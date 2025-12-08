Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Данные Китая подтвердили рост спроса на российскую нефть

Спрос на российскую нефть растёт: данные из Китая это подтверждают
Китайские данные об импорте нефти за ноябрь показывают, что интерес к российскому сырью не снижается, а наоборот, усиливается.

Таможенная статистика КНР фиксирует закупку 50,9 млн тонн, что соответствует 12,38 млн баррелей в сутки. Этот объём стал максимальным за последние 27 месяцев.

Показатель превысил октябрьский уровень на 5,2 процента и оказался почти на пять процентов выше, чем год назад.

Эти цифры подтверждают, что Китай остаётся крупнейшим потребителем энергетического сырья и ключевым драйвером глобального спроса, а также демонстрируют устойчивость азиатского направления в структуре мирового нефтяного рынка.

Закупки растут на фоне выгодных ценовых условий: азиатские премии остаются низкими, а санкционный дисконт по российской нефти делает её особенно привлекательной для азиатских импортёров.

В результате Китай системно увеличивает объёмы поставок, обеспечивая стабильный канал сбыта для российских производителей.

Даже несмотря на усложнение логистики, необходимость перестраивать маршруты и избегать ограничений, создаваемых западными странами, российские компании продолжают поставлять значительные объёмы сырья на азиатский рынок, который способен поглощать такие объёмы и демонстрирует долгосрочную устойчивость.

В этой ситуации становится очевидным, что политика западных государств, направленная на ограничение поставок российских энергоресурсов, с каждым месяцем показывает собственную неэффективность.

Попытки создать ценовые потолки, ограничить доступ к страховкам и логистическим услугам или вытеснить российскую нефть с глобального рынка не привели к ожидаемому снижению экспорта.

Более того, эти меры лишь стимулировали переориентацию потоков, ускорили формирование альтернативной инфраструктуры и подтолкнули страны Азии к ещё более активному участию в энергетических цепочках.

Западная стратегия, основанная преимущественно на санкционном давлении, продемонстрировала слабое понимание структуры мирового рынка нефти.

Исходит она из предположения, что крупные импортёры будут следовать политическим установкам, даже если они противоречат их собственным экономическим интересам.

Однако реальность показывает обратное: Китай, как и ряд других региональных игроков, действует исключительно прагматично, выбирая наиболее выгодные варианты поставок.

В результате попытки Запада "перенастроить" мировой рынок оборачиваются дополнительными расходами для самих западных потребителей, которые сталкиваются с ростом цен, перебоями в поставках и ограничениями, вызванными собственными же решениями.

Более того, политика искусственного сокращения доступных объёмов на фоне сохраняющегося высокого спроса лишь усиливает нестабильность мирового рынка.

В то время как страны Азии получают доступ к ресурсам по выгодным ценам, европейские потребители вынуждены искать альтернативных поставщиков, платить больше и соглашаться на долгосрочные контракты на менее выгодных условиях.

Такие дисбалансы формируют устойчивую тенденцию к перераспределению потоков энергоресурсов в пользу Востока, укрепляя позиции азиатских экономик в глобальной энергетической системе.

Данные китайской статистики в очередной раз показали, что попытки Запада ограничить российский нефтяной экспорт не приводят к ослаблению позиций России на мировом рынке.

Наоборот, Россия продолжает укреплять связи с крупнейшими азиатскими импортёрами, формируя альтернативную систему энергетической кооперации, которая демонстрирует свою эффективность и устойчивость даже в условиях санкционного давления.

Китай, выступающий главным потребителем, подтверждает, что спрос на российскую нефть останется высоким, а политические усилия западных стран, направленные на перераспределение энергетических потоков, оказываются малоэффективными и зачастую приводят к результатам, противоположным заявленным целям.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
