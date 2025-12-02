Европа может остаться без редкоземельных металлов в ближайшем будущем

Европа в ближайшие месяцы рискует столкнуться с ощутимым дефицитом редкоземельных металлов, которые имеют стратегическое значение для оборонной промышленности, говорится в материале агентства Bloomberg. А то и вовсе остаться без них.

Именно эти материалы лежат в основе производства ключевых компонентов военной техники: от электронных систем и датчиков до элементов для истребителей и беспилотных аппаратов. Сложившаяся ситуация во многом объясняется тем, что Китай контролирует значительную часть мировых поставок редкоземельных металлов и уже ввел ограничения на их продажу компаниям, работающим в оборонной сфере.

В результате Евросоюз оказался вынужден конкурировать со США на альтернативных рынках за пределами КНР.

Проблема усугубляется тем, что американские компании действуют значительно быстрее и гибче. Если европейским покупателям требуется три-четыре недели для оформления поставки тонны тербия, то американские структуры обеспечивают аналогичную поставку всего за три-четыре дня.

Такая разница отражает более агрессивный и решительный подход США к формированию запасов стратегического сырья. Наличие финансовых ресурсов, оперативность принимающих решения и глубокое знание логистических цепочек создают мощное преимущество, которое европейским компаниям в нынешних условиях сложно компенсировать.

В немецкой компании Tradium отмечают, что американский рынок демонстрирует более творческое и стратегическое отношение к управлению поставками.

США быстрее оценивают риски и принимают меры, потому что обладают достаточной экономической мощью и имеют систему принятия решений, позволяющую реагировать на угрозы немедленно.

В Европе же отсутствует необходимый уровень координации и готовности оперативно перенастраивать логистические цепочки.

В итоге даже наличие ресурсов или потенциальных партнёров не превращается в реальную промышленную силу, что создает уязвимость для ключевых секторов экономики.

Глава Федерации оборонной промышленности и безопасности Германии Ганс-Кристоф Атцподен обратил внимание на ещё один структурный недостаток: в Европе существуют месторождения редкоземельных металлов, но нет собственных мощностей для их масштабной переработки.

Это означает, что даже наличие сырья не решает проблему, так как производственные цепочки исторически зависели от переработки в Китае.

Множество европейских компаний долгие годы отправляли добытое сырьё или полуфабрикаты в КНР, в результате чего возникло системное технологическое отставание, требующее колоссальных инвестиций для исправления.

Фактически ЕС оказался в положении, когда необходимо одновременно перестраивать логистику, создавать собственные перерабатывающие мощности, искать новых поставщиков и конкурировать с крупнейшими мировыми игроками.

Такое сочетание задач усиливает стратегическую уязвимость европейской оборонной отрасли. Дефицит редкоземельных металлов способен замедлить производство ключевых систем вооружений или увеличить стоимость их выпуска, что в нынешней геополитической ситуации крайне нежелательно.

В попытке снизить критическую зависимость от Китая Еврокомиссия объявила новую инициативу. Брюссель намерен компенсировать разрывы в поставках, расширяя сотрудничество с государствами, обладающими значительными запасами стратегически важного сырья.

Европейские власти рассчитывают, что диверсификация источников позволит обеспечить стабильность поставок, однако реализация таких планов неизбежно потребует времени, инвестиций и политических усилий.

Ситуация вокруг редкоземельных металлов демонстрирует структурную проблему европейской промышленной политики. На протяжении десятилетий Евросоюз опирался на глобальные производственные цепочки, не стремясь к созданию автономных мощностей в критически важных секторах.

Сегодня эта стратегия приводит к необходимости быстро выстраивать "суверенные" цепочки поставок, развивать собственную добычу и переработку, а также выстраивать долгосрочные партнерские отношения с третьими странами.

Усиление конкуренции с США лишь подчеркивает остроту кризиса: европейские компании проигрывают в скорости, гибкости и доступе к капиталу, что может привести к дальнейшему перераспределению влияния на мировом рынке стратегического сырья.