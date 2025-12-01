Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Власти Нигера хотят продавать уран без посредничества французов

Власти Нигера хотят продавать уран без посредников. Франция в ярости
3:43
Экономика » Правила игры » Бизнес

В Нигере предпринимают решительные шаги, чтобы вывести добываемый в стране уран на международный рынок без участия прежнего оператора — французской компании Orano.

Африка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Африка

Как заявили в компании, власти африканской страны без предупреждения Orano начали отправку уранового концентрата с рудника Arlit.

Согласно официальному заявлению главы военной администрации Нигера Абдурахмане Тиани, страна планирует предлагать свой уран "вне зависимости от кого-либо, самостоятельно выбирая покупателей и ориентируясь на рыночные условия".

Заявление Тиани демонстрирует стремление властей африканской страны утвердиться в роли самостоятельного экспортёра стратегических ресурсов. И тем самым отказаться от прежнего доминирования иностранных компаний.

По данным СМИ, под конвоем уже вывезено порядка 1 000 тонн уранового концентрата, который направлен в порт столицы соседнего государства Того Ломе, что позволяет Нигеру обойти прежние логистические цепочки, контролируемые французской стороной.

Этот шаг воспринимается как попытка страны закрепить новую экспортную независимость и привлечь к сотрудничеству альтернативных партнёров.

Для Orano, которая исторически контролировала месторождения урана в Нигере, это серьёзный удар.

Её совместное предприятие SOMAIR было национализировано в июне 2025 года, после того, как власти Нигера обвинили компанию в том, что она извлекала непропорционально большую долю урана (по их оценке, 86 процентов производства при доле в 63 процента).

В компании Orano заявили, что после прекращения поставок и национализации экономическое положение SOMAIR приближается к предбанкротному состоянию.

С юридической точки зрения ситуация осложнена: ранее запасы урана — порядка 1 300 тонн концентрата, оцениваемого примерно в 250 миллионов евро — были признаны собственностью SOMAIR, а международный суд запретил Нигеру самостоятельно распорядиться этими запасами.

Тем не менее, фактический вывоз концентрата уже начат.

В то же время Нигер активно ищет новых партнёров для добычи и экспорта урана. Страна стремится диверсифицировать экспорт и зафиксировать уран как важнейший элемент своей внешнеэкономической стратегии.

Эти события отражают более широкий тренд — перераспределение влияния на мировом рынке урана, когда страны-поставщики стремятся укрепить свой суверенитет над стратегическими ресурсами и снизить зависимость от западных компаний.

Которые до недавних пор чувствовали себя весьма вольготно и достаточно произвольно толковали заключённые ранее соглашения. Выгода которых для государств, где ведётся добыча полезных ископаемых, тоже вопрос дискуссионный.

Потеря контроля над добычей в Нигере является серьёзным ударом для Orano. И, шире, для европейского ядерного сектора, который долгие годы зависел от урана из этой страны.

Нигер показывает, что намерен стать самостоятельным игроком на урановом рынке, со своей логистикой, покупателями и экспортной стратегией.

Насколько успешно это государство сможет реализовать эти планы зависит от того, удастся ли ей привлечь новых партнёров, наладить безопасные каналы транспортировки и вывести уран на международные рынки, несмотря на правовые споры и давление со стороны Франции и её союзников.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экспорт франция
