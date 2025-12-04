Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Германия к 2030 году может столкнуться со значительным дефицитом энергии

К 2030 году Германия может столкнуться с существенным дефицитом электроэнергии в диапазоне от 10 до 24 гигаватт в периоды максимального потребления.

Ключевой причиной риска становится несоразмерность темпов вывода старых генерационных мощностей и ввода новых. Страна слишком быстро отказывается от традиционных источников энергии, тогда как замещение этих мощностей происходит медленно и в недостаточных объёмах, говорится в материале агентства Bloomberg.

Проблема усугубляется тем, что Германия одновременно завершает отказ от атомной энергетики и ускоренно выводит из эксплуатации угольную генерацию. Теоретически эта трансформация должна была быть компенсирована ростом доли возобновляемых источников, но на практике проект оказывается гораздо более сложным.

В стране до сих пор не создан полноценный рынок резервных мощностей, который бы позволял гарантировать надёжность энергоснабжения в периоды нестабильной выработки ВИЭ. Новые электростанции, использующие невозобновляемые источники, строятся заметно медленнее, чем требуется, и не способны оперативно восполнить образующиеся провалы в энергосистеме.

Потребление, напротив, растёт. Массовое внедрение электротранспорта, переход к электрическому отоплению и увеличение потребностей промышленности приводят к постоянному увеличению нагрузки на сеть.

Германия в ходе энергетического перехода рассчитывала, что возобновляемые источники станут базой системы, однако их производительность значительно зависит от погодных условий.

В ветреную и солнечную погоду они обеспечивают значительную часть генерации, но при безветрии и облачности стране приходится использовать дорогой импорт или резервные мощности, которые уже не покрывают потребности. Это привело к тому, что Германия превратилась в один из самых дорогих электроэнергетических рынков Европы.

Дополнительные трудности связаны с планами правительства по строительству десяти гигаватт газогенерирующих мощностей к 2030 году. Аналитики сомневаются, что этот график может быть выполнен.

Одним из основных факторов риска является медленное одобрение субсидий со стороны Евросоюза, без которых проекты для инвесторов выглядят слишком затратными.

Кроме того, на мировом рынке наблюдается дефицит газовых турбин, что связано с быстрым ростом центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта.

Потребность в энергоёмком оборудовании резко выросла, а производственные мощности оказались ограничены. По оценкам, большинство новых газовых станций сможет начать работу только после 2031 года, то есть позже предполагаемого момента возникновения дефицита.

В такой ситуации правительство Германии может пересмотреть собственный график выхода из угольной генерации. Сейчас он предусматривает полный отказ от угля к 2038 году и более ранний вывод двух крупнейших станций, работающих на буром угле, — до 2033 года.

В августе 2026 года планируется принять окончательное решение, останется ли этот график неизменным или его пересмотрят в сторону продления работы части угольных предприятий.

Эксперты считают, что стремление обеспечить энергобезопасность в ближайшие десять лет вынудит страну отказаться от первоначальной жёсткости климатических обязательств.

Продление работы угольных станций выглядит как наиболее реалистичный сценарий для предотвращения провалов в энергоснабжении. Источники Bloomberg отмечают, что канцлер Фридрих Мерц уже дал понять готовность учитывать энергетическую безопасность даже ценой временного отступления от климатических целей.

Такая перспектива демонстрирует важную тенденцию: энергетический переход, задуманный как быстрый и технологичный процесс, сталкивается с инфраструктурными ограничениями и глобальной конкуренцией за оборудование.

Германия рассчитывала на опережающее развитие зелёной энергетики, но оказалась в ситуации, когда экономика и промышленность требуют большего объёма "традиционной" мощности, чем власти готовы оставить.

Разрыв между амбициями и возможностями становится всё очевиднее, и дальнейшая политика будет зависеть от способности страны сочетать климатические задачи с реальными потребностями энергосистемы и промышленного развития.

