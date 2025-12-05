Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Почему США против конфискации ЕС российских активов

США против кражи ЕС российских активов. Не по доброте душевной, конечно
США активно пытаются убедить ряд стран Евросоюза отказаться от реализации идеи о краже замороженных российских активов для формирования крупного кредитного пакета Украине.

Вашингтон стремился повлиять на позиции отдельных государств ЕС, добиваясь того, чтобы эти средства не использовались в качестве финансовой основы нового долгового инструмента для Киева, говорится в материале Bloomberg.

Внутри европейских структур этот подход рассматривался как попытка скорректировать общую стратегию союза в отношении использования российских активов, которые были заморожены после начала конфликта .

Американская администрация, по оценкам дипломатов, видит в этих активах важный элемент потенциального будущего урегулирования между Киевом и Москвой.

В Вашингтоне, по этим сведениям, считают, что преждевременное использование средств может уменьшить пространство для дипломатических манёвров и затруднить формирование послевоенной архитектуры безопасности, где финансовый вопрос неизбежно станет одной из центральных тем.

США указывали, что задействование замороженных активов в качестве основы для новых долговых обязательств способно создать впечатление политического давления, увеличивая риск затягивания конфликта, тогда как их сохранение в неприкосновенности, по американскому мнению, может послужить инструментом для будущих переговоров.

И надо отметить, Вашингтон считает, что эти активы могут быть использованы для финансирования возглавляемых США инвестиций после урегулирования конфликта.

Такая позиция контрастирует с подходом Еврокомиссии, которая в последние месяцы последовательно продвигает идею "репарационного кредита". При этом сам факт применения этих средств в любом виде остаётся крайне чувствительным политическим вопросом — как внутри Евросоюза, так и на международной арене.

Эта разница в подходах стала особенно заметной после заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 3 декабря. Она подчеркнула, что администрация США была заранее уведомлена о намерениях Евросоюза развивать механизм "репарационного кредита" и, по её словам, Вашингтон встретил эту инициативу благожелательно.

По её объяснению, обсуждение вопроса велось с министром финансов США Скоттом Бессентом. И якобы инициатива ЕК была воспринята им положительно.

Для Еврокомиссии вопрос использования российских активов стал не только финансовым инструментом, но и символическим. Урсула фон дер Ляйен и компания фактически всё здесь поставили на кон.

Для США же приоритетом остаётся управление долгосрочными стратегическими последствиями, включая возможные дипломатические сценарии после окончания активной фазы боевых действий.

Таким образом, разница в подходах отражает более широкое расхождение интересов: ЕС стремится укрепить собственную политическую субъектность таким вот максимально вызывающим образом, тогда как Вашингтон, располагая более глобальной перспективой, предпочитает сохранять максимальную гибкость.

Именно поэтому вокруг замороженных российских активов формируется один из самых сложных политико-экономических споров между США и ЕС за последнее время.

Несмотря на заявления о взаимопонимании, реальные мотивы сторон остаются различными, а вопрос о том, каким будет окончательное решение, по-прежнему зависит от баланса интересов, внутриполитических дискуссий и общей динамики событий.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы евросоюз экономика дипломатия
