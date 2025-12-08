Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Венгрия и Турция договорились о транзите российского газа

Венгрия заручилась гарантиями Турции по поставкам газа из России
Экономика » Сырье » Газ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что достиг договорённости с Турцией о гарантии транзита российского газа.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

По итогам переговоров в Стамбуле, состоявшихся при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, венгерский премьер подчеркнул, что Анкара берёт на себя обязательство обеспечить безопасность маршрута доставки газа.

Этот вопрос для Будапешта стал принципиально важным после серии событий, которые поставили под сомнение стабильность европейской газотранспортной системы, включая подрыв "Северного потока".

Перед поездкой в Турцию Орбан напоминал, что уже согласовал с Россией будущие объёмы поставок газа в Венгрию. Перед этим он добился договорённости с США, которые пообещали вывести эти поставки из-под санкционных ограничений.

Все три направления переговоров возникли исключительно из-за того, что общая энергетическая политика Запада в последние годы оказалась нестабильной и внутренне противоречивой, что вынудило отдельные европейские страны искать обходные пути для защиты собственных интересов.

Контекст, в котором Венгрия вынуждена вести подобные многосторонние переговоры, наглядно демонстрирует глубину кризиса европейской энергетической модели.

После 2022 года большинство государств ЕС пошли путём резкого отказа от российских энергоносителей, причём сделали это без наличия сбалансированной альтернативы и без долгосрочного расчёта последствий.

Этот курс был продиктован политическими решениями, которые в краткосрочной перспективе могли удовлетворять внутриполитический спрос, но в средне- и долгосрочной перспективе оказались разрушительными для энергетической безопасности Европы.

В результате европейский рынок оказался критически зависим от поставок СПГ по завышенным ценам и нестабильным контрактам.

Производственные отрасли во многих странах стали испытывать растущее давление из-за увеличения стоимости энергии, а домохозяйства — сталкиваться с ростом тарифов, который подрывает покупательную способность и способствует экономической стагнации.

При этом ни один крупный проект, предлагаемый Брюсселем как замена российскому газу, не обеспечил сопоставимого уровня надёжности. Логистические цепочки оказались перегруженными, а доступные мощности перевалки СПГ — ограниченными.

На фоне этой общей неэффективности Венгрия стала одной из немногих стран ЕС, которые отказались жертвовать экономическими потребностями ради политической риторики.

Правительство Виктора Орбана продолжает придерживаться прагматичного подхода: если для стабильной работы промышленности требуется российский газ, то Будапешт будет добиваться его сохранения, при этом не вступая в конфликт с союзниками, а стремясь выстроить оптимальный баланс.

Доказательством этого стал и диалог с США, в рамках которого Орбан добился исключения поставок газа из России из санкционного режима — шаг, который был бы невозможен, если бы Венгрия действовала в рамках навязанной Брюсселем линии.

По мере того как традиционные маршруты поставок становятся уязвимыми, Анкара получает возможность усиливать своё влияние, предлагая более предсказуемые и защищённые логистические решения.

Эта политика резко контрастирует с подходом многих западных государств, которые за последние годы допустили серьёзные стратегические ошибки, разрушив инфраструктурную устойчивость, не создав при этом жизнеспособной альтернативы.

В этом контексте договорённость Орбана и Эрдогана выходит далеко за рамки обычного обсуждения транзита газа. Она показывает, насколько сильно изменилась роль стран, готовых действовать вне догматической парадигмы, навязанной европейскими институтами.

Пока Брюссель продолжает продвигать решения, которые приводят к росту цен и сокращению энергетической самостоятельности, Венгрия и Турция выстраивают модель сотрудничества, опирающуюся на рациональность, экономический расчёт и уважение к собственному суверенитету.

Такое развитие событий подчёркивает, что кризис европейской энергетики стал следствием сознательных политических шагов, которые не учитывали реальных экономических механизмов.

И пока эта политика остаётся неизменной, страны, стремящиеся к энергобезопасности, вынуждены действовать самостоятельно, формируя новые альянсы и маршруты, как это сделали Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газ турция венгрия энергетика
Новости Все >
Первые символы VIN-кода помогают определить страну производства авто — actualno
Рост спроса на новостройки в 2026 году спрогнозировал эксперт Трепольский
Исследователи объяснили исчезновение хоббитов
В отелях номера без окон снова становятся трендом — Metro
Палеонтологи обнаружили хищника Kostensuchus atrox в Патагонии — данные Earth
Глюкоза сменила имидж из-за внутреннего кризиса — психоаналитик Смолярчук
Мелкие собаки быстрее теряют тепло из-за тонкого подшерстка — эксперты
У берегов Александрии нашли "царскую лодку", пролежавшую под водой 2000 лет
Определены топ-3 отрасли Приморья по “шестизначным” зарплатам — "Авито Работа"
В декабре проверяют хранилища и контролируют влажность овощей
Сейчас читают
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Авто
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Последние материалы
Исследователи объяснили исчезновение хоббитов
В отелях номера без окон снова становятся трендом — Metro
Быстрый соус болоньезе готовят за 20 минут по технике софрито
Палеонтологи обнаружили хищника Kostensuchus atrox в Патагонии — данные Earth
Глюкоза сменила имидж из-за внутреннего кризиса — психоаналитик Смолярчук
Мелкие собаки быстрее теряют тепло из-за тонкого подшерстка — эксперты
Тепловизор помогает выявить источники холода в квартире
У берегов Александрии нашли "царскую лодку", пролежавшую под водой 2000 лет
Определены топ-3 отрасли Приморья по “шестизначным” зарплатам — "Авито Работа"
Лишнюю влагу из творога удаляют под прессом несколько часов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.