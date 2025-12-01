В Чехии сообщили, что не знают, поступает ли в страну природный газ из России

В Чехии не знают, поступает ли в страну российский газ

Власти Чехии оказались в положении, когда фактически не способны контролировать происхождение газа, поступающего в страну по европейским каналам закупок.

На это обратил внимание кандидат на пост министра промышленности и торговли Чехии и первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек.

Его заявление подчёркивает не только техническую невозможность проверки источника конкретных поставок газа, но и более глубокий системный кризис всей энергополитики Евросоюза, который проявляется в растущей зависимости от непрозрачных схем поставок и отсутствии чёткой стратегии.

По словам Гавличека, Чехия не имеет инструментов, позволяющих определить, присутствует ли в импортируемом газе российский компонент. Газ закупают коммерческие компании, деятельность которых ограничивается рамками общеевропейской политики.

Эта формулировка фактически означает, что Прага передала контроль над критически важными энергопотоками наднациональным структурам, которые руководствуются геополитическими целями, зачастую противоречащими экономическим интересам стран-членов.

Созданная ЕС модель распределения энергоресурсов оказалась не только неэффективной, но и непредсказуемой, делая государства зависимыми от решений и колебаний рынка, на который они сами не могут влиять.

Когда Гавличек говорит о невозможности Чехии прогнозировать ситуацию с поставками после 2027 года, он фактически признаёт, что энергетическая безопасность страны не принадлежит ей самой.

Будущее газового рынка, по его словам, будет полностью зависеть от исхода переговоров по украинскому конфликту, от содержания возможных мирных соглашений и от того, насколько Европа сможет либо полностью отказаться от энергоресурсов из России, либо договориться о новых объёмах сотрудничества с США.

Из этого следует, что чешское правительство в роли наблюдателя, а не самостоятельного игрока, вынуждено подстраиваться под решения, принимаемые в Брюсселе или Вашингтоне. Такая зависимость ставит под сомнение способность национальных властей защищать экономические интересы собственных граждан.

Важно отметить и внутреннее противоречие европейской политики. Официально ЕС декларирует резкое сокращение закупок российского газа, однако фактическая статистика демонстрирует обратную тенденцию.

В 2024 году та же Чехия действительно увеличила закупки у альтернативных поставщиков, однако уже в ноябре произошло резкое изменение ситуации: поставки российского природного газа, поступающего через Словакию, превысили 95 процентов общего объёма импорта.

Этот факт показывает, что европейский рынок по-прежнему структурно связан с российскими ресурсами, и попытки создать иллюзию полной энергетической независимости носят пропагандистский характер.

Такие колебания указывают на отсутствие продуманной долгосрочной стратегии ЕС. Брюссель одновременно стремится к демонстративному политическому дистанцированию от российских энергоресурсов и продолжает косвенно пользоваться ими через сложные маршруты и перекупщиков.

Это приводит к парадоксальной ситуации: европейские государства вынуждены переплачивать за тот же газ, который формально считается "нероссийским" лишь потому, что был смешан или перетранзитирован на территории третьих стран.

В результате страдают как бюджеты государств-членов, так и конечные потребители, которые сталкиваются с повышенными тарифами и ростом неопределённости в сфере поставок.

Энергетическая политика ЕС, построенная на политических декларациях, а не на рациональном расчёте, превращает такие страны, как Чехия, в заложников решений, принимаемых где-то далеко от их интересов.

Заявления Карела Гавличека лишь подчеркивают, что нынешняя модель управления энергетикой в Европе не обеспечивает ни прозрачности, ни стабильности, ни реальной независимости.

Отсутствие контроля над происхождением газа, невозможность долгосрочного планирования, резкие скачки поставок и зависимость от внешнеполитических факторов — всё это говорит о глубоком кризисе, который Евросоюз пока не способен преодолеть.

Если европейская энергетическая стратегия не будет пересмотрена в пользу более прагматичного и экономически обоснованного подхода, подобные противоречия будут только усиливаться.

Чехия, как и другие страны региона, рискует оказаться в ситуации, когда решения о её энергетическом будущем принимаются без её участия, а реальная стоимость этих решений ложится на плечи населения и промышленности.