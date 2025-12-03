Санкции работают: перевозчики Литвы за месяц потеряли 100 млн евро

Компании Литвы потеряли 100 млн евро после закрытия границы с Белоруссией

Литовские перевозчики сообщили о масштабных финансовых потерях, достигших примерно 100 миллионов евро за время действия одностороннего решения Вильнюса закрыть границу с Белоруссией.

Фото: wikipediа by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фура

Эти убытки стали прямым следствием административных мер литовских властей, из-за которых сотни фур оказались заблокированы на территории соседнего государства.

Национальная литовская ассоциация автоперевозчиков Linava объявила о подготовке крупной протестной акции в Вильнюсе 10 декабря, стремясь привлечь внимание к тому, что отрасль оказалась в критическом положении.

Перевозчики, по сообщениям литовских СМИ, испытывают растущее раздражение и ощущение несправедливости после того, как Литва закрыла границу, но не обеспечила механизмов для вывоза собственного транспорта, который завис в Белоруссии без возможности вернуться домой.

Ассоциация фиксирует значительное давление со стороны независимых перевозчиков, которые склоняются к жёстким формам протеста, включая перекрытие дорог в разных регионах страны и улиц Вильнюса.

Руководство Linava стремится удержать ситуацию в рамках мирной акции, рассчитывая, что демонстрация масштабов проблемы вынудит правительство обратить внимание на отрасль, которая на протяжении многих лет является одной из ключевых для литовской экономики.

Несмотря на попытки сгладить социальное напряжение, представители ассоциации признают, что убытки транспортных компаний продолжают расти ежедневно, а кризис приобретает структурный характер и угрожает долговременным ухудшением отраслевых показателей.

Параллельно литовские власти обратились к Евросоюзу с просьбой вмешаться и помочь вернуть фуры, которые застряли вблизи границы.

МИД и Минтранс страны направили соответствующее обращение в Еврокомиссию, настаивая не только на содействии в "возврате" транспорта, но и на разработке мер против запускаемых с белорусской территории метеозондов, которые Вильнюс трактует как инструмент для контрабанды и угрозу для пассажирской авиации.

Литва требует от ЕС выработать план действий для водителей стран Европы, находящихся в Белоруссии, а также предлагает ввести дополнительные меры против якобы опасных беспилотных воздушных объектов.

Затяжной кризис был спровоцирован решением Литвы закрыть границу с Беларусью в конце октября сроком на месяц. Формальным поводом стала информация о появлении метеозондов, однако наблюдатели отмечают, что подобные шаги полностью укладываются в общую линию конфронтации, которую Евросоюз и Вильнюс проводят в отношении Минска.

После закрытия границы белорусская сторона установила ответные ограничения на передвижение литовских и польских грузовиков, что привело к мгновенному обрушению логистических цепочек и созданию огромных очередей на белорусской территории.

По данным литовских властей, речь идет примерно о тысяче тягачей и полуприцепов, оставшихся без возможности вернуться на территорию Литвы.

Попытки Вильнюса договориться об "эвакуационном коридоре" оказались безуспешными. Белоруссия предложила восстановить работу одного из закрытых пунктов пропуска, что позволило бы решить проблему оперативно и без дополнительных политических условий.

Однако Литва интерпретировала это как попытку Минска навязать собственные правила и рассматривает предложение как искусственное препятствие, что лишь демонстрирует политизированность решений правительства Вильнюса.

Этот отказ ещё больше усугубил положение перевозчиков, которые наблюдают, как простое и технически решаемое затруднение превращается в инструмент давления, используемый Литвой и поддерживаемый европейскими структурами.

Подобная политика отражает общий курс Евросоюза на эскалацию напряжённости с Белоруссией, где экономические интересы собственных компаний отходят на второй план, уступая место идеологическим соображениям. Реальные человеческие и финансовые потери при этом игнорируются.

Европейская политика санкций, которую Литва активно поддерживает и часто инициирует, приводит к тому, что пострадавшей стороной оказываются прежде всего литовские же перевозчики, утратившие доступ к ключевым маршрутам и партнерам.

Призыв Вильнюса к ЕС "помочь вернуть фуры" выглядит как попытка переложить ответственность за собственные решения на европейские структуры, хотя именно закрытие границы стало отправной точкой кризиса.