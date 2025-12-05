Вице-премьер Александр Новак заявил о снижении инфляции

Новак: инфляция в России снижается

Российская экономика вступила в этап ослабления инфляционного давления. Об этом на церемонии вручения премии "Импульс" заявил вице-премьер РФ Александр Новак, говоря о текущих экономических процессах.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Новак отметил, что в последние годы экономическая система страны проходила через значительные испытания, связанные с внешнеполитическим давлением, санкционными ограничениями и структурными изменениями на внутренних рынках, сообщает ТАСС.

По его мнению, именно эти вызовы позволили экономике продемонстрировать способность адаптироваться, наращивать устойчивость и сохранять потенциал для дальнейшего развития.

То есть российская экономика не только преодолела наиболее острые последствия внешнего давления, но и сумела выйти на траекторию, которую можно характеризовать как формирование сбалансированного и устойчивого роста.

При этом устойчивость проявляется не в отдельных секторах, а в общей картине, включающей промышленное производство, логистические процессы, экспортные направления, а также внутренний спрос, который постепенно возвращается к докризисным параметрам.

Важным индикатором этого процесса является постепенное снижение инфляции, что свидетельствует о стабилизации ценовой среды и усилении контроля над ключевыми макроэкономическими факторами.

Снижение инфляционного давления становится результатом сразу нескольких факторов.

Во-первых, это активная политика импортозамещения, позволяющая уменьшить зависимость от внешних поставок и снизить риски, связанные с колебаниями мировых цен.

Во-вторых, переориентация торговых потоков на новые рынки создаёт более устойчивую модель внешнеэкономической деятельности, где риски распределяются равномернее, а логистические цепочки постепенно перестраиваются под новые условия.

В-третьих, усиливается роль внутреннего производства в обеспечении как промышленного, так и потребительского сегментов экономики.

Кроме того, стоит отметить, что снижение инфляции часто связано не только с прямыми экономическими мерами, но и с психологическими факторами внутри деловой среды.

Если бизнес ожидает стабилизации, инвестиционные решения принимаются охотнее, а компании активнее запускают проекты, связанные с расширением или модернизацией производства.

В этом контексте заявления Новака можно рассматривать как элемент формирования устойчивых ожиданий, способствующих укреплению доверия между государственными структурами, предпринимателями и потребителями.

Таким образом, экономическая политика получает дополнительный эффект в виде повышения предсказуемости и снижения реакций на возможные внешние потрясения.

Так что несмотря на сохраняющиеся внешние ограничения, внутренняя структура экономики становится более самостоятельной, а её показатели — более предсказуемыми.

Такой подход позволяет рассматривать текущие тенденции не как временное облегчение, а как часть более глубокого процесса перестройки, в рамках которого российская экономика формирует долгосрочные механизмы развития и создаёт условия для стабильного функционирования в меняющейся мировой среде.