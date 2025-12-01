Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы

Россия расширила ограничения на экспорт: почему это необходимо
Экономика » Сырье » Металлы

Россия расширила перечень материалов, запрещённых к экспорту в недружественные страны, включив в него ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, обработанные и необработанные кварцевые пластины, а также полированные призмы из оксида теллура.

Арсенид алюминия-галлия
Фото: commons.wikimedia.org by Томас Нгуен, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Арсенид алюминия-галлия

Эти материалы востребованы при производстве электронно-оптических систем, включая приборы ночного видения и средства наведения, что делает их важными элементами высокотехнологичных производств.

Запрет действует до конца 2027 года и дополняет уже существующий перечень, который был сформирован в марте 2022 года и впоследствии расширен более чем до 250 наименований.

Расширение перечня материалов отражает стремление государства упорядочить движение продукций двойного назначения и укрепить контроль над технологическими цепочками, связанными с чувствительными отраслями.

Российская промышленность традиционно занимает устойчивые позиции в сегментах оптических материалов и соединений редких металлов, и включение новых позиций в перечень позволяет более чётко регулировать потоки сырья, которое имеет стратегическое значение.

Подобные шаги формируют предсказуемые условия для предприятий, работающих в сфере поставок таких материалов. Ужесточённая система контроля помогает упорядочить оборот компонентов, влияющих на развитие оптоэлектроники, приборостроения и смежных высокотехнологичных направлений.

Регулирование создаёт понятную рамку, в которой производители могут строить долгосрочные планы и корректировать стратегию под новые требования.

Для бизнеса изменения несут и ряд практических последствий. Те компании, которые ориентировались на экспорт продукции в зарубежные юрисдикции, теперь будут перестраивать логистику и искать альтернативные рынки.

Одновременно расширяется значение внутреннего спроса, особенно в сферах, где оптические материалы служат основой для научных разработок, приборов точного измерения и гражданской электроники.

Это подталкивает производителей к повышению объёмов и качественных характеристик собственной продукции, а также усиливает интерес к созданию отечественных аналогов тех материалов, которые ранее активно поставлялись за рубеж.

Новый перечень делает более актуальным вопрос технологического развития. Присутствие в нём фундаментальных материалов, таких как кварцевые пластины и соединения галлия, подчеркивает значение базовых элементов для всей цепочки оптоэлектронных технологий.

Их контроль способствует формированию устойчивой среды для научных исследований и промышленных проектов, связанных с электроникой, фотоникой и новыми направлениями материаловедения.

На международном уровне такие изменения приводят к перестройке цепочек поставок. Материалы, которые Россия производит в значительных объёмах, могут занять иную позицию на глобальном рынке, что создаёт новые условия для мировых производителей оптики и электроники.

Системность, с которой перечень обновляется, создаёт длительный горизонт регулирования. Срок до 2027 года даёт предприятиям возможность прогнозировать развитие отрасли, формировать долгосрочные контракты и планировать модернизацию производств.

Для научных центров и заводов высокоточных материалов это открывает пространство для инвестиций в новые технологические процессы, лабораторные разработки и расширение производственных мощностей.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экспорт технологии
Новости Все >
Домашний уход и физическая активность уменьшают выраженность целлюлита — Vogue
Форма хвоста-штопора у свиней появилась после одомашнивания — lemagdesanimaux
Кастрюля на неделю — не лучшая идея: гастроэнтерологи объяснили, сколько можно хранит
Компании значительно сократили число корпоративов в 2025 году
Правильная техника сгибаний рук улучшает силу и координацию — Роджерс
Кофейная гуща улучшает рыхлость почвы и подходит для ацидофильных растений
Экс-директор Юлии Началовой упрекнула Веру Алдонину в организации балагана
Публикации в соцсетях упрощают сбор биометрии для обмана — киберэксперт Ульянов
Детеныши черепах ориентируются по магнитному полю — Университет Северной Каролины
Экспорт свинины из России может достигнуть 390 тыс. тонн в 2025 году — "Агроэкспорт"
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Новости спорта
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Она помнит зло дольше, чем человек: учёные столкнулись с существом, которое не знает прощения
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Последние материалы
Россия расширила ограничения на экспорт: почему это необходимо
Домашний уход и физическая активность уменьшают выраженность целлюлита — Vogue
Форма хвоста-штопора у свиней появилась после одомашнивания — lemagdesanimaux
Кастрюля на неделю — не лучшая идея: гастроэнтерологи объяснили, сколько можно хранит
Компании значительно сократили число корпоративов в 2025 году
Правильная техника сгибаний рук улучшает силу и координацию — Роджерс
Кофейная гуща улучшает рыхлость почвы и подходит для ацидофильных растений
Экс-директор Юлии Началовой упрекнула Веру Алдонину в организации балагана
Публикации в соцсетях упрощают сбор биометрии для обмана — киберэксперт Ульянов
Детеныши черепах ориентируются по магнитному полю — Университет Северной Каролины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.