выиграть

У банков разные скоринговые модели, и это дает пространство для маневра. Практичный подход — подавать заявки сразу в 3-4 банка: отказ в одном не означает автоматический отказ в другом. Дополнительный резерв дают госпрограммы, например "Семейная ипотека" или "IT-ипотека": из-за более низких ставок требования к доходу могут быть мягче, ведь ежемесячный платеж ниже.

По объекту действует простое правило: чем ликвиднее квартира, тем проще банку. Новостройки от надежных застройщиков и типовые дома в развитых районах обычно воспринимаются спокойнее. На вторичке важно отсутствие неузаконенных перепланировок и юридическая чистота. Перед сделкой обычно запрашивают выписку из ЕГРН, чтобы убедиться, что нет арестов, обременений и других ограничений.

Типичные ошибки, которые легко избежать

Многие отказы происходят не из-за "плохого" заемщика, а из-за действий накануне подачи. Частая ошибка — подать заявку сразу после смены работы. Вторая — несостыковки в анкетах и документах: разные суммы дохода, несовпадение адресов, неточности в ФИО или периодах работы. Третья — попытка скрыть кредиты: банк все равно увидит их в кредитной истории, а сам факт сокрытия выглядит как недобросовестность. Четвертая — выбор проблемного объекта без проверки, из-за чего сделка срывается на финальном этапе. Пятая — попытка зайти без первоначального взноса: для банка это часто сигнал, что накопления формировать трудно, а риск выше.

Самому подавать заявку или идти к ипотечному брокеру

Самостоятельная подача хороша, когда у вас прозрачный доход, низкая нагрузка и ровная кредитная история. В таком случае достаточно собрать документы, выбрать 3-4 банка и сравнить программы по ставке, требованиям к взносу и условиям страхования. Этот путь дешевле, потому что вы не платите посреднику, и дает полный контроль над процессом.

Ипотечный брокер полезен, когда есть нюансы: смешанный доход, неидеальная кредитная история, сложная структура занятости, необходимость быстро подобрать банк с подходящим скорингом. Плюс брокер экономит время на коммуникации и иногда заранее понимает, где вероятность одобрения выше. Минус — стоимость услуг и риск нарваться на "продавцов обещаний", поэтому брокера стоит выбирать по договору, репутации и понятной схеме оплаты.

Плюсы и минусы подготовки "по правилам банка"

Если заранее привести финансы в порядок, вы выигрываете не только в шансах, но и в условиях. Чаще всего это отражается в доступной сумме кредита, скорости решения и размере ставки, особенно при большем первоначальном взносе и понятном доходе.

Плюсы:

выше вероятность одобрения и меньше "сюрпризов" на финальном этапе;

больше банков готовы рассматривать заявку, а условия проще сравнивать;

ниже риск отказа из-за документов, ПДН или спорного объекта.

Минусы:

подготовка требует времени: исправление ошибок в БКИ, закрытие мелких долгов, сбор справок;

иногда приходится менять финансовые привычки — например, не брать новые кредиты перед заявкой;

при нестабильном доходе может понадобиться созаемщик или смена формата подтверждения заработка.

Как повысить шансы на ипотеку

Проверьте кредитную историю через "Госуслуги" и запросите отчеты в тех БКИ, где она хранится. Если нашли ошибки — подайте оспаривание в соответствующее бюро и дождитесь обновления данных. Снизьте ПДН: закройте мелкие кредиты, пересмотрите лимиты по картам, рассмотрите рефинансирование. Не берите новые займы за 3-6 месяцев до подачи заявки, чтобы не ухудшать скоринг. Подготовьте подтверждение дохода: 2-НДФЛ, форма банка, выписки, документы самозанятого/ИП. Нарастите первоначальный взнос до комфортного уровня (часто ориентир — 20-30%). Подайте заявки в 3-4 банка и параллельно подберите ликвидный объект без юридических проблем.

Популярные вопросы о том, как банки одобряют ипотеку

Что делать, если банк отказал?

Сначала запросите причину отказа и не отправляйте новые заявки "вслепую" в тот же день. Частые попытки могут выглядеть подозрительно. Разберите причину: исправьте кредитную историю, снизьте ПДН, добавьте созаемщика или приведите в порядок документы, а затем подавайте снова после паузы.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку?

По данным НБКИ, во втором полугодии 2024 года средний ежемесячный доход, необходимый для одобрения ипотеки в России, достиг 103,2 тысячи рублей. На практике сумма зависит от стоимости жилья, срока кредита, ставки и региона: для Москвы и Санкт-Петербурга требования обычно выше.

Можно ли получить ипотеку без официальной работы?

Да, но потребуется понятное подтверждение дохода. Для самозанятых помогает статус и отчетность из "Мой налог", для ИП — декларации и выписки по счетам. Еще один вариант — созаемщик с официальным доходом.

Одобрят ли ипотеку, если уже есть кредит?

Сам факт кредита не критичен. Важнее общая нагрузка: если платежи "съедают" значительную часть дохода, банк может снизить сумму или отказать. Если нагрузка умеренная и история платежей аккуратная, ипотека возможна.