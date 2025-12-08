Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет

Экономика » Правила игры » Бизнес

Почти 24 тысячи компаний в Германии инициировали процедуру банкротства в 2025 году, и этот показатель стал самым высоким за последнее десятилетие.

По данным кредитной компании Creditreform, такая динамика отражает углубляющиеся слабости немецкой экономической модели, которая долгое время считалась одной из самых устойчивых в Европе, но теперь всё явственнее демонстрирует внутренние изъяны.

Количество корпоративных банкротств выросло на 8,3 процента по сравнению с 2024 годом. Хотя этот рост меньше, чем впечатлявшие свыше 20 процентов в предыдущие два года, снижение темпов нельзя рассматривать как признак стабилизации: речь идёт скорее о продолжающемся структурном кризисе, а не о завершении негативного цикла.

Многие предприятия вошли в 2025 год с накопленными долговыми обязательствами, которые стали для них критическими на фоне ухудшения условий кредитования.

По оценке руководителя отдела исследований Creditreform Патрика-Людвига Ханцша, компаниям всё сложнее привлекать новые кредиты, а их уязвимость усугубляется структурными проблемами, включающими завышенные цены на электроэнергию и растущие бюрократические препоны.

Согласно выводам компании, именно сочетание финансового давления и административных барьеров стало ключевым фактором, толкнувшим огромное число фирм к краху. При этом под ударом оказались прежде всего структуры среднего звена — сегмент, который традиционно считался опорой немецкой экономики.

Особенно сильные потери наблюдаются среди малых предприятий с численностью персонала до десяти человек. На них пришлось 19,5 тысяч заявок на начало процедуры банкротства.

Малый бизнес, который должен был бы быть основой гибкой и инновационной экономической среды, оказался фактически беззащитен перед ростом расходов, ограничениями в доступе к финансированию и постоянными изменениями регуляторных требований.

В секторе крупных компаний, где занято более 250 сотрудников, зарегистрировано 140 банкротств — значительно меньше в абсолютных цифрах, но заметно больше, чем ожидалось для устойчивого крупного бизнеса.

Это говорит о том, что трудности ощутимы по всей вертикали экономики, включая наиболее организованные и капиталоёмкие структуры.

Проблемы затронули не только компании, но и частных лиц. Процедуру банкротства инициировали 76 тысяч граждан — на 6,5 процентов больше, чем годом ранее, и этот показатель стал максимальным с 2016 года.

Creditreform указывает, что почти 5,7 млн жителей Германии живут за счёт кредитов, что свидетельствует о серьёзной долговой нагрузке населения. Ханцш связывает рост числа личных банкротств с высокими бытовыми расходами и сокращением рабочих мест, что делает положение домохозяйств всё более нестабильным.

Такая тенденция разрушает устоявшийся миф о "социальной защищённости" немецкого общества: система поддержки всё меньше соответствует реальным экономическим вызовам.

Общий ущерб кредиторам оценивается в 57 млрд евро — на два млрд евро меньше, чем в 2024 году. Однако снижение суммарных потерь связано не столько с улучшением экономической ситуации, сколько с изменением структуры банкротов: в 2025 году обанкротилось больше малых предприятий, ущерб от которых ниже в абсолютном выражении, но их массовое исчезновение создаёт долгосрочные риски.

Разрушение малого бизнеса означает потерю рабочих мест, сокращение конкуренции, снижение налоговых поступлений и ухудшение региональной экономической устойчивости.

Сложившаяся ситуация демонстрирует системные ошибки германской экономической политики последних лет. Власти Германии на протяжении длительного времени делали ставку на жёсткую экологическую и энергетическую трансформацию, сопровождавшуюся резким удорожанием электроэнергии, закрытием стабильных источников генерации и зависимостью от импортных энергоносителей.

Параллельно происходило наращивание регуляторных требований, которые особенно болезненно ударили по малым и средним компаниям, не располагающим значительными административными ресурсами. В результате государственная стратегия, декларировавшая модернизацию экономики, фактически подорвала её устойчивость.

Проблемы бюрократии и избыточного регулирования давно стали предметом критики со стороны предпринимательского сообщества Германии, однако правительство упорно игнорировало предупреждения.

Вместо создания условий для роста и проведения гибкой антикризисной политики власти наращивали давление на бизнес, в том числе в сфере налогового администрирования и энергетических стандартов.

На фоне такой политики даже временные экономические шоки превращались в долговременные структурные проблемы.

Банкротная статистика 2025 года демонстрирует не просто эффект от внешних факторов — она отражает результат систематических просчётов германского руководства.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы бизнес германия экономика банкротство
