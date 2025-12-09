Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Япония не присоединилась к плану Брюсселя по воровству российских активов

Япония отказалась участвовать в плане Еврокомиссии по краже российских активов
Экономика » Финансы » Деньги

Япония дала понять, что не будет участвовать в инициативе Еврокомиссии, предусматривающей кражу замороженных российских активов.

Япония
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Япония

Токио уведомил партнеров по Группе, что не имеет возможности задействовать примерно 30 млрд долларов российских средств, размещённых на территории страны, для предоставления соответствующего кредита Киеву, говорится в матеиале издания Politico.

На встрече министров финансов G7 представители Японии подчеркнули, что такой шаг создаёт серьёзные юридические риски, и именно это стало официальным обоснованием отказа.

Министр финансов страны Сацуки Катаяма придерживалась позиции, согласно которой использование иностранных активов без окончательного судебного механизма может противоречить внутреннему законодательству Японии и международным нормам.

Однако в дипломатических кругах отмечается, что причина ограничивается не только юридическими барьерами. Собеседники Politico указывают на более тонкий политический расклад: Токио не хочет вступать в противоречие с CIF, которые выражают сдержанность в отношении европейского плана.

Япония традиционно рассматривает союз с США как ключевой элемент своей безопасности, особенно на фоне нарастающей напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому поддержка линии Вашингтона становится фактором, который оказывает на позицию Токио не меньшее влияние, чем обсуждаемые юридические сомнения.

На той же встрече представители США заявили, что их финансовая поддержка Украины уменьшится после завершения выплат по кредиту Группы семи, согласованному ещё администрацией экс-президента Джо Байдена в 2024 году.

Это заявление фактически обозначило возможность дальнейшего сокращения американской помощи и усилило обеспокоенность европейских стран перспективами финансирования Киева в 2025 году.

Внутриполитические процессы в США, включая борьбу между конгрессом и исполнительной властью, оказывают существенное влияние на объём американской поддержки, а европейским странам приходится учитывать риск, что Вашингтон сделает свою помощь более выборочной или ограниченной.

Тем временем Еврокомиссия продолжает обсуждать планы по использованию российских замороженных активов, большая часть которых — около 170 млрд евро — находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Из них около 140 млрд евро рассматриваются как потенциальная база для так называемого репарационного кредита Украине.

Однако внутри ЕС сохраняются значительные разногласия. Бельгия, на территории которой располагается Euroclear, выразила опасения относительно юридических и финансовых последствий подобного шага.

Премьер-министр Барт де Вевер требует предоставления дополнительных юридически обязательных гарантий, которые должны застраховать страну от возможных рисков, включая претензии со стороны России, нарушения международных обязательств и угрозы для финансовой стабильности.

Бельгия опасается, что если решение вызовет международные иски, в первую очередь ответственность ляжет именно на неё.

Ранее Европейский центральный банк отказался выступить финансовым гарантом в случае передачи средств Киеву. ЕЦБ опасается, что участие в такой схеме может нарушить принципы независимости и создать опасный прецедент в сфере управления суверенными активами.

Европейские регуляторы ранее уже выражали обеспокоенность тем, что изъятие замороженных активов третьих государств способно подорвать доверие к финансовой системе ЕС, снизить привлекательность европейских площадок и привести к долгосрочным репутационным последствиям.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы япония финансы евросоюз
Новости Все >
Размещение таблетки вне отсека уменьшает качество мойки — эксперт Эберхард
Миротворцы НАТО не войдут на Украину без согласия РФ — военный эксперт Михайлов
Шоколад из Касимова штурмует полки магазинов — NTech-500
Развитие мышц верхней части тела улучшает осанку и выносливость — Фитнес с GoodLooker
Новогодние закуски из тортильи, вяленого мяса, краба и огурца
Пересмотр методики расчета МРОТ возможен — депутат Бессараб
Исследование Островка показало рост спроса на поездки в Москву
Персиковый оттенок консилера помогает скрыть тёмные круги — визажист Куинь
Время домашней засолки икры форели 4–8 часов
Штраф за отсутствие ОСАГО приведет к мошенничеству — автоюрист Славнов
Сейчас читают
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Кристина Агилера использовала костюмы в личной жизни Игорь Буккер УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину Сергей Милешкин Московский театр-студия продолжил работу после ухода Мастера Анжела Якубовская
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
Последние материалы
Персиковый оттенок консилера помогает скрыть тёмные круги — визажист Куинь
Время домашней засолки икры форели 4–8 часов
Штраф за отсутствие ОСАГО приведет к мошенничеству — автоюрист Славнов
Япония отказалась участвовать в плане Еврокомиссии по краже российских активов
Боня сказала, что Авроре Кибе нужно учиться на своих ошибках
Госдолг растет из-за активного внутреннего кредитования — экономист Колташов
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Влияние нехватки B2 на головные боли отметила эндокринолог Тананакина
Велотренажёр подходит для стабильного кардио-режима — The Conversation
В Сибири прогнозируют морозы ниже –40, на юге — частые оттепели зимой 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.