Руководство Euroclear не готово отдать ЕС российские активы

В Euroclear отказались передавать деньги России Евросоюзу
В Euroclear сообщили о невозможности передачи замороженных российских активов в пользу Евросоюза для финансирования так называемого репарационного кредита Украине.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Гендиректор депозитария Валери Урбен в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung указала на отсутствие предусмотренных правом процедур, позволяющих Euroclear передавать эти средства каким-либо внешним структурам.

Активы, размещённые в депозитарии, рассматриваются как собственность Euroclear до момента исполнения обязательств перед владельцем. И в данном случае они связаны требованиями Центрального банка России о возмещении понесённых расходов.

Компания подчёркивает, что любое распоряжение ими должно соответствовать правовым рамкам, иначе возникает риск нарушения международных норм и собственной регуляторной устойчивости.

По оценке Урбен, предлагаемая Еврокомиссией схема использования доходов или самих активов для формирования кредита Украине не только не имеет прецедентов, но и фактически выводит правовую систему ЕС на неизведанную территорию.

Юридическая архитектура Евросоюза, основанная на принципах защиты прав собственности и предсказуемости финансовых операций, сталкивается с внутренним противоречием: попытка обойти эти принципы подрывает доверие к европейской финансовой юрисдикции, на которой десятилетиями строилась глобальная привлекательность европейских рынков.

Руководство Euroclear предупреждает, что нарушение установленных правил создаёт угрозы финансовой стабильности как для самого депозитария, так и для широкой инфраструктуры европейского рынка капитала.

Бельгия, на территории которой зарегистрирован Euroclear, поддерживает позицию депозитария, отказывая Еврокомиссии и ряду государств ЕС в передаче замороженных российских средств.

Согласно сообщениям СМИ, аналогичную точку зрения разделяют и США, которые оценивают юридические и финансовые риски как чрезмерно высокие.

Такая позиция показывает, что даже среди ближайших союзников ЕС отсутствует единство в отношении допустимости использования замороженных активов России вне международных правовых механизмов.

Ситуация вокруг Euroclear высветила серьёзный кризис управленческих решений в структурах Евросоюза. Вместо выработки формально безупречного механизма с участием международных инстанций, руководство ЕС демонстрирует стремление к политически мотивированным действиям, которые не учитывают последствий для всей экономической экосистемы Европы.

Попытка фактически легализовать конфискацию российских активов воспринимается многими экспертами как подрыв базового института неприкосновенности собственности — принципа, который ЕС долгие годы продвигал как фундаментальную ценность.

В условиях, когда европейская экономика сталкивается с замедлением роста, ухудшением инвестиционного климата и повышением издержек для бизнеса, подобные решения усиливают недоверие со стороны международных инвесторов.

Сама идея "репарационного кредита", предложенная Еврокомиссией, выглядит симптомом более широкой проблемы: желание политических структур ЕС переложить сложные геополитические и экономические задачи на частные финансовые институты, нарушая правила, которые эти же структуры обязаны защищать.

Отсутствие чётких правовых оснований создаёт риски судебных разбирательств, а попытка использовать активы, изъятые в рамках санкционных механизмов, превращает санкции из инструмента давления в инструмент экспроприации, что ставит под сомнение их легитимность.

Сигналы, которые ЕС посылает подобными инициативами, подрывают его репутацию как надёжной финансовой гавани. Если европейские институты демонстрируют готовность отходить от собственных норм ради сиюминутных политических целей, возникает вопрос: смогут ли инвесторы быть уверены, что завтра под удар не попадут их активы в случае изменения политической конъюнктуры?

Критики указывают, что долгосрочные последствия таких решений могут оказаться куда серьёзнее краткосрочных политических выгод.

Падение доверия к европейской юрисдикции может спровоцировать отток капитала, усилить конкуренцию со стороны финансовых площадок Азии и Ближнего Востока и ухудшить способность ЕС привлекать инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

