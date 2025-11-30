Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем

Энергетика будущего оказалась на грани глубокого кризиса
4:25
Экономика » Производство » Энергетика

Морская ветроэнергетика входит в период глубокого системного кризиса. Провал аукциона на строительство двух крупных ветропарков у побережья Германии в 2025 году стал показателем того, что рынок фактически утратил способность привлекать инвесторов.

Электростанция
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Электростанция

Отраслевые организации связывают это с ошибочным дизайном аукционов, которые в последние годы стали навязывать разработчикам схему негативных ставок.

Такая модель предполагает, что компании не только не получают гарантированной цены на электроэнергию, но и обязаны платить за само право строить ветропарк. В условиях роста издержек это превращает проекты в заведомо убыточные.

Финансовые условия усугубляют ситуацию: стоимость материалов, оборудования и логистики выросла, а повышение процентных ставок резко увеличило стоимость капитала. Морские ветропарки требуют значительных первоначальных вложений, и любое удорожание немедленно съедает потенциальную прибыль.

Разработчики больше не видят экономического смысла в участии в конкурсах, где отсутствуют механизмы стабилизации доходов.

Это уже привело к тому, что крупные компании были вынуждены заморозить или пересмотреть свои проекты, в том числе за пределами Европы. У некоторых производителей оборудования планы расширения отменены, а штат сокращён на тысячи рабочих мест.

Отраслевые ассоциации и сетевые операторы настаивают на реформировании действующей системы, предлагая вернуться к контрактам с гарантированной доходностью или долгосрочным соглашениям о поставках энергии.

Однако подобные предложения фактически означают признание: без субсидий и государственного участия рынок морской ветроэнергетики несостоятелен. Он способен развиваться только в условиях дешёвого капитала, низких процентных ставок и готовности государства брать часть рисков на себя.

Критическая ситуация показывает, что последние годы создавали отрасли иллюзию устойчивости. Рост мощностей подавался как показатель технологической зрелости, но на деле он был обеспечен сверхмягкой монетарной политикой и субсидированной стоимостью заёмных средств.

Как только финансовая среда изменилась, модель мгновенно дала сбой. Экономика ветропарков слишком чувствительна к макроэкономическим колебаниям, что делает её в текущем виде малоэффективной для долгосрочного планирования.

Проблемы усугубляет и технологическая гонка за всё более крупными турбинами. Формально увеличение мощности должно снижать стоимость энергии, но в реальности гигантские установки требуют сложного обслуживания, редких материалов и сложной логистики.

Установка таких турбин становится рискованной ставкой на технологии, которые ещё не успели доказать надёжность. Производители фактически вынуждены разрабатывать оборудование, которое дорого не только в производстве, но и в эксплуатации, что делает общую стоимость энергии выше ожидаемой. Расхождения между прогнозами и фактическими показателями стали нормой, ослабив доверие инвесторов.

Наконец, отрасль оказалась зависима от крупных корпоративных потребителей, готовых заранее выкупать будущую энергию. Однако объём таких клиентов ограничен, а их участие не решает системных проблем рынка.

Даже проекты, которым удалось найти покупателей, не могут служить доказательством устойчивости всего сектора: они существуют только благодаря уникальным условиям и повышенному риску компаний, которые заключают такие соглашения.

В совокупности эти факторы делают перспективы морской ветроэнергетики крайне неопределёнными. Она не смогла доказать способность работать в рыночных условиях без особых преференций.

Отсутствие стабильности доходов, высокая капиталоёмкость, технологические риски и зависимость от политической конъюнктуры ставят под сомнение её роль как надёжной опоры энергетического перехода.

В нынешней форме отрасль больше напоминает экспериментальную технологию, чем зрелый сегмент энергетики, способный выдерживать давление мирового рынка.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экономика технологии инвестиции энергетика
