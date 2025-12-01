Европа остаётся на периферии освоения Арктики

BZ: пока Россия осваивает Севморпуть, Европа остаётся за бортом

Северный морской путь является значимым элементом в изменениях глобальной логистики. И ключевую роль в его развитии играет Россия, а также Китай, тогда как Европа остаётся на периферии, говорится в материале издания Berliner Zeitung (BZ).

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ледокол

Такой подход отражает глобальную тенденцию. Арктика, прежде считавшаяся "запасным" маршрутом, становится рабочей транспортной артерией.

Россия и Китай активно переводят СМП из географической возможности в реальную логистическую систему. Маршрут между Восточной Азией и Северной Европой по СМП короче, чем через традиционные южные проливы.

Доставка из китайских портов в европейские по СМП занимает порядка 18-20 дней, тогда как через Суэцкий канал или вокруг мысов — 40-50 дней.

В 2024 году по СМП было перевезено рекордные 37,9 млн тонн грузов, что стало новым максимумом за всю историю эксплуатации маршрута.

Это существенно превышает показатели предыдущих лет, показывает устойчивый рост и переход от экспериментальных рейсов к системной логистике.

Россия обеспечивает инфраструктурную и навигационную базу: ледоколы, порты, навигационную поддержку. То есть всё, что необходимо, чтобы СМП стал надежным и регулярным маршрутом.

При этом сотрудничество Москвы и Пекина в Арктике данность, обоснованная как экономическими интересами (ресурсы, доставка), так и стратегическими планами.

Успех первых транзитных рейсов — в том числе контейнеровоза из Китая в Европу — подтверждает, что СМП переходит из теории в практику.

Путь, который казался экзотикой, становится транспортной реальностью, отмечает Berliner Zeitung (перевод "ИноСМИ").

Это стратегическая политика России. СМП превращается не просто в внутренний транспортный коридор, а в глобальный логистический маршрут, создающий альтернативу южным морским путям — важное преимущество в условиях нестабильности, санкций, роста геополитических рисков.

С другой стороны, Европа сейчас, по сути, остаётся в стороне. Несмотря на потенциал СМП, участие европейских компаний и государств в логистике по Севморпути остаётся минимальным. В отличие от России, которая берет на себя управление маршрутом, и Китая, который обеспечивает спрос и грузы.

Если Европа не пересмотрит свою позицию, она рискует не просто упустить экономическую возможность, но и остаться вне нового логистического "полярного пояса", который формируется уже сейчас. Россия и Китай закладывают основы для нового формата глобальной торговли — и делают это при активной воле, инвестициях и инфраструктурной мощи.

В долгосрочной перспективе СМП способен изменить баланс сил в мировой торговле: маршруты, которые прежде считались классическими, могут уступить место арктической "короткой дороге".

Россия в этом выигрывает — она не только обеспечивает маршруты и инфраструктуру, но и становится ключевым логистическим узлом между Азией и Европой. К тому же, рост значимости Арктики и СМП это часть стратегии, которая учитывает изменения климата, геополитику и глобальные экономические потоки.

Наша страна действует последовательно и прагматично, превращая СМП в конкурентный, устойчивый и стратегически важный элемент мировой логистики.

Европа, не включившись в этот процесс, рискует остаться на обочине — когда "полярный путь" станет стандартом, адаптироваться будет уже труднее.