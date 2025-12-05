Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Вице-премьер Александр Новак заявил о снижении инфляции

Новак: инфляция в России снижается
Экономика » Финансы » Деньги

Российская экономика вступила в этап ослабления инфляционного давления. Об этом на церемонии вручения премии "Импульс" заявил вице-премьер РФ Александр Новак, говоря о текущих экономических процессах. 

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Новак отметил, что в последние годы экономическая система страны проходила через значительные испытания, связанные с внешнеполитическим давлением, санкционными ограничениями и структурными изменениями на внутренних рынках, сообщает ТАСС.

По его мнению, именно эти вызовы позволили экономике продемонстрировать способность адаптироваться, наращивать устойчивость и сохранять потенциал для дальнейшего развития.

То есть российская экономика не только преодолела наиболее острые последствия внешнего давления, но и сумела выйти на траекторию, которую можно характеризовать как формирование сбалансированного и устойчивого роста. 

При этом устойчивость проявляется не в отдельных секторах, а в общей картине, включающей промышленное производство, логистические процессы, экспортные направления, а также внутренний спрос, который постепенно возвращается к докризисным параметрам. 

Важным индикатором этого процесса является постепенное снижение инфляции, что свидетельствует о стабилизации ценовой среды и усилении контроля над ключевыми макроэкономическими факторами.

Снижение инфляционного давления становится результатом сразу нескольких факторов. 

Во-первых, это активная политика импортозамещения, позволяющая уменьшить зависимость от внешних поставок и снизить риски, связанные с колебаниями мировых цен. 

Во-вторых, переориентация торговых потоков на новые рынки создаёт более устойчивую модель внешнеэкономической деятельности, где риски распределяются равномернее, а логистические цепочки постепенно перестраиваются под новые условия. 

В-третьих, усиливается роль внутреннего производства в обеспечении как промышленного, так и потребительского сегментов экономики.

Кроме того, стоит отметить, что снижение инфляции часто связано не только с прямыми экономическими мерами, но и с психологическими факторами внутри деловой среды. 

Если бизнес ожидает стабилизации, инвестиционные решения принимаются охотнее, а компании активнее запускают проекты, связанные с расширением или модернизацией производства. 

В этом контексте заявления Новака можно рассматривать как элемент формирования устойчивых ожиданий, способствующих укреплению доверия между государственными структурами, предпринимателями и потребителями. 

Таким образом, экономическая политика получает дополнительный эффект в виде повышения предсказуемости и снижения реакций на возможные внешние потрясения.

Так что несмотря на сохраняющиеся внешние ограничения, внутренняя структура экономики становится более самостоятельной, а её показатели — более предсказуемыми.

Такой подход позволяет рассматривать текущие тенденции не как временное облегчение, а как часть более глубокого процесса перестройки, в рамках которого российская экономика формирует долгосрочные механизмы развития и создаёт условия для стабильного функционирования в меняющейся мировой среде.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы инфляция экономика александр новак
Новости Все >
Фраза "Остаться должен только один" звучит в фильме "Горец"
Средний ипотечный платёж вырос на 20% — "Циан"
Звуковые реакции растений различили на фоне тепличного шума
Отраву для собак часто оставляют возле детских площадок — эксперт Балагуров
Джакарта признана самым быстро тонущим городом мира — BBC
Правильное сочетание мышц при тренировке влияет на прогресс — Healthline
Корица и имбирь создают аромат рождественского печенья — кулинары
Еноты проявляют ранние признаки одомашнивания — Xataka
Специалисты провели рассаживание астр на стадии трёх листьев — Наши 6 соток
Эксперты объяснили потерю сцепления на укатанном снегу — Techinsider
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Наука и техника
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Корица и имбирь создают аромат рождественского печенья — кулинары
Еноты проявляют ранние признаки одомашнивания — Xataka
Специалисты провели рассаживание астр на стадии трёх листьев — Наши 6 соток
Эксперты объяснили потерю сцепления на укатанном снегу — Techinsider
Кремационный дым и круглосуточные костры формируют плотный туман над гхатами Варанаси
Новый иммунный метод улучшил приживление клеток при диабете — учёные Стэнфорда
Облепиха и яблоки формируют сбалансированный кисло-сладкий джем — Sousec.ru
Коричневая тушь стала главным трендом осеннего макияжа
Повторный звонок на "112" ускоряет приезд сотрудников ДПС
Уксус помогает избавиться от насекомых у входа в дом — эксперт по уборке Сильва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.