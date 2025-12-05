Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты

Ультиматум Медведева Мерцу: Европа заплатит репарациями за кражу активов России

Мерц пытается убедить Бельгию выделить "репарационный кредит" Украине, но позиция США и предупреждения Медведева ставят под вопрос успех этой миссии.

Мерц всё делает для развала Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц срочно вылетел в Брюссель, чтобы переломить сопротивление Бельгии в вопросе "репарационного кредита” для Украины.

"Я не хочу его уговаривать, а хочу убедить его. Если мы пойдём по этому пути, мы сделаем это, чтобы помочь Украине, возможно, в течение следующих двух-трёх лет", — сказал Мерц.

Факты таковы: Еврокомиссия оценила потребности Украины в 135 млрд евро на два года. Брюссель и часть стран ЕС, в том числе Германия, требуют передавать Украине не только проценты от дохода, набегающего по замороженным российским активам, но и тело капитала. Предлагается выделить кредит под его залог, якобы затем Россия вернёт эти средства в виде репараций Украине, а та — банкам Европы.

Другая часть ЕС, в том числе Бельгия, которая технически контролирует львиную долю замороженных средств через депозитарий Euroclear, сопротивляется. Останавливают высокие юридические риски, опасность разрушения доверия к европейской финансовой системе и риск ответных мер со стороны стран, хранящих средства в ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что идея о проигрыше России в войне является "полной иллюзией". Он пользуется поддержкой внутри собственного правительства и в парламенте, накануне ему там аплодировали за жёсткую позицию.

Есть ещё особенная позиция Венгрии, которая просто не хочет финансировать войну. Против выступают ЦБ Евросоюза и сам депозитарий Euroclear, который работают напрямую с офисом де Вевера, минуя Министерство финансов.

США предупредили Европу: мешаете переговорному процессу

К тому же США призвали Европу заблокировать выделение Украине "репарационного кредита", поскольку российские активы нужны для достижения мирной сделки, а не продолжения войны, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Вашингтон считает, что эти активы могут быть использованы для финансирования возглавляемых США послевоенных инвестиций.

Мерц выразил своё несогласие с этой позицией. По его словам, "нет никакой возможности оставить собранные нами деньги США".

"Эти деньги должны поступить в Украину — они должны помочь Украине", — заявил вчера кацлер .

Тем не менее, заявление Вашингтона укрепит позиции противников "репарационного кредита" в Европе и превратит украинский вопрос в линию раздела, что чревато развалом Евросоюза. Из него выйдут те, кто не захочет платить Украине.

Медведев ответил Европе ультиматумом

Евросоюз не имеет плана "Б" для спонсирования Украины, обыкновенные кредиты увеличат и без того неподъемный долг многих стран, а также его обслуживание. Поэтому Германия и Брюссель откровенно пошли ва-банк, признав, что вето Венгрии и Словакии принято во внимание не будет, а арбитражные решения судов в пользу России не будут приниматься для исполнения. Таким образом, осталось поднажать на Бельгию, и дело в шляпе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил вчера в Telegram, что не Россия, а Европа будет выплачивать репарации. По словам Медведева, хищение активов может квалифицироваться как повод для объявления войны:

"Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями".

В таком случае возврат средств может состояться не через суд, а путём репараций, уточнил Медведев.

Просматриваются уверенность в том, что Россия как победитель в конфликте на Украине будет диктовать условия. Есть также цель повысить ставки для общественного мнения в ЕС, которому вдалбливают, что Россия нападёт на Европу. Риторика работает на сдерживание: жёсткие формулировки (casus belli, репарации) повышают цену решения для лидеров ЕС и помогут склонить чашу весов в сторону отказа от конфискации.

Москва считает любую форму конфискации или использования своих активов "воровством" и грубым нарушением принципа иммунитета государственной собственности. Аналитики указывают, что у России есть юридические основания для асимметричного изъятия активов иностранных компаний внутри страны

Все предложенные ЕК меры по финансированию Украины будут обсуждаться на заседании Совета ЕС, которое состоится 18-19 декабря.

