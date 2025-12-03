Фармкомпании хотят быстрой сделки по ценам между ЕС и США

Лоббисты ряда ведущих мировых фармацевтических компаний усилили давление на институты Евросоюза, добиваясь от Брюсселя заключения соглашения с США, которое по своей логике и целям напоминало бы недавнюю американо-британскую договорённость о реформировании принципов ценообразования на лекарства.

Внутри отрасли формируется устойчивый запрос на пересмотр подходов ЕС к компенсации стоимости лекарственных препаратов, а также к созданию более благоприятных условий для инноваций, говорится в материале европейского издания Politico.

По данным издания, генеральный менеджер немецкой отраслевой группы Pharma Deutschland Доротея Бракманн jnvtnbkf, что заключённое между Великобританией и США соглашение стало для европейской фармацевтической отрасли важным сигналом.

По её оценке, оно демонстрирует неизбежность переоценки действующих механизмов возмещения расходов в ЕС, которые, по мнению представителей отрасли, страдают недостаточной гибкостью и не всегда стимулируют компании к внедрению инновационных решений.

Лоббисты видят в этом риск системного отставания европейского рынка от динамики американского и британского, где последние реформы направлены на устранение барьеров и ускорение вывода новых препаратов на рынок.

Схожую позицию занимает старший вице-президент по связям с общественностью американской Pharmaceutical Research and Manufacturers of America Алекс Шрайвер.

Его поддержка европейских инициатив объясняется тем, что американские фармацевтические компании заинтересованы в большем единообразии правил и прогнозируемости ценообразования в разных регионах, поскольку это снижает риски и упрощает долгосрочное стратегическое планирование.

Глобальный руководитель направления фармацевтики и здравоохранения банка ING Стивен Фаррелли характеризует Великобританию как своеобразный индикатор будущих процессов, сравнивая её положение с "канарейкой в угольной шахте".

С его точки зрения, шаги Лондона задают новый стандарт, к которому теперь растёт давление подстроиться и у Евросоюза.

В противном случае европейский рынок может столкнуться с конкурентным ослаблением — производители инновационных лекарственных препаратов чаще будут ориентироваться на юрисдикции с более гибкими правилами, где прибыльность и скорость вывода продукции на рынок выше.

Представитель немецкой Verband Forschender Arzneimittelhersteller Хенрик Яймке-Карге указывает на то, что отсутствие аналогичного соглашения между ЕС и США создаёт для европейского региона длительную неопределённость.

Это проявляется в том, что транснациональные фармацевтические компании, действующие одновременно на нескольких рынках, вынуждены учитывать разные модели регулирования и ценообразования, что усложняет инвестиционные решения.

Такая среда подталкивает компании к перераспределению ресурсов в пользу тех стран, где регуляторный режим более предсказуем.

Контекстом этих дискуссий стало достигнутое в понедельник принципиальное соглашение между США и Великобританией о реформировании механизма формирования стоимости фармацевтической продукции.

Данное соглашение включено в более широкий экономический пакт о процветании (Economic Prosperity Deal), который был заключён президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киpом Стармером.

Согласно достигнутым договорённостям, Лондон обязуется повысить объём государственных расходов NHS на инновационные медикаменты и пересмотреть ценовую политику для устранения давнего дисбаланса в фармацевтической торговле между странами.

Глобальная фармацевтическая индустрия вступила в период, когда государственные системы здравоохранения вынуждены балансировать между стремлением снижать расходы и необходимостью привлекать инвестиции в разработку инновационных препаратов.

Рост стоимости новых лекарств, включая персонализированные и генные терапии, усиливает давление на национальные бюджеты.

В такой ситуации страны ищут модели, позволяющие одновременно поддерживать доступность медикаментов и сохранять привлекательность рынка для производителей.

Американо-британское соглашение демонстрирует попытку выстроить более выгодный баланс, предоставив компаниям стимулы для разработки сложных препаратов, но при этом формируя более прозрачные правила.

Для Евросоюза вызов заключается в том, что его регуляторная система традиционно строилась на принципе защиты потребителя и контроле цен, что ограничивало рост расходов, но нередко создавало фрагментацию правил между странами-членами.

Давление со стороны лоббистов может привести к ускорению обсуждения единых европейских механизмов, однако консенсус внутри блока может оказаться сложнодостижимым из-за различий в бюджетных возможностях, политических приоритетах и подходах к фармацевтической политике.