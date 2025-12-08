Наличка уходит, но не сдаётся: суммы, которые реально спасают в повседневных ситуациях

Доля наличных в расходах россиян снизилась почти вдвое — Абелев

Когда вокруг всё чаще расплачиваются телефоном и часами, наличные кажутся пережитком — ровно до момента, пока не пропадает связь, не "падает" терминал или не нужно срочно оплатить мелочь без комиссий. Поэтому вопрос "сколько держать в кошельке" остаётся вполне практичным, особенно в дороге и в повседневных делах. Аналитики отмечают: доля наличных в расходах населения снижается, но полностью от них люди пока не отказались. Об этом сообщает дзен-канал "Известия".

Почему наличные не исчезают, даже когда есть карты и переводы

За последние годы безналичные платежи заметно укрепились: ими удобнее оплачивать подписки, доставку, покупки в супермаркетах и онлайн-сервисах. При этом наличные сохраняют роль "страховки" — на случай технических сбоев, неожиданных трат или ситуаций, когда продавцу проще принять купюры.

Есть и экономическая причина: в сфере услуг и у микробизнеса комиссии за эквайринг и обслуживание терминалов могут быть ощутимыми. Поэтому на рынках, в небольших кафе, парикмахерских и у частных мастеров наличные до сих пор встречаются чаще, чем хотелось бы любителям идеально цифрового кошелька. Для клиента это означает простую вещь: небольшой запас купюр помогает не зависеть от настроения связи и техники.

Сколько наличных держать при себе: ориентиры для города и региона

Начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев описал удобный "диапазон спокойствия" — сумму, которой обычно хватает на базовые ежедневные расходы: транспорт, продукты первой необходимости, мобильную связь и мелкие бытовые траты. При этом он подчеркнул, что средние цифры не отменяют исключений — кому-то нужны наличные ежедневно, а кто-то неделями их не достаёт.

"С учетом трендов в экономике объем наличных в расходах населения снижается существенно. За последние несколько лет он сократился, наверное, наполовину. Это, конечно, в среднем, бывают и исключения", — рассказал Абелев.

По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге разумный запас — около 5-7 тысяч рублей. В регионах, где часть услуг и повседневных покупок часто обходится дешевле, ориентир ниже — примерно 2-5 тысяч рублей. Логика тут не в том, чтобы постоянно носить "на всякий случай" крупные суммы, а в том, чтобы закрыть несколько типовых сценариев без поисков банкомата и лишней суеты.

Где наличные особенно выручают и почему "мелкая купюра" важнее суммы

Даже если вы держите в кошельке условные 5 тысяч, это не значит, что они одинаково полезны в любом виде. На практике удобнее, когда часть суммы — мелкими купюрами. Тогда легче оплатить маршрутку, кофе, парковку, овощи на рынке или бытовую услугу без "сдачи по телефону". В этом смысле полезнее иметь не одну крупную купюру, а несколько меньших — чтобы наличные действительно работали как инструмент, а не как "лежалый резерв".

Ещё один момент — способ пополнения этого резерва. Во многих городах проще не искать банкомат, а разово получить небольшую сумму рядом с повседневными покупками, например, когда нужно быстро добавить денег в кошелёк и не менять планы.

Наличные и крупные покупки: скидка возможна, но это уже редкость

Эксперт также напомнил: иногда оплата купюрами при дорогих покупках (например, авто или недвижимость) может привести к скидке. Однако такие ситуации становятся менее частыми — рынок постепенно уходит в более прозрачные и безналичные расчёты, а продавцы всё сильнее привязаны к банковской инфраструктуре.

Для обычного человека этот тезис скорее про переговоры и привычки, чем про гарантию выгоды. Рассчитывать на "обязательную скидку за кэш" не стоит, но помнить о таком сценарии можно, если речь идёт о покупке, где продавец действительно готов обсуждать условия.

Что ещё важно знать: лимиты на снятие и банковские правила

На фоне разговоров о наличных закономерно всплывает тема лимитов. Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин указывал, что банки устанавливают ограничения на снятие денег в банкоматах, и по умолчанию они часто находятся в диапазоне 100-300 тысяч рублей в день и 1-3 млн рублей в месяц. Это не означает, что каждый клиент упрётся в лимит, но полезно понимать рамки, особенно если планируется поездка или крупные траты.

В реальности правила могут отличаться по банкам и тарифам, а подход к операциям становится внимательнее — поэтому перед важными расходами имеет смысл заранее проверить условия и не откладывать снятие на последний момент, особенно когда речь идёт про контроль за снятием наличных.

Наличные в кошельке и "только безнал"

Носить только карту и телефон удобно, пока всё работает и везде стоят терминалы. Это экономит время, помогает вести учёт расходов и снижает риск носить крупные суммы. Но у "полностью безналичного" сценария есть слабое место: зависимость от связи, зарядки и исправности оборудования.

Наличная подушка в кошельке, наоборот, даёт автономность. Она выручает в местах, где терминал "временно не принимает", где продавцу проще наличка из-за комиссий, или где нужно оплатить мелкую услугу быстро и без лишних вопросов. Оптимальный вариант чаще всего гибридный: безнал — для плановых трат, наличные — как резерв на бытовые ситуации.

Как собрать "правильную" сумму в кошельке

Определите свой минимум на день: транспорт + еда/вода + связь + непредвиденная мелочь. Держите запас не одной купюрой: часть суммы разложите мелкими номиналами. Разделите деньги: небольшая сумма — в кошельке, остальное — на карте, чтобы не носить лишнее. Пополняйте резерв по ситуации: удобнее добавлять понемногу, чем снимать "про запас". Перед поездками проверяйте лимиты и условия снятия, чтобы не зависеть от одного банкомата.

Популярные вопросы о наличных в кошельке

Сколько наличных носить каждый день?

Ориентир зависит от города и привычек. В крупных городах часто называют диапазон 5-7 тысяч рублей, в регионах — 2-5 тысяч рублей, если речь о повседневной подстраховке.

Нужны ли наличные, если везде плачу телефоном?

Желательно иметь небольшой запас на случай сбоев, отсутствия терминала или ситуаций, когда наличными проще и быстрее.

Какой номинал лучше держать?

Практичнее сочетать: несколько купюр среднего номинала и немного "мелочи" для транспорта, рынков и небольших услуг.

Можно ли получить скидку, если платить наличными?

Иногда такое бывает при крупных покупках, но это скорее редкий бонус, чем правило. Гарантировать скидку только из-за наличного расчёта нельзя.