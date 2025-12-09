Япония не присоединилась к плану Брюсселя по воровству российских активов

Япония отказалась участвовать в плане Еврокомиссии по краже российских активов

Япония дала понять, что не будет участвовать в инициативе Еврокомиссии, предусматривающей кражу замороженных российских активов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Япония

Токио уведомил партнеров по Группе, что не имеет возможности задействовать примерно 30 млрд долларов российских средств, размещённых на территории страны, для предоставления соответствующего кредита Киеву, говорится в матеиале издания Politico.

На встрече министров финансов G7 представители Японии подчеркнули, что такой шаг создаёт серьёзные юридические риски, и именно это стало официальным обоснованием отказа.

Министр финансов страны Сацуки Катаяма придерживалась позиции, согласно которой использование иностранных активов без окончательного судебного механизма может противоречить внутреннему законодательству Японии и международным нормам.

Однако в дипломатических кругах отмечается, что причина ограничивается не только юридическими барьерами. Собеседники Politico указывают на более тонкий политический расклад: Токио не хочет вступать в противоречие с CIF, которые выражают сдержанность в отношении европейского плана.

Япония традиционно рассматривает союз с США как ключевой элемент своей безопасности, особенно на фоне нарастающей напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому поддержка линии Вашингтона становится фактором, который оказывает на позицию Токио не меньшее влияние, чем обсуждаемые юридические сомнения.

На той же встрече представители США заявили, что их финансовая поддержка Украины уменьшится после завершения выплат по кредиту Группы семи, согласованному ещё администрацией экс-президента Джо Байдена в 2024 году.

Это заявление фактически обозначило возможность дальнейшего сокращения американской помощи и усилило обеспокоенность европейских стран перспективами финансирования Киева в 2025 году.

Внутриполитические процессы в США, включая борьбу между конгрессом и исполнительной властью, оказывают существенное влияние на объём американской поддержки, а европейским странам приходится учитывать риск, что Вашингтон сделает свою помощь более выборочной или ограниченной.

Тем временем Еврокомиссия продолжает обсуждать планы по использованию российских замороженных активов, большая часть которых — около 170 млрд евро — находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Из них около 140 млрд евро рассматриваются как потенциальная база для так называемого репарационного кредита Украине.

Однако внутри ЕС сохраняются значительные разногласия. Бельгия, на территории которой располагается Euroclear, выразила опасения относительно юридических и финансовых последствий подобного шага.

Премьер-министр Барт де Вевер требует предоставления дополнительных юридически обязательных гарантий, которые должны застраховать страну от возможных рисков, включая претензии со стороны России, нарушения международных обязательств и угрозы для финансовой стабильности.

Бельгия опасается, что если решение вызовет международные иски, в первую очередь ответственность ляжет именно на неё.

Ранее Европейский центральный банк отказался выступить финансовым гарантом в случае передачи средств Киеву. ЕЦБ опасается, что участие в такой схеме может нарушить принципы независимости и создать опасный прецедент в сфере управления суверенными активами.

Европейские регуляторы ранее уже выражали обеспокоенность тем, что изъятие замороженных активов третьих государств способно подорвать доверие к финансовой системе ЕС, снизить привлекательность европейских площадок и привести к долгосрочным репутационным последствиям.