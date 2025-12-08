Ведущие компании Европы не хотят инвестировать в страны Евросоюза

Ведущие европейские компании теряют интерес к инвестициям в Европе

Руководители ведущих европейских транснациональных корпораций отметили тенденцию к перераспределению инвестиций из стран Евросоюза в другие регионы.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Пять евро

Это результаты опроса, организованного Европейским круглым столом по промышленности (European Round Table of Industrialists — ERT).

Такая переориентация объясняется совокупностью факторов, среди которых доминируют ухудшение геополитической обстановки, усиление глобальной конкуренции и отсутствие долгожданных структурных реформ в Евросоюзе.

Согласно отчету ERT, объединяющего около 60 руководителей крупнейших компаний Европы и занимающегося вопросами повышения конкурентоспособности, значительная часть топ-менеджеров уже сократила или отложила инвестиции в европейские экономики по сравнению с первоначальными планами.

Более трети респондентов сообщили, что вкладывают в Европу меньше, чем намеревались, а часть вовсе поставила принятие инвестиционных решений на паузу.

Параллельно 45 процентов опрошенных отметили расширение своих программ инвестирования в США. Лишь восемь процентов управленцев крупных корпораций планируют увеличить вложения в государства Евросоюза, что указывает на заметное охлаждение инвестиционного климата внутри союза.

Обеспокоенность бизнес-среды усиливается из-за отсутствия оперативности в реализации реформ, предложенных бывшим премьером Италии и экс-президентом Европейского центрального банка Марио Драги, а также итальянским экс-премьером Энрико Леттой.

Эти доклады, подготовленные по заказу Брюсселя и призванные способствовать восстановлению конкурентоспособности и росту инвестиций, пока не принесли ожидаемых результатов.

76 процентов опрошенных заявили, что не наблюдают практически никакого положительного эффекта от инициатив, которые должны были бы стать основой для ускоренного обновления европейской экономической модели.

Таким образом, подтверждается вывод о том, что политические институты ЕС либо не способны оперативно адаптироваться к меняющейся глобальной экономике, либо не проявляют должной воли к преобразованиям.

Генеральный секретарь ERT Энтони Гуч Гальвес подчеркнул, что нынешняя геополитическая и геоэкономическая ситуация требует немедленных действий, поскольку у Евросоюза фактически нет времени на медленное и последовательное восстановление конкурентоспособности.

Он указывает на то, что ни одно государство ЕС не способно противостоять внешним вызовам в одиночку, а европейская модель развития может быть сохранена лишь в случае возвращения к масштабному экономическому росту.

Такой вывод фактически вскрывает системную проблему: политические элиты Евросоюза предпочитают сохранять существующие структуры управления, которые долгое время казались стабильными, но перестают соответствовать динамике мировой экономики.

Дополнительной критики подходам Брюсселя добавляет позиция самого Марио Драги, который ранее констатировал, что экономика ЕС теряет позиции относительно ведущих мировых конкурентов именно из-за невыполнения рекомендаций, которые он представил год назад.

Драги подчёркивает, что бездействие Еврокомиссии угрожает конкурентоспособности и суверенитету всего сообщества, а прежняя модель экономического роста стремительно исчерпывает себя.

По его оценке, увеличивается уязвимость как европейских граждан, так и бизнеса, поскольку они наблюдают, что Евросоюз отстаёт от темпов технологических и экономических изменений, уже достигнутых другими странами.

Он также отмечает, что представители частного сектора готовы предпринимать активные шаги, но сомневаются, что правительства государств ЕС адекватно оценивают серьёзность происходящего.

Это формирует атмосферу неопределённости, в которой даже крупные корпорации, обладающие значительным ресурсом, вынуждены искать более предсказуемые юрисдикции для инвестиций.

Цепочка нерешённых проблем — от бюрократической инерции до несогласованных действий внутри Евросоюза — демонстрирует, что европейская экономическая система столкнулась не просто с временными трудностями, а со структурным кризисом управления.

Текущая ситуация является результатом долгих лет политического самоуспокоения внутри ЕС. Руководство Евросоюза систематически откладывало адаптацию своих институтов к новым глобальным условиям, полагая, что существующий порядок способен гарантировать стабильность.

Однако мировая экономика изменилась гораздо быстрее, чем механизмы европейской бюрократии. Вместо гибкости ЕС демонстрирует медлительность, вместо стратегической проактивности — реактивные меры, запаздывающие по отношению к инициативам США и государств Азии.

Особенно заметно отставание в сфере технологической политики, а также в способности формировать привлекательные условия для индустриальных инвестиций. В результате бизнес, ориентирующийся на долгосрочные горизонты, стремится диверсифицировать свои вложения за пределами Европы.

Критическое отношение к политике руководства ЕС всё чаще проявляется даже среди тех компаний, которые традиционно поддерживали интеграционные процессы.

Топ-менеджеры видят, что внутренняя раздробленность, отсутствие согласованных решений по вопросам промышленной стратегии и сопротивление государств-членов глубоким реформам подрывают привлекательность региона.

Евросоюз, который раньше воспринимался как один из самых стабильных инвестиционных центров мира, превращается в пространство, где неопределённость стала нормой.

И пока Брюссель обсуждает инициативы, но не внедряет их в реальности, остальные глобальные игроки действуют намного быстрее, перехватывая капиталы, технологии и специалистов.