Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения

Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Экономика » Правила игры » Бизнес

Экономика Германии вступила в фазу затяжного и углубляющегося спада, который уже не выглядит обычным циклическим колебанием.

Хиддензее, Германия
Фото: commons.wikimedia.org by Felix König, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хиддензее, Германия

По оценке президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петера Ляйбингера, экономика страны находится "в состоянии свободного падения".

В материалах BDI указывается, что меры федерального правительства оказываются недостаточно решительными, чтобы остановить или хотя бы замедлить негативную динамику.

Ляйбингер отметил, что нынешняя ситуация стала самым глубоким кризисом за всю историю существования ФРГ, промышленность входит в конец 2025 года с драматически ухудшающимися показателями.

Статистика, приведённая BDI, подтверждает такую оценку. В очередном квартале объём промышленного производства в Германии снизился на 0,9 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,2 процента в годовом выражении.

Объединение прогнозирует сокращение производства на два процента по итогам 2025 года, что станет уже четвёртым подряд годом падения.

В аналитических выводах BDI подчёркивается, что речь идёт не о временном сбое и не о типичном цикле, а о структурном спаде, который отражает глубинные проблемы европейской индустриальной модели, сложившейся в Германии.

С точки зрения отраслевых экспертов, ситуация усугубляется сразу несколькими факторами. Высокие энергозатраты и растущее давление на углеродноёмкие производства, замедление мировой торговли, неопределённость вокруг экономической политики ЕС, а также усиливающаяся конкуренция со стороны быстро модернизирующихся экономик Азии оказывают на Германию комбинированный и устойчивый негативный эффект.

В условиях, когда ведущие промышленные концерны вынуждены оптимизировать инвестиционные программы и пересматривать планы локализации, региональная экономика теряет позиции, которые ещё несколько лет назад считались незыблемыми.

По оценкам BDI, риск деиндустриализации становится уже не теоретической угрозой, а реальным процессом, который может привести к долгосрочной утрате рабочих мест и снижению уровня благосостояния. Объединение настаивает на том, что именно структурные реформы должны стать ключевым инструментом преодоления кризиса.

Речь идёт о пересмотре инвестиционных приоритетов, усилении поддержки высокотехнологичных отраслей, упрощении регуляторных процедур и создании условий для ускоренной модернизации инфраструктуры.

BDI отдельно подчёркивает необходимость того, чтобы федеральное правительство отдавало приоритет инвестициям, а не наращиванию потребительских расходов, поскольку экономический рост невозможен без восстановления производственного потенциала.

Дополнительный акцент делается на работе специального фонда, созданного для поддержки инвестиций. По мнению промышленников, его использование должно быть прозрачным и нацеленным именно на развитие, а не на закрытие текущих бюджетных разрывов.

Здесь позицию BDI подтверждают расчёты Института экономики Германии (IW). Его эксперты считают, что почти половина кредитных средств, формально выделенных на инвестиции до 2029 года, фактически уйдёт на латание дефицитов регулярного бюджета, а не на проекты, которые способны обеспечить технологический прогресс или создать новые рабочие места.

Такая практика, по оценкам института, лишь консервирует структурные слабости и переносит проблему в будущее, не предлагая реальных путей её решения.

На этом фоне дискуссия о будущем немецкой экономики выходит за рамки чисто экономических расчётов и становится вопросом стратегической ориентации страны.

Германия долгие годы оставалась индустриальным мотором Европы, опираясь на мощные производственные цепочки, высокий уровень технической подготовки кадров и устойчивый экспорт.

Однако нынешний спад показывает, что прежняя модель больше не обеспечивает устойчивости. Инвестиции в технологии, энергопереход, цифровизацию и создание условий для развития инновационных компаний становятся решающими элементами экономической политики.

Слабость текущих мер правительства, о которой говорит Петер Ляйбингер и которую подтверждают аналитики отрасли, заключается в том, что реакция остаётся преимущественно краткосрочной и реактивной.

Вместо системной модернизации экономики предпринимаются попытки стабилизировать ситуацию с помощью временных инструментов, которые не меняют фундаментального положения дел.

Именно поэтому BDI предупреждает, что без пересмотра стратегических приоритетов Германия рискует надолго потерять часть своего промышленного потенциала, что отразится не только на занятости и доходах граждан, но и на роли страны в европейской экономике.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы германия экономика промышленность
Новости Все >
Игровые приставки помогают занять детей в путешествии — туристы
ЕЦБ нашел формальный повод не передавать активы РФ Украине — экономист Лежава
Спутник Sentinel-2 зафиксировал изменения кольцевых пород структуры Ришат
Городские еноты стали смелее и терпимее к человеку — fanpage
Умные зарядные блоки улучшили восстановление батарей зимой пишет PoweringAutos
В России снизился уровень подросткового кибербуллинга — депутат Бессараб
Аэрогриль делает рулетики из бекона более хрустящими по сравнению с духовкой
Первая жена Джорджа Клуни обрела счастье с Джоном Слэттери
Тарантино задумал снять анимационный приквел к "Убить Билла"
Отказ от бананов снижает уровень калия и магния в организме — диетологи
Сейчас читают
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Авто
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Последние материалы
Первая жена Джорджа Клуни обрела счастье с Джоном Слэттери
Тарантино задумал снять анимационный приквел к "Убить Билла"
Правильный уход за кожей головы снижает риск выпадения волос — The Telegraph
Отказ от бананов снижает уровень калия и магния в организме — диетологи
Россия готова к возможной агрессии со стороны Европы — депутат Колесник
Рубль усилился из-за падения импорта в текущем году — Андрей Костин
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Игорь Николаев заявил, что ему пришлось взыскать с Собчак 150 тысяч рублей
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.