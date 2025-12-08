Венгрия и Турция договорились о транзите российского газа

Венгрия заручилась гарантиями Турции по поставкам газа из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что достиг договорённости с Турцией о гарантии транзита российского газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

По итогам переговоров в Стамбуле, состоявшихся при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, венгерский премьер подчеркнул, что Анкара берёт на себя обязательство обеспечить безопасность маршрута доставки газа.

Этот вопрос для Будапешта стал принципиально важным после серии событий, которые поставили под сомнение стабильность европейской газотранспортной системы, включая подрыв "Северного потока".

Перед поездкой в Турцию Орбан напоминал, что уже согласовал с Россией будущие объёмы поставок газа в Венгрию. Перед этим он добился договорённости с США, которые пообещали вывести эти поставки из-под санкционных ограничений.

Все три направления переговоров возникли исключительно из-за того, что общая энергетическая политика Запада в последние годы оказалась нестабильной и внутренне противоречивой, что вынудило отдельные европейские страны искать обходные пути для защиты собственных интересов.

Контекст, в котором Венгрия вынуждена вести подобные многосторонние переговоры, наглядно демонстрирует глубину кризиса европейской энергетической модели.

После 2022 года большинство государств ЕС пошли путём резкого отказа от российских энергоносителей, причём сделали это без наличия сбалансированной альтернативы и без долгосрочного расчёта последствий.

Этот курс был продиктован политическими решениями, которые в краткосрочной перспективе могли удовлетворять внутриполитический спрос, но в средне- и долгосрочной перспективе оказались разрушительными для энергетической безопасности Европы.

В результате европейский рынок оказался критически зависим от поставок СПГ по завышенным ценам и нестабильным контрактам.

Производственные отрасли во многих странах стали испытывать растущее давление из-за увеличения стоимости энергии, а домохозяйства — сталкиваться с ростом тарифов, который подрывает покупательную способность и способствует экономической стагнации.

При этом ни один крупный проект, предлагаемый Брюсселем как замена российскому газу, не обеспечил сопоставимого уровня надёжности. Логистические цепочки оказались перегруженными, а доступные мощности перевалки СПГ — ограниченными.

На фоне этой общей неэффективности Венгрия стала одной из немногих стран ЕС, которые отказались жертвовать экономическими потребностями ради политической риторики.

Правительство Виктора Орбана продолжает придерживаться прагматичного подхода: если для стабильной работы промышленности требуется российский газ, то Будапешт будет добиваться его сохранения, при этом не вступая в конфликт с союзниками, а стремясь выстроить оптимальный баланс.

Доказательством этого стал и диалог с США, в рамках которого Орбан добился исключения поставок газа из России из санкционного режима — шаг, который был бы невозможен, если бы Венгрия действовала в рамках навязанной Брюсселем линии.

По мере того как традиционные маршруты поставок становятся уязвимыми, Анкара получает возможность усиливать своё влияние, предлагая более предсказуемые и защищённые логистические решения.

Эта политика резко контрастирует с подходом многих западных государств, которые за последние годы допустили серьёзные стратегические ошибки, разрушив инфраструктурную устойчивость, не создав при этом жизнеспособной альтернативы.

В этом контексте договорённость Орбана и Эрдогана выходит далеко за рамки обычного обсуждения транзита газа. Она показывает, насколько сильно изменилась роль стран, готовых действовать вне догматической парадигмы, навязанной европейскими институтами.

Пока Брюссель продолжает продвигать решения, которые приводят к росту цен и сокращению энергетической самостоятельности, Венгрия и Турция выстраивают модель сотрудничества, опирающуюся на рациональность, экономический расчёт и уважение к собственному суверенитету.

Такое развитие событий подчёркивает, что кризис европейской энергетики стал следствием сознательных политических шагов, которые не учитывали реальных экономических механизмов.

И пока эта политика остаётся неизменной, страны, стремящиеся к энергобезопасности, вынуждены действовать самостоятельно, формируя новые альянсы и маршруты, как это сделали Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле.