Олег Артюков

ЕЦБ отказался гарантировать кредит Украине под российские активы

ЕЦБ не хочет страховать кражу российских активов
Европейский центральный банк фактически поставил под сомнение ключевой замысел Еврокомиссии, отказавшись обеспечивать проект кредита Украине под замороженные российские активы.

Это решение демонстрирует не просто технический спор между институтами ЕС, а глубокий разрыв между политическими амбициями Еврокомиссии и реальными правовыми, экономическими и репутационными ограничениями, о которых Брюссель предпочитает не говорить вслух.

План Еврокомиссии предполагает организацию так называемого репарационного кредита на сумму 140 миллиардов евро, который должен финансировать восстановление Украины. В качестве залога предлагается использовать активы России, заблокированные в ЕС после начала спецоперации.

При этом основная часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия рассчитывала, что Европейский центральный банк возьмет на себя роль гаранта ликвидности в случае, если странам Евросоюза понадобится оперативное покрытие обязательств перед депозитарием.

То есть ЕЦБ должен был стать тем финансовым механизмом, который компенсирует возможные потери или риски, если политически мотивированная схема даст сбой.

Однако ЕЦБ отказался рассматривать такую конструкцию, указав, что она противоречит его уставу и базовым принципам функционирования Евросоюза.

В действительности речь идёт о прямом нарушении запрета на монетарное финансирование, который лежит в основе всей архитектуры еврозоны. Если бы центральный банк согласился страховать кредит, обеспеченный спорными активами, он бы фактически стал финансировать правительства стран ЕС, пусть и косвенно.

Для ЕЦБ это потенциально разрушительный прецедент: стоит сделать шаг в сторону политически мотивированной эмиссии, и доверие к центробанку как к независимому институту будет подорвано на долгие годы.

Отказ финансового регулятора стал болезненным ударом по стратегии Еврокомиссии, которая изначально игнорировала юридические и финансовые риски. В течение последних месяцев Брюссель активно продвигал идею использования российских активов, хотя множество экспертов, а также представители отдельных государств ЕС открыто говорили о небезопасности такой схемы.

Особенно критичная позиция у Бельгии, где расположен Euroclear. Бельгийские власти предупреждали о масштабных судебных рисках и требовали гарантий, которые должны были бы защитить страну от возможных многомиллиардных претензий.

Неудивительно, что Бельгия проголосовала против инициативы о фактической "распечатке" активов, сорвав принятие общего решения.

Тем не менее Еврокомиссия, судя по сообщениям источников ТАСС, готова представить новый вариант схемы без учета позиции ни ЕЦБ, ни Бельгии.

Подобная настойчивость свидетельствует о том, что политическое руководство ЕС стремится продемонстрировать решимость поддерживать Украину любой ценой, даже если для этого придется разрушать собственные правовые основы.

Новый план будет обсуждаться послами ЕС, а затем вынесен на саммит Евросоюза 18 декабря. Но ключевая проблема, которую ЕЦБ обнажил своим отказом, никуда не исчезнет: использование российских активов в качестве обеспечения кредита требует институциональной страховки, которой ЕС не располагает.

Ситуацию усложняет тот факт, что замороженные российские активы в ЕС оцениваются примерно в 210 миллиардов евро, а с учётом средств за пределами Евросоюза — около 300 миллиардов долларов.

Euroclear уже согласился передавать Украине лишь проценты от этих активов, а не сами активы, и даже это решение вызывает споры.

Попытка же использовать сами активы неизбежно будет рассматриваться как экспроприация. Подобный шаг создаст опасный прецедент, который угрожает международной финансовой системе, построенной на защищенности частной и государственной собственности.

Если ЕС нарушит собственные гарантии неприкосновенности активов, это станет сигналом для третьих стран, что их средства в европейских депозитариях не защищены. В результате такие страны могут начать вывод значительных ресурсов из Евросоюза, что приведет к падению доверия к евро и к снижению его курса.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
