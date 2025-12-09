В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза

Российские бизнесмены подали иски против ЕС на десятки миллиардов евро

Российские бизнесмены, включённые в санкционные списки Евросоюза, уже инициировали в европейских юрисдикциях волну судебных процессов, суммарные требования по которым достигли как минимум 53 млрд евро.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи на книгах

Масштабы претензий продолжают расти и могут стать самым серьёзным юридическим вызовом для Брюсселя за последние годы, говорится в материале бельгийского издания Le Soir.

Ситуация разворачивается на фоне усиливающегося давления ЕС на российские активы, что лишь стимулирует бизнес к дальнейшему обращению в международные арбитражные структуры.

Le Soir указывает, что российские инвесторы всё активнее используют механизм урегулирования споров между инвесторами и государством (ISDS), который позволяет добиваться компенсаций в случаях экспроприации или национализации имущества.

Эта процедура была задумана как инструмент защиты капиталов от неправомерных действий государств, однако теперь она стала одним из главных каналов для оспаривания санкций, введённых Евросоюзом.

По данным издания, именно через ISDS проходят 24 из 28 активных дел, а 13 из них были инициированы только в 2025 году, что свидетельствует о формирующейся тенденции: российский бизнес перестал рассматривать санкции как необратимое политическое решение и всё чаще преобразует их в юридический спор.

Суммы исков уже сопоставимы с теми масштабами, с которыми действует сам Брюссель. Текущие требования российских предпринимателей превысили четверть стоимости суверенных активов Банка России, заблокированных в ЕС.

Эти активы оцениваются в 210 млрд евро и, согласно предложению Еврокомиссии, должны быть экспроприированы в пользу финансирования Украины в 2026–2027 годах.

Однако подобные планы наталкиваются на серьёзные внутренние противоречия внутри ЕС. Бельгия, на территории которой заморожено 185 млрд евро российских средств, фактически не соглашается на принятие решения, опасаясь как юридических последствий, так и неизбежных ответных шагов со стороны Москвы.

Le Soir признаёт, что правовая позиция российских заявителей в рамках ISDS выглядит убедительной: процедура изначально создавалась как инструмент, позволяющий инвесторам требовать компенсации за односторонние действия государств.

Европейским структурам будет непросто доказать, что санкции, затрагивающие частные активы, могут обходить международные обязательства по защите собственности.

Более того, даже внутри Евросоюза растут опасения, что серия таких исков может открыть путь для аналогичных претензий со стороны инвесторов из других стран, которые также столкнулись с блокировкой активов по политическим причинам.

Таким образом, судебные процессы российских бизнесменов становятся не частным, а системным вызовом для всей правовой модели ЕС.

Посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью ТАСС подчёркивал, что любые схемы экспроприации российских активов будут рассматриваться Москвой как форма воровства, независимо от того, как именно Евросоюз попытается юридически оправдать подобные действия.

Он также отмечал, что ответные меры последуют немедленно и приведут к тому, что европейским странам придётся подсчитывать собственные убытки.

Сложившаяся ситуация демонстрирует, что политика Евросоюза, основанная на попытке использовать замороженные активы как инструмент давления, начинает оборачиваться против него самого.

Брюссель оказался в положении, когда каждое новое политическое решение рискует создать новую юридическую проблему, а каждое усилие компенсировать украинские расходы за счёт российских средств становится стимулом для бизнесменов инициировать ещё один иск.

Уже очевидно, что сумма в 53 млрд евро — это только начало. Чем дольше ЕС будет пытаться продвигать спорный механизм экспроприации, тем больше предпринимателей воспользуются правом на защиту своих инвестиций.

И тем масштабнее станет волна претензий, грозящая превратить санкционную политику Евросоюза в тяжёлое финансовое и репутационное бремя.