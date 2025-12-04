В мире может возникнуть дефицит сахара. Всё из-за биотоплива

В мире может возникнуть дефицит сахара из-за моды на биотопливо

Резкий рост интереса к биотопливу приводит к заметному изменению баланса на мировом рынке сахара. Производители в Бразилии всё чаще направляют сахарный тростник не на выпуск сахара, а на производство этанола, что становится ключевым фактором нестабильности цен.

Фото: Designed by Freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сахар

На Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы на сахар-сырец дорожают именно из-за ожиданий участников рынка: инвесторы предполагают, что переработчики будут отдавать предпочтение более доходному направлению, связанному с выпуском спирта.

В основе этого решения лежит стремление предприятий максимально адаптироваться к текущей конъюнктуре и выбирать тот продукт, который обеспечивает более высокую маржинальность.

Несмотря на то что в 2025 году цена фьючерсов на сахар-сырец снизилась более чем на пятую часть, это падение не говорит о стабильности. Оно стало следствием оптимистичных прогнозов поставок, однако при углублении сырьевого дефицита ситуация может резко измениться.

Разворот в сторону этанола создаёт риск дальнейшего сокращения предложения сахара. Особенно остро проблема может проявиться в Европе. Низкий уровень цен снижает интерес фермеров к посевам сахарной свёклы, что в перспективе способно привести к существенному ограничению внутреннего производства.

Уже сейчас обсуждается вероятность того, что фермеры будут снижать площади посевов, а значит, экспортные возможности европейских поставщиков также могут сократиться.

Ситуацию осложняет ожидаемое снижение производства сахарного тростника на следующий сезон. Текущие планы аграрных компаний предполагают уменьшение переработки сырья примерно на десять процентов в 2026/27 годах. Это означает, что даже при стабильном спросе мировому рынку может не хватить объёмов для обеспечения прежнего уровня поставок.

Любые колебания в распределении тростника между сахаром и этанолом будут непосредственно отражаться на стоимости сырья, а трейдеры уже закладывают эти риски в цену.

Дополнительное давление создаёт развитие биотопливных программ в крупнейших экономиках. В США и странах Евросоюза этанол активно смешивают с бензином, что стимулирует спрос на спирт и делает его производство всё более привлекательным.

С 2026 года аналогичные требования к топливным смесям начнут действовать и на российских нефтеперерабатывающих заводах. Это усилит мировую конкуренцию за сырьё и может ещё сильнее увеличить дисбаланс между сегментами сахара и биотоплива.

Ситуация вокруг перераспределения сахарного тростника имеет не только рыночные, но и стратегические последствия. Для многих стран зависимость от импорта сахара при сокращении мировых поставок может стать серьёзным вызовом: по мере роста интереса к биотопливу сырьё будет уходить туда, где маржинальность выше.

Регионы, ориентированные на импорт, окажутся под давлением ценовой волатильности и рисков дефицита.

Отдельно стоит подчеркнуть, что Россия находится в более устойчивом положении. Наша страна полностью обеспечивает себя сахаром и не зависит от внешних поставок, что снижает чувствительность к мировым колебаниям.

Даже при росте спроса на этанол в отечественной переработке структура производства остаётся сбалансированной, а внутренний рынок защищён от резких скачков цен, характерных для международных площадок.

Это создаёт важное конкурентное преимущество, особенно в условиях, когда многие государства вынуждены адаптироваться к новым реалиям глобального дефицита сахарного сырья.

Таким образом, усиление интереса к производству биотоплива становится системным фактором давления на мировой рынок сахара. Если тенденция сохранится, стоимость сахара может пережить новый цикл роста, а риск глобального сокращения предложения будет только увеличиваться.