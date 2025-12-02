Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения

Экономика Германии находится в состоянии свободного падения

Экономика Германии вступила в фазу затяжного и углубляющегося спада, который уже не выглядит обычным циклическим колебанием.

По оценке президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петера Ляйбингера, экономика страны находится "в состоянии свободного падения".

В материалах BDI указывается, что меры федерального правительства оказываются недостаточно решительными, чтобы остановить или хотя бы замедлить негативную динамику.

Ляйбингер отметил, что нынешняя ситуация стала самым глубоким кризисом за всю историю существования ФРГ, промышленность входит в конец 2025 года с драматически ухудшающимися показателями.

Статистика, приведённая BDI, подтверждает такую оценку. В очередном квартале объём промышленного производства в Германии снизился на 0,9 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,2 процента в годовом выражении.

Объединение прогнозирует сокращение производства на два процента по итогам 2025 года, что станет уже четвёртым подряд годом падения.

В аналитических выводах BDI подчёркивается, что речь идёт не о временном сбое и не о типичном цикле, а о структурном спаде, который отражает глубинные проблемы европейской индустриальной модели, сложившейся в Германии.

С точки зрения отраслевых экспертов, ситуация усугубляется сразу несколькими факторами. Высокие энергозатраты и растущее давление на углеродноёмкие производства, замедление мировой торговли, неопределённость вокруг экономической политики ЕС, а также усиливающаяся конкуренция со стороны быстро модернизирующихся экономик Азии оказывают на Германию комбинированный и устойчивый негативный эффект.

В условиях, когда ведущие промышленные концерны вынуждены оптимизировать инвестиционные программы и пересматривать планы локализации, региональная экономика теряет позиции, которые ещё несколько лет назад считались незыблемыми.

По оценкам BDI, риск деиндустриализации становится уже не теоретической угрозой, а реальным процессом, который может привести к долгосрочной утрате рабочих мест и снижению уровня благосостояния. Объединение настаивает на том, что именно структурные реформы должны стать ключевым инструментом преодоления кризиса.

Речь идёт о пересмотре инвестиционных приоритетов, усилении поддержки высокотехнологичных отраслей, упрощении регуляторных процедур и создании условий для ускоренной модернизации инфраструктуры.

BDI отдельно подчёркивает необходимость того, чтобы федеральное правительство отдавало приоритет инвестициям, а не наращиванию потребительских расходов, поскольку экономический рост невозможен без восстановления производственного потенциала.

Дополнительный акцент делается на работе специального фонда, созданного для поддержки инвестиций. По мнению промышленников, его использование должно быть прозрачным и нацеленным именно на развитие, а не на закрытие текущих бюджетных разрывов.

Здесь позицию BDI подтверждают расчёты Института экономики Германии (IW). Его эксперты считают, что почти половина кредитных средств, формально выделенных на инвестиции до 2029 года, фактически уйдёт на латание дефицитов регулярного бюджета, а не на проекты, которые способны обеспечить технологический прогресс или создать новые рабочие места.

Такая практика, по оценкам института, лишь консервирует структурные слабости и переносит проблему в будущее, не предлагая реальных путей её решения.

На этом фоне дискуссия о будущем немецкой экономики выходит за рамки чисто экономических расчётов и становится вопросом стратегической ориентации страны.

Германия долгие годы оставалась индустриальным мотором Европы, опираясь на мощные производственные цепочки, высокий уровень технической подготовки кадров и устойчивый экспорт.

Однако нынешний спад показывает, что прежняя модель больше не обеспечивает устойчивости. Инвестиции в технологии, энергопереход, цифровизацию и создание условий для развития инновационных компаний становятся решающими элементами экономической политики.

Слабость текущих мер правительства, о которой говорит Петер Ляйбингер и которую подтверждают аналитики отрасли, заключается в том, что реакция остаётся преимущественно краткосрочной и реактивной.

Вместо системной модернизации экономики предпринимаются попытки стабилизировать ситуацию с помощью временных инструментов, которые не меняют фундаментального положения дел.

Именно поэтому BDI предупреждает, что без пересмотра стратегических приоритетов Германия рискует надолго потерять часть своего промышленного потенциала, что отразится не только на занятости и доходах граждан, но и на роли страны в европейской экономике.